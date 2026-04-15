Cancelaria Prim-ministrului a demarat o ofensivă administrativă fără precedent împotriva proiectelor energetice „fantomă” de pe piața energiei, propunând Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) o reformă structurală a modului în care se realizează racordarea la rețeaua electrică.

Obiectivul central al acestui demers este curățarea sistemului de speculanți și deblocarea capacităților de rețea ocupate în prezent de proiecte care există doar pe hârtie. Guvernul a subliniat că actualul context indică prezența unui fenomen speculativ de amploare, în care doar o fracțiune neglijabilă din parcurile fotovoltaice sau eoliene aprobate ajung să fie efectiv construite.

În cadrul dezbaterii publice privind modificarea regulilor de stabilire a garanțiilor financiare, Executivul a transmis un punct de vedere ferm prin care solicită înăsprirea condițiilor pentru toți dezvoltatorii care solicită acces la infrastructura energetică.

Deși ANRE propusese inițial o creștere a garanției de la 5% la 20% din tariful de racordare, Cancelaria premierului consideră că această ajustare este insuficientă pentru a descuraja jucătorii neserioși.

„Propunerea ANRE vizează creşterea garanţiei de la 5% la 20% din tariful de racordare, măsură menită să reducă numărul proiectelor care blochează capacitate în reţea fără a fi realizate. Analizele arată însă că această creştere, deşi necesară, nu este suficientă pentru a rezolva problema. În prezent, doar o mică parte dintre proiectele aprobate ajung efectiv să fie construite, ceea ce indică existenţa unui fenomen speculativ semnificativ. În acest context, Cancelaria Prim-ministrului propune măsuri mai ferme şi mai eficiente”, se arată în comunicatul oficial al Cancelariei premierului transmis miercuri, 15 aprilie 2026.

Pentru a oferi o soluție viabilă, Executivul a pus pe masă două variante de calcul al noilor garanții financiare.

Prima opțiune vizează introducerea unei garanții fixe, stabilită la 30 de euro pentru fiecare kilowatt instalat. Această formulă este considerată a fi una simplă și transparentă, realizând o legătură directă și proporțională între valoarea blocată financiar și dimensiunea reală a investiției propuse.

A doua variantă propusă este una mixtă, care ar combina un procent de 50% din tariful de racordare cu o taxă de 20 de euro pentru fiecare kilowatt instalat. Această metodă ar asigura faptul că sunt luate în calcul atât dimensiunea proiectului, cât și costurile tehnice efective pe care le implică racordarea în zona respectivă a rețelei.

„Ambele variante conduc la un nivel al garanţiei suficient de ridicat pentru a descuraja proiectele neserioase, dar fără a bloca investiţiile reale”, transmite Cancelaria premierului României.

Un element de noutate absolută în propunerea Guvernului este momentul în care aceste sume trebuie depuse de către dezvoltatori. Cancelaria premierului Ilie Bolojan a recomandat ca garanția să fie constituită mult mai devreme în procesul administrativ, respectiv chiar în momentul depunerii cererii de racordare.

Oficialii au argumentat că o astfel de schimbare ar preveni risipa de resurse administrative, deoarece funcționarii statului nu ar mai trebui să analizeze dosare voluminoase pentru proiecte care nu dispun de o susținere financiară reală și solidă. Practic, garanția ar funcționa ca un prim filtru de solvabilitate și seriozitate.

În fundamentarea acestor decizii, Executivul a invocat exemplul Spaniei, unde mecanismele de control sunt mult mai stricte și aplicate încă din etapele incipiente ale procesului de avizare. În modelul spaniol, dezvoltatorii sunt obligați să depună o garanție fixă de 40 de euro pentru fiecare kilowatt instalat înainte de a solicita accesul la rețea.

Dacă această dovadă financiară lipsește, cererea este respinsă automat, fără a mai trece prin analiza tehnică. Mai mult, în Spania, aceste fonduri sunt gestionate printr-un sistem centralizat de stat, iar investitorii care nu fac progrese vizibile cu lucrările pierd definitiv sumele depuse.

„Propunerile au în vedere şi experienţa Spaniei, unde mecanismul este mai strict şi aplicat într-o etapă mai timpurie a procesului. În acest model, dezvoltatorii sunt obligaţi să depună o garanţie fixă de 40 EUR pentru fiecare kW instalat, iar această garanţie trebuie constituită înainte de depunerea cererii de acces la reţea, nu ulterior analizei tehnice. În lipsa acestei garanţii, cererea nu este luată în considerare. Totodată, garanţiile sunt administrate printr-un sistem centralizat al statului, iar proiectele care nu avansează pierd sumele depuse. Acest mecanism a permis eliminarea rapidă a proiectelor neviabile şi reducerea blocajelor din reţea, fără a afecta investiţiile reale, deoarece filtrează încă din faza iniţială proiectele care nu au o susţinere financiară solidă. Prin aceste măsuri, se urmăreşte reducerea blocajelor din reţea, creşterea transparenţei şi accelerarea proiectelor energetice serioase, în beneficiul întregii economii”, mai explică sursa citată.

