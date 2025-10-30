La zece ani de la tragedia din Clubul Colectiv, premierul Ilie Bolojan a transmis joi, 30 octombrie, că România nu a reușit să își construiască mecanisme eficiente pentru a preveni și gestiona situațiile de urgență.

El a afirmat că, în ciuda modificărilor legislative și a noilor proceduri medicale introduse după acel incendiu, capacitatea de reacție a statului rămâne insuficientă, iar incidentul recent din Rahova confirmă acest lucru.

Bolojan a spus că tragedia din 2015 a reprezentat un moment care a marcat profund România, provocând pierderi de vieți și schimbând destine. Potrivit premierului, evenimentul din Colectiv nu este doar o amintire dureroasă, ci și un simbol al nevoii de responsabilitate, empatie și solidaritate în întreaga societate.

„Sunt zece ani astăzi de la tragedia din Clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieţi şi schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care şi-au pierdut viaţa, către supravieţuitorii care au trecut prin momente de cumpănă şi către toţi cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte. “Colectiv” nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci şi un simbol al nevoii de a creşte nivelul de responsabilitate, empatie şi solidaritate din întreaga societate”, a transmis astăzi șeful Guvernului, într-un mesaj public.

Ilie Bolojan a arătat că lecția principală a acelor evenimente este legată de rolul statului în asigurarea siguranței cetățenilor. El a subliniat că adoptarea unor legi corecte și respectarea lor sunt esențiale, iar fiecare instituție publică trebuie să fie pregătită să intervină rapid și eficient în situații de urgență.

Premierul a avertizat că reacția autorităților nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ține direct de protejarea vieții oamenilor. În opinia sa, tragedia din Rahova a demonstrat din nou că sistemul nu funcționează așa cum ar trebui.

„ (Colectiv) este o lecţie despre cât de mult contează pentru siguranţa cetăţenilor ca statul să facă legi corecte şi să vegheze la respectarea lor şi este o dovadă că fiecare instituţie trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situaţii de urgenţă. (…) Capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ţine direct de protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri. Modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente”, a adăugat premierul Bolojan.

Ilie Bolojan a mai afirmat că statul român trebuie să își schimbe profund modul în care se raportează la cetățeni și la societate. El a subliniat că recâștigarea încrederii publice este un proces comun, care presupune implicarea societății civile și a experților, dar și o atitudine responsabilă din partea clasei politice.

Premierul a adăugat că soluția nu este ca politicienii să se teamă de sondaje sau să arunce vina asupra altora, ci să își asume decizii curajoase și răspunsuri reale la problemele grave ale societății.

În final, el a afirmat că responsabilizarea tuturor celor care lucrează în serviciul public este esențială pentru a evita greșelile trecutului și pentru a consolida respectul față de lege în viața de zi cu zi.