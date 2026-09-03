Doliu în lumea muzicii: Regina jazz-ului, Cassandra Wilson, s-a stins din viață: „Lumea a pierdut o voce unică”

Cassandra Wilson, vocea profundă care a redefinit granițele jazzului, bluesului și folkului, a murit. Considerată una dintre cele mai importante cântărețe americane ale ultimelor decenii, artista din Mississippi lasă în urmă o carieră impresionantă și o amprentă inconfundabilă asupra muzicii mondiale.

Cassandra Wilson, una dintre cele mai influente cântărețe de jazz americane din ultimele patru decenii, a murit. A decedat la vârsta de 70 de ani, în orașul său natal, Jackson, Mississippi. Artista s-a stins în liniște, acasă, înconjurată de familie, prieteni apropiați și managerul său.

Anunțul a fost făcut de managerul artistei, Robert Torre, care a transmis că familia și apropiații cer respectarea intimității în această perioadă. Cauza morții nu a fost dezvăluită.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea în neființă a Cassandrei Wilson, artista de jazz legendară și câștigătoare a premiului Grammy. Cassandra Wilson s-a stins în pace acasă, înconjurată de familie, prieteni apropiați și de managerul ei. Familia și prietenii apropiați îi roagă respectuos să le fie respectată intimitatea în acest moment dificil, în timp ce îi plâng pierderea”, a scris Torre într-o declarație (prin intermediul postului de radio de jazz WBGO).

Primarul orașului Jackson, John Horhn, a transmis un omagiu artistei, afirmând că orașul a pierdut „o fiică extraordinară”, iar lumea muzicii „o voce unică”.

„Jackson a pierdut o fiică extraordinară a orașului, iar lumea a pierdut o voce muzicală unică. Cassandra Wilson a purtat cu ea sunetul, spiritul și istoria statului Mississippi oriunde a ajuns muzica ei. Ea și-a construit o carieră remarcabilă, înrădăcinată în jazz, blues, gospel, folk și numeroasele tradiții care conturează identitatea muzicală a statului nostru. Opera ei avea o profunzime de caracter rar întâlnită și o înțelegere profundă a modului în care muzica emoționează oamenii, spune povești și leagă generațiile”, a punctat Horhn.

La rândul său, Jon Batiste a elogiat-o pe Wilson, evidențiind timbrul vocal inconfundabil și maniera unică în care aceasta combina muzica folclorică, R&B-ul și influențele diasporei cu genuri experimentale și populare.

„Avea un timbru vocal inconfundabil, o frazare unică, iar modul ei de a îmbina muzica folclorică, R&B și cea a diasporei cu genuri experimentale și populare a avut un impact major asupra mea”, a mărturisit Batiste.

Cassandra Wilson s-a născut și a crescut în Jackson, Mississippi, un loc care a avut o influență importantă asupra identității sale artistice. Muzica regiunii, de la blues și gospel până la folk și jazz, a devenit o parte esențială a stilului său și a rămas prezentă de-a lungul întregii sale cariere.

Artista a păstrat însă o mare parte din viața sa privată departe de atenția publică. La momentul morții, familia și prietenii apropiați au fost alături de ea, iar reprezentantul său a transmis că aceștia doresc să le fie respectată intimitatea.

De-a lungul anilor, Wilson a devenit cunoscută nu doar pentru interpretările sale de jazz, ci și pentru felul în care a refuzat să se limiteze la granițele unui singur gen muzical. Influențele din sudul Statelor Unite, experiențele personale și tradițiile muzicale în mijlocul cărora a crescut s-au regăsit în maniera sa distinctivă de a cânta.

Cassandra Wilson și-a construit o carieră remarcabilă printr-o combinație neobișnuită de jazz, blues, folk, gospel, country, pop și R&B. Vocea sa profundă de contralto și stilul de interpretare au transformat-o într-una dintre cele mai importante cântărețe de jazz ale generației sale. În 2001, revista „TIME” a desemnat-o „Cea mai bună cântăreață din America”.

Wilson a atras atenția criticilor încă din 1988, odată cu cel de-al treilea album al său, „Blue Skies”. La începutul anilor ’90, a semnat cu Blue Note Records, una dintre cele mai importante case de discuri dedicate jazzului, și a lansat albume care i-au consolidat reputația internațională.

Printre cele mai apreciate materiale ale sale s-au numărat „Blue Light ’Til Dawn”, lansat în 1993, și „New Moon Daughter”, din 1996. Acesta din urmă i-a adus primul premiu Grammy, pentru cea mai bună interpretare vocală de jazz. În 2009, Wilson a câștigat al doilea Grammy, de această dată pentru albumul „Loverly”, desemnat cel mai bun album vocal de jazz.

În paralel cu activitatea solo, artista a colaborat cu numeroși muzicieni importanți. A participat la proiecte alături de Steve Coleman, Greg Osby și formația The Roots și a înregistrat împreună cu artiști precum Luther Vandross, Regina Carter, Angélique Kidjo, John Legend, Ravi Coltrane și Count Basie Orchestra.

Wilson a avut și un rol important în „Blood on the Fields”, oratoriul compus de Wynton Marsalis. Lucrarea a devenit, în 1997, prima compoziție de jazz care a câștigat Premiul Pulitzer pentru muzică.

În 2015, Cassandra Wilson a susținut un concert special la Apollo Theater, dedicat împlinirii a 100 de ani de la nașterea legendarei cântărețe de blues Billie Holiday. În același an, a lansat „Coming Forth by Day”, ultimul său album de studio, conceput ca un omagiu adus lui Holiday.

În 2020, Wilson s-a alăturat unui proiect muzical de amploare, formând supergrupul Dopamine împreună cu Elvis Costello, DJ Premier, T Bone Burnett și Nathaniel Rateliff. Doi ani mai târziu, în 2022, a primit „Jazz Master Fellowship” din partea National Endowment for the Arts, una dintre cele mai importante distincții acordate muzicienilor de jazz din SUA.