Pe de altă parte, pentru a nu sufoca fluxul de numerar al investitorilor reali, se propune returnarea treptată a sumelor pe măsură ce proiectul avansează și atinge anumite etape de execuție.

Totodată, Executivul insistă pe necesitatea unei raportări publice periodice privind modul în care sunt utilizate și administrate aceste garanții, pentru a asigura un climat de încredere în piața de energie.

Premierul Ilie Bolojan a avut o poziție extrem de tranșantă pe acest subiect, subliniind că principala misiune a Guvernului este să desființeze avizele tehnice de racordare (ATR) care au ca unic scop blocarea sau scumpirea accesului la rețea pentru investitorii de bună-credință.

Șeful Executivului a explicat, pe 8 aprilie 2026, că mulți dintre cei care au obținut aceste avize în ultimii ani nu au avut niciodată intenția de a construi parcuri energetice, ci au urmărit doar să vândă proiectele la prețuri speculative către alți actori din piață. Această practică a dus la o saturație artificială a rețelelor, împiedicând dezvoltarea reală a capacităților de producție.

Prim-ministrul a recunoscut că România a funcționat mult timp sub un regim de reglementări extrem de permisive, unde ani de zile nu s-au solicitat garanții financiare serioase.

„Am avut reglementări permisive, ani de zile nu am avut garanţii, din 2024, ANRE, prin regulamente, a impus anumite garanţii, dar gândiţi-vă că sunt 5% din valoarea racordării, nu din valoarea investiţiei, deci au fost destul de reduse, s-au mai impus nişte termene care au fost prelungite, dar cert este că neavând reglementări, s-au permis aceste acţiuni speculative. De asemenea, nu am avut proceduri competitive”, a spus premierul Bolojan.

În viziunea premierului Bolojan, soluția rezidă în înăsprirea drastică a regulamentelor și în impunerea unor termene ferme pentru obținerea documentației și finalizarea investițiilor. El a precizat că, în cazul în care aceste termene nu sunt respectate, dezvoltatorii trebuie să își piardă garanțiile financiare în favoarea operatorului național de transport, Transelectrica, a deținătorilor de rețele de distribuție sau a statului român.

„Ce trebuie să facem? Să înăsprim regulamentele, să mărim semnificativ garanţiile, să impunem termene ferme până la care trebuie să se realizeze aceste investiţii, să se obţină documentaţiile, iar dacă nu se obţin aceste termene ferme, înseamnă că cei care au depus garanţia trebuie să şi-o piardă în favoarea societăţii Transelectrica sau a celorlalţi deţinători de reţele sau în favoarea statului”, a mai spus premierul Ilie Bolojan în urmă cu o săptămână.

Sinteza reformei: condiții de racordare la rețeaua electrică

Element de Analiză Reglementare Actuală (ANRE 2024) Propunere Cancelaria Premierului Obiectiv Urmărit Cuantum Garanție 5% – 20% din tariful de racordare 30 EUR/kW instalat sau formulă mixtă (50% tarif + 20 EUR/kW) Descurajarea proiectelor fără fundament financiar (speculative). Momentul Depunerii După analiza tehnică a dosarului Anticipat, odată cu depunerea cererii de racordare Reducerea birocrației pentru proiectele neviabile. Model de Referință Sistem permisiv, termene flexibile Modelul Spaniol (mecanism strict, management centralizat) Eficientizarea utilizării capacității de rețea disponibile. Sancțiuni Prelungiri succesive ale termenelor Executarea garanției în caz de abandon nejustificat Eliberarea imediată a rețelei pentru investitori reali. Destinația Sumei Confiscate – Transelectrica, distribuitori sau Bugetul de Stat Compensarea costurilor de oportunitate ale sistemului. Transparență Raportare limitată Raportare publică periodică privind gestiunea garanțiilor Creșterea încrederii în piața energetică (EEAT).

Premierul României, Ilie Bolojan, a tranmis și el un mesaj despre acest subiect.

„Energia este unul dintre domeniile esențiale pentru dezvoltarea României. Astăzi, prețurile ridicate și instabilitatea din piață sunt rezultatul unor blocaje, al unor reguli care au încurajat specula și ineficiența și al unor întârzieri în investiții care s-au acumulat în timp. Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți, o piață afectată de volatilitate și întârzieri în dezvoltarea capacităților de stocare și a marilor investiții. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni. Astăzi am semnat și am trimis o propunere către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, în contextul dezbaterii care va avea loc mâine, privind modificarea regulamentelor prin creșterea garanțiilor pentru dezvoltatorii de proiecte din domeniu (Link: https://gov.ro/…/propuneri-pentru-intarirea-disciplinei…). Scopul este ca proiectele speculative, care ocupă capacități în rețea fără a fi implementate, să își piardă autorizațiile, iar proiectele care dispun de finanțare să poată fi realizate într-un timp cât mai scurt, contribuind astfel la creșterea producției de energie. Pentru a corecta aceste probleme, trebuie să intervenim simultan pe două planuri: să creștem producția de energie și să punem ordine în modul în care funcționează piața”, a scris Ilie Bolojan pe pagina sa de Facebook.

