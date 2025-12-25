Elena Udrea a transmis pe contul său de Facebook că se bucură în acest an de sărbători alături de fiica sa, după patru ani în care nu a avut ocazia să le petreacă. Fosta politiciană a menționat că Moș Crăciun a adus tot ce și-au dorit și și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu și față de Fiul Său, Iisus Hristos, subliniind că astăzi S-a născut.

Alături de mesaj, Udrea a postat mai multe fotografii în care fiica sa se joacă în zăpadă, stă în brațele Moșului și se află lângă bradul de Crăciun.

„Mosul a venit cu tot ce ne-am dorit! După patru ani în care nu am avut sărbători, petrecem în sfârșit, Craciunul împreună! Slavă Ție, Doamne și Fiului Tău Iisus Hristos, care astăzi s-a născut! Crăciun fericit tuturor!”, a scris Udrea.

Comentariile internauților au reflectat aprecierea pentru momentele petrecute în familie și au transmis urări de Crăciun fericit și sănătate. Printre acestea s-au numărat mesaje precum:

„Nicio bogăție materială nu se compară cu bogăția de a avea o familie ! Crăciun binecuvantat! Frumos la Munte Crăciun. Fericit … sănătate. Multa. … Crăciun fericit lîngă cei dragi! Sărbători binecuvântate! Crăciun fericit! Craciun cu liniste sufleteasca si multe bucurii ! Sărbători cu bine să aveți! Cât de mare este bucuria celui care așteaptă… Să fiți sănătoși cu toții! Ce fetiță mare și frumoasă!!! Sărbători cu pace, sănătate și binecuvântări cerești!”

Înainte de bucuria Crăciunului petrecut alături de fiica sa, Udrea a mai sărbătorit un alt moment special. Pe Sfântul Apostul Andrei, ea a împărtășit experiența de a fi la Roma, Italia, împreună cu fiica sa.

Mai exact, pe 31 decembrie, Udrea a relatat că, deși nu mai este permis să arunci bani în Fontana di Trevi pentru ca dorințele să se îndeplinească, dorința ei cea mai mare a fost ascultată și împlinită de Dumnezeu: să fie alături de fiica sa și să-i poată arăta lumea.

Ea a precizat că această dorință s-a concretizat la Roma, Italia, unde se afla împreună cu Eva, fiica sa, în ziua în care creștinii ortodocși, în special cei din România, au sărbătorit pe Sfântul Apostol Andrei, cel care a adus ortodoxia pe teritoriul românesc.