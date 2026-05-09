Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că, în România, a funcționat ani la rând un mecanism de putere cu origini în perioada comunistă, în care promovarea s-ar fi făcut mai degrabă pe baza relațiilor decât a competenței, iar resursele statului ar fi fost direcționate către rețele de influență, nu către cetățeni.

Acesta a susținut că acest sistem reacționează în prezent la reformele în curs, deoarece acestea îi reduc privilegiile și sursele de putere, motiv pentru care modernizarea României reprezintă un proces dificil și de durată.

”Astăzi este Ziua Europei. E şi ziua noastră. Un proiect construit în timp, cu efort şi sacrificii, care azi face parte din realitatea noastră. Europa înseamnă parteneriate puternice, încredere şi solidaritate între ţări care au ales acelaşi drum. Înseamnă că România nu este singură, ci lucrează alături de oameni şi state care cred în aceleaşi valori şi care construiesc împreună un viitor mai sigur şi mai prosper”, a arătat Ilie Bolojan, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Premierul interimar a transmis că această alegere trebuie protejată, subliniind că România face parte dintr-un spațiu al valorilor comune.

El a precizat că dezbaterea actuală vizează direcția țării — fie către o comunitate bazată pe reguli, muncă și libertate, fie către un sistem al privilegiilor, obedienței și nedreptății.

De asemenea, a făcut referire la reformele aflate în derulare, arătând că acestea vizează reducerea privilegiilor existente.

”Ani la rând, în România a supravieţuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism, un sistem în care unii avansau prin relaţii, nu prin competenţă, în care resursele statului serveau reţele de influenţă, nu oamenii. Astăzi, acest sistem reacţionează. Pentru că reformele îi taie privilegiile şi sursele de putere. De aceea, modernizarea României este o luptă grea”, a subliniat el,

Potrivit lui Ilie Bolojan, Europa reprezintă „exact opusul”, fiind definită prin instituții puternice, aplicarea egală a legii pentru toți, respect pentru banul public și șanse obținute prin muncă.

”Vrem o ţară a şanselor egale, pentru fiecare dintre noi, sau o ţară dominată de ură şi dezinformare? Le mulţumesc tuturor celor care ies astăzi în stradă pentru valorile democratice. Chiar dacă nu sunt în Bucureşti, sunt alături de ei şi de toţi cei care cred într-o Românie europeană, modernă şi dreaptă. Democraţia nu se apără o dată la câţiva ani. Se apără în fiecare zi. La mulţi ani, România! La mulţi ani, Europa!”, a transmis Ilie Bolojan.

Un marș pro-Europa are loc sâmbătă, 9 mai, în Capitală, cu ocazia Zilei Europei. Potrivit organizatorilor, manifestația este una „în favoarea democrației și a statului de drept”.

Evenimentul are ca temă „Un singur drum – Europa”. Participanții se vor aduna de la ora 17:00 în Piața Universității, urmând ca de la ora 18:00 să pornească în marș spre Piața Victoriei.

„Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei – împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării”, se arată în descrierea evenimentului organizat pe rețelele sociale de Asociația MEA (Mediu-Educație-Activism).

Potrivit organizatorilor, evenimentul urmărește să transmită un apel la unitate europeană, atât în fața provocărilor interne, cât și a amenințărilor de pe plan extern.

„Uniunea Europeană este vocea noastră – o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate. Statul de drept rămâne o necesitate fundamentală. Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic”, mai spun aceștia.

În contextul organizării evenimentului, Jandarmeria va asigura ordinea publică și siguranța participanților. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestația a fost declarată și avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din cadrul Primăriei Municipiului București, după cum urmează:

între orele 17:30 – 18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii, zona Pieţei 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent parcului din faţa Teatrului Naţional Bucureşti;

între orele 18:00 – 19:30, adunare publică, constând în alocuţiuni în Piaţa Universităţii;

între orele 19:30 – 20:30, deplasare pe sensul de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei (punct final în alveola centrală);

între orele 20:30 – 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

între orele 22:30 – 23:00, defluirea totală a participanţilor.

Guvernul României marchează sâmbătă Ziua Europei prin iluminarea Palatului Victoria în culorile Uniunii Europene.

Executivul transmite că acest gest simbolic reconfirmă apartenența României la familia europeană și angajamentul ferm de a apăra în continuare valorile și principiile europene.

”Construită pe fundamentul idealurilor de pace, solidaritate şi dezvoltare economică, a căror relevanţă este şi astăzi puternică, Uniunea rămâne comunitatea noastră care îşi indreaptă eforturile către asigurarea prosperităţii şi securităţii cetăţenilor săi”, arată Guvernul, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, la 19 ani de la aderare, românii resimt beneficiile apartenenței la Uniunea Europeană, prin îmbunătățirea calității vieții și dezvoltarea comunităților locale.

România este descrisă ca fiind mai puternică și mai sigură, cu mai multe oportunități de dezvoltare și progres datorită statutului de stat membru al Uniunii Europene.