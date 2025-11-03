Fostul ministru de Externe Luminiţa Teodora Odobescu revine în administraţia centrală, în cadrul echipei premierului Ilie Bolojan. Numirea acesteia în funcţia de consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului a fost făcută oficial printr-o decizie publicată luni, 3 noiembrie 2025, în Monitorul Oficial al României.

”Având în vedere Adresa Cancelariei Prim-Ministrului nr. 3.100 din 31 octombrie 2025, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/33.909/S.R.O. din 31 octombrie 2025, în temeiul art. 19, art. 22 alin. (5), art. 29 şi al art. 31 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie.Articol unic. — Începând cu data de 3 noiembrie 2025, doamna Luminiţa Teodora Odobescu se numeşte în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”, se precizează în documentul oficial.

Cariera Luminiţei Odobescu este strâns legată de diplomaţia românească şi de instituţiile-cheie ale statului. După o perioadă în care a activat la Administraţia Prezidenţială, în februarie 2025, Ilie Bolojan, aflat atunci în funcţia de preşedinte interimar, a numit-o consilier prezidenţial. Ea şi-a continuat activitatea la Palatul Cotroceni şi după instalarea preşedintelui Nicuşor Dan, fiind implicată în coordonarea dosarelor europene şi a politicii externe.

Anterior, în ianuarie 2025, Luminiţa Odobescu a fost consilier de stat în Cancelaria premierului Marcel Ciolacu. Iar în iunie 2023, aceasta a preluat portofoliul Afacerilor Externe în Guvernul condus de Ciolacu, devenind una dintre cele mai experimentate femei din executivul român pe zona de politică externă şi relaţii europene.

Cu o carieră diplomatică ce depăşeşte două decenii, Odobescu a fost Reprezentant Permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, poziţie din care a coordonat, între altele, pregătirile şi derularea Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, în 2019. În această calitate, a avut un rol central în promovarea poziţiei României la Bruxelles, în domenii precum politica de coeziune, bugetul european, energia şi extinderea UE.

De asemenea, a fost consilier prezidenţial pentru afaceri europene, responsabilă cu relaţia instituţională dintre Administraţia Prezidenţială şi instituţiile europene, contribuind la definirea poziţiilor României în dosare strategice la nivel comunitar.

Prin noua funcţie de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Luminiţa Odobescu se va alătura echipei de coordonare a politicilor guvernamentale într-un moment complex pentru România, marcat de negocieri legate de noua etapă a PNRR, absorbţia fondurilor europene 2026-2030, extinderea spaţiului Schengen şi dialogul strategic cu partenerii europeni şi NATO.