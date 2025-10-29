Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat, miercuri, cererea formulată de grupurile parlamentare AUR, S.O.S. România şi POT pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă dedicată investigării circumstanţelor, cauzelor şi responsabilităţilor legate de explozia devastatoare din Calea Rahovei, Sectorul 5 al Capitalei.

Această decizie a fost adoptată în ședința conducerii legislative, după ce reprezentanții Opoziției au insistat asupra necesității unui demers suplimentar față de anchetele penale aflate în desfășurare.

Potrivit inițiatorilor, ancheta realizată de Parchet are ca obiect stabilirea răspunderii penale a unor persoane individuale, însă nu poate trata problemele structurale ale instituțiilor publice sau eventualele lacune din legislația privind siguranța instalațiilor de gaze și responsabilitățile autorităților în prevenirea unor astfel de tragedii.

Opoziția consideră că statul are obligația să examineze funcționarea întregului sistem de supraveghere, control și intervenție, nu doar aspectele legate de persoane fizice sau juridice direct implicate.

Parlamentarii au susținut că precedentul unor tragedii precum incendiul din clubul Colectiv sau exploziile de la stația GPL din Crevedia a demonstrat existența unei tendințe instituționale de tergiversare, de pasare a responsabilității între autorități și de lipsă de transparență în comunicarea cu publicul.

În opinia lor, acest lucru ar afecta profund încrederea cetățenilor în instituțiile statului.

Ei au mai afirmat, în cererea depusă, că lipsa de clarificare rapidă și publică ar alimenta percepția că statul român este incapabil să-și protejeze locuitorii chiar în propriile locuințe și că explozia din Rahova este simptomul unei crize cronice de responsabilitate şi transparenţă în instituţiile statului.

Reamintim că marți, 28 octombrie, Primăria Municipiului București a anunțat alocarea unui sprijin financiar în valoare de aproape 200.000 de lei pentru familiile afectate de deflagrație.

Acesta a fost distribuit către 51 de familii din scara nr. 2, cea distrusă în urma exploziei din 17 octombrie, însumând 130 de persoane. Fiecare locatar a primit 1.500 de lei.

În 47 de cazuri, banii au fost transferați prin virament bancar, în timp ce 4 familii au optat pentru încasarea banilor în numerar.

Autoritățile locale au mai transmis că 37 de familii beneficiază de cazare pe termen mediu și lung, în timp ce 142 de persoane sunt găzduite temporar la hotel.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București investighează cauzele deflagrației, dosarul fiind deschis inițial la Parchetul Sectorului 5.

Cercetările vizează infracțiunea de distrugere din culpă soldată cu dezastru, explozia ducând la prăbușirea parțială a etajelor 5 și 6 ale blocului de pe Strada Vicina și la decesul a trei persoane.

O fisură într-o conductă de gaze situată în exteriorul imobilului reprezintă, în prezent, principala ipoteză analizată de anchetatori.