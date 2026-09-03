Afacerile din industrii „cu risc ridicat” se lovesc de un obstacol tot mai des ignorat: accesul la plăți online

Tot mai multe modele de business digitale – de la platforme de conținut la servicii de nișă – descoperă că cea mai mare provocare nu este atragerea clienților, ci găsirea unui procesator de plăți dispus să le deschidă un cont comercial. Fenomenul „high-risk” din industria plăților devine un subiect tot mai relevant pentru antreprenorii români care activează online.

În limbajul industriei financiare, termenul „high-risk” nu se referă neapărat la legalitatea unei afaceri, ci la profilul ei de risc din perspectiva unui procesator de plăți sau a unei bănci. Ratele mari de chargeback, complexitatea reglementărilor, reputația sectorului sau volumele mari de tranzacții recurente sunt criterii care plasează automat anumite domenii într-o categorie separată, cu reguli proprii.

Din această categorie fac parte, printre altele, platformele de conținut pentru adulți, siturile de dating, casele de schimb valutar, companiile de turism, dar și alte modele de afaceri considerate „netradiționale”. Pentru toate acestea, un simplu cont de comerciant deschis printr-un procesator generalist nu este suficient – și, de multe ori, nici măcar posibil.

Marile platforme de plăți, cele folosite zilnic de milioane de comercianți online, au politici interne stricte în privința categoriilor de business pe care le acceptă. Motivul este simplu: expunerea la risc reputațional și financiar. Un volum ridicat de solicitări de rambursare, contestații de tranzacții sau nemulțumiri ale clienților poate afecta relația unui procesator cu băncile partenere și cu rețelele de carduri.

Ca urmare, companiile care activează în zone considerate sensibile ajung frecvent să li se respingă cererile de deschidere a unui cont comercial, indiferent cât de conforme sunt cu legislația din jurisdicția în care operează. Această situație a dus la apariția unei nișe specializate de furnizori financiari, concentrați exclusiv pe deservirea acestor industrii.

Soluțiile specializate, o nevoie tot mai clară

Pe măsură ce economia digitală s-a diversificat, a apărut și o categorie de furnizori de servicii financiare axați exclusiv pe comercianții greu de „bancat”. Aceștia lucrează cu o rețea extinsă de bănci și instituții financiare partenere, dispuse să accepte un nivel mai ridicat de risc în schimbul unor condiții comerciale adaptate – comisioane mai mari, garanții suplimentare sau proceduri de verificare mai stricte.

Un exemplu relevant este adult merchant account, unde procesul de aprobare presupune verificarea documentelor companiei, a site-ului și a măsurilor de conformitate, urmate de integrarea efectivă a gateway-ului de plată. Astfel de servicii sunt construite special pentru businessuri pe care procesatorii generaliști le resping automat, oferind acces la infrastructura de plată de care orice afacere are nevoie pentru a funcționa.

Procesul de obținere a unui cont comercial pentru un domeniu de risc ridicat diferă semnificativ de deschiderea unui cont standard. De regulă, etapele includ o evaluare inițială a modelului de business, o propunere comercială personalizată, colectarea documentelor de identificare și conformitate, verificarea site-ului și, în final, procesul de underwriting realizat împreună cu instituția financiară parteneră.

Durata întregului proces variază, dar poate ajunge la câteva săptămâni, în funcție de complexitatea afacerii și rapiditatea cu care sunt furnizate documentele solicitate. Odată aprobat, comerciantul primește acces la un gateway de plată integrat, alături de suport dedicat pentru gestionarea contestațiilor de tranzacții -un aspect esențial în industriile unde ratele de chargeback sunt structural mai mari.

Deși subiectul poate părea de nișă, el reflectă o tendință mai amplă: pe măsură ce economia digitală se diversifică, tot mai multe modele de afaceri ajung să se confrunte cu bariere de acces la infrastructura financiară de bază. Potrivit unei analize publicate de Statista, volumul plăților digitale la nivel global continuă să crească susținut, însă accesul echitabil la servicii de procesare rămâne inegal distribuit între industrii.

Pentru antreprenorii români care iau în calcul extinderea în domenii considerate „high-risk”, înțelegerea acestui ecosistem financiar specializat devine parte din planificarea strategică a afacerii, la fel de importantă ca alegerea pieței țintă sau a modelului de monetizare. Informarea corectă cu privire la reglementările fiscale aplicabile în România poate fi consultată direct pe portalul ANAF, sursă oficială pentru cerințele de conformitate ale companiilor care operează pe teritoriul național.

Pe termen mediu, este de așteptat ca acest segment al industriei fintech să se dezvolte în continuare, pe fondul cererii tot mai mari din partea unor sectoare economice aflate în plină expansiune, dar care rămân, din perspectiva instituțiilor financiare tradiționale, greu de încadrat în tiparele clasice de risc.

Indiferent de industrie, specialiștii recomandă câteva verificări minime înainte de a alege un furnizor de procesare a plăților pentru un business considerat de risc ridicat. Printre acestea se numără transparența comisioanelor practicate, existența unor clauze clare privind rezervele de garanție, timpul mediu de decontare a fondurilor și, nu în ultimul rând, reputația furnizorului în rândul altor comercianți din același sector.

De asemenea, este importantă înțelegerea politicilor de gestionare a contestațiilor de tranzacții, întrucât acestea pot influența direct stabilitatea financiară a afacerii pe termen lung. O colaborare bine documentată, cu termeni contractuali clari, reduce semnificativ riscul unor blocaje ulterioare ale contului comercial – un scenariu care poate afecta grav fluxul de numerar al oricărei companii aflate la început de drum într-un domeniu sensibil.