Începând de duminică, 1 februarie 2026, turiștii trebuie să plătească 2 euro pentru a se apropia de Fontana di Trevi, celebra capodoperă barocă din secolul al XVIII-lea care atrage anual milioane de vizitatori din întreaga lume, notează Le Figaro.

Decizia, discutată încă din 2024 și anunțată oficial în decembrie de primarul Romei, Roberto Gualtieri, face parte dintr-o strategie mai amplă de gestionare a fluxurilor turistice și de protejare a patrimoniului. Accesul în zona imediat adiacentă fântânii – inclusiv treptele care înconjoară bazinul, unde vizitatorii aruncă tradițional monede pentru a-și pune o dorință – va fi permis doar celor care dețin bilete valabile zilnic între orele 9:00 și 22:00.

Piazza di Trevi rămâne accesibilă gratuit tuturor, iar fântâna poate fi admirată în continuare din afara zonei cu acces restricționat.

Autoritățile explică că taxa de 2 euro are rolul de a reduce aglomerația, care poate ajunge la 30.000 de vizitatori pe zi în sezonul de vârf. Între 1 ianuarie și 8 decembrie 2025, zona din jurul Fontanei di Trevi a fost vizitată de aproape 9 milioane de turiști.

Accesul gratuit se menține pentru rezidenții din Roma și zona metropolitană, copiii sub 5 ani, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.

Fontana di Trevi nu va fi singurul obiectiv vizitat contra cost. Municipalitatea Romei intensifică măsurile pentru a gestiona mai bine fluxul turistic din centrul istoric. Orașul plănuiește să aplice același sistem la alte cinci situri care până acum erau gratuite: Vila lui Maxentius, Muzeul Napoleonian, Muzeul Giovanni Barracco, Muzeul Carlo Bilotti și Muzeul Pietro Canonica, cu bilete la prețul fix de 5 euro.

Administrația romană estimează că aceste taxe ar putea genera anual aproximativ 6,5 milioane de euro, fonduri destinate întreținerii patrimoniului istoric și gestionării afluxului de turiști.