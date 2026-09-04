Sorana Cîrstea, victorie în două seturi la US Open. Românca s-a calificat în optimi

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de Grand Slam de la US Open, vineri, după ce a trecut de italianca Jasmine Paolