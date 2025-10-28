Kelemen Hunor cere schimbarea legislației în urma tragediei din Rahova. Oamenii trebuie să devină proprietari în blocul reconstruit de stat
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat situația gravă cu care se confruntă familiile rămase fără locuințe în urma exploziei din cartierul Rahova.
Acesta a atras atenția că persoanele afectate nu pot beneficia în prezent de o soluție prin care statul să reconstruiască blocurile și să transfere gratuit apartamentele către proprietarii inițiali, din cauza limitărilor legislative actuale.
Liderul UDMR a explicat că legislația nu permite ca statul să investească în reconstrucție și apoi să redea proprietatea către cei afectați fără o bază legală clară. În opinia sa, modificarea actelor normative ar putea reprezenta o soluție, însă aceasta ar trebui însoțită de asumarea responsabilității din partea celor vinovați de producerea tragediei.
El a afirmat că firmele responsabile din zonă, indiferent dacă este vorba de operatorii de distribuție a gazelor sau de alte entități, trebuie să plătească despăgubiri substanțiale, care să permită familiilor să își recâștige locuințele pierdute.
„În acest moment, legislația nu permite, din păcate, ca statul să investească și să dobândească ei (n.r. – proprietarii inițiali) proprietatea.
Se poate schimba legislația, dar acolo cei care au fost vinovați – nu știu dacă a fost Distrigaz, Delgaz, nu mai știu cine era acolo… cea care răspunde de zonă, trebuie să plătească despăgubire, și despăgubirea trebuie să fie atât de mare încât oamenii să aibă posibilitatea de a recâștiga proprietatea, dacă e vorba să construiască statul”, spune Kelemen Hunor.
Liderul UDMR: Trebuie să vină juriștii cu o soluție, fiindcă oamenii n-au nicio vină că au pierdut proprietatea
Președintele UDMR a susținut că a fost vorba despre o neglijență gravă, iar oamenii nu pot fi obligați să suporte singuri consecințele unui incident pentru care nu au nicio culpă.
Acesta a subliniat și necesitatea ajustării sistemului de asigurări pentru locuințe, astfel încât procesul de recuperare a daunelor să fie mai eficient. Totodată, a menționat că mulți români nu plătesc nici măcar asigurarea obligatorie pentru locuințe, fapt care crește vulnerabilitatea în astfel de situații.
Kelemen Hunor a insistat că oamenii afectați nu trebuie abandonați și că statul trebuie să acționeze pentru a-i sprijini.
„A fost neglijență absolut. Deci eu n-am nicio îndoială că a fost o neglijență dură și oamenii au rămas fără proprietate.
Sigur, și pe asigurările locuințelor ar trebui să umblăm, fiindcă tu dacă plătești o asigurare, recuperezi astfel de daune mai ușor. Există o lege, dar cred că foarte mulți dintre noi nu plătim acea asigurare minimală pentru locuințe.
Dar, fără să modificăm legislația, nu putem să mergem înainte, în sensul de a da din investiția statului proprietate. Dar eu cred că se poate găsi o soluție, trebuie să vină juriștii cu o soluție, fiindcă oamenii n-au nicio vină că au pierdut proprietatea din cauza unora care au greșit.
Acuma nu știu exact cine sunt. Ancheta va dovedi și despăgubirile trebuie să fie pe măsură, fiindcă aceste firme fac profit și eu cred că au de unde să plătească despăgubirile”, a mai afirmat Kelemen Hunor la Digi24.