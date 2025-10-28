Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat situația gravă cu care se confruntă familiile rămase fără locuințe în urma exploziei din cartierul Rahova.

Acesta a atras atenția că persoanele afectate nu pot beneficia în prezent de o soluție prin care statul să reconstruiască blocurile și să transfere gratuit apartamentele către proprietarii inițiali, din cauza limitărilor legislative actuale.

Liderul UDMR a explicat că legislația nu permite ca statul să investească în reconstrucție și apoi să redea proprietatea către cei afectați fără o bază legală clară. În opinia sa, modificarea actelor normative ar putea reprezenta o soluție, însă aceasta ar trebui însoțită de asumarea responsabilității din partea celor vinovați de producerea tragediei.

El a afirmat că firmele responsabile din zonă, indiferent dacă este vorba de operatorii de distribuție a gazelor sau de alte entități, trebuie să plătească despăgubiri substanțiale, care să permită familiilor să își recâștige locuințele pierdute.

„În acest moment, legislația nu permite, din păcate, ca statul să investească și să dobândească ei (n.r. – proprietarii inițiali) proprietatea. Se poate schimba legislația, dar acolo cei care au fost vinovați – nu știu dacă a fost Distrigaz, Delgaz, nu mai știu cine era acolo… cea care răspunde de zonă, trebuie să plătească despăgubire, și despăgubirea trebuie să fie atât de mare încât oamenii să aibă posibilitatea de a recâștiga proprietatea, dacă e vorba să construiască statul”, spune Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a susținut că a fost vorba despre o neglijență gravă, iar oamenii nu pot fi obligați să suporte singuri consecințele unui incident pentru care nu au nicio culpă.

Acesta a subliniat și necesitatea ajustării sistemului de asigurări pentru locuințe, astfel încât procesul de recuperare a daunelor să fie mai eficient. Totodată, a menționat că mulți români nu plătesc nici măcar asigurarea obligatorie pentru locuințe, fapt care crește vulnerabilitatea în astfel de situații.

Kelemen Hunor a insistat că oamenii afectați nu trebuie abandonați și că statul trebuie să acționeze pentru a-i sprijini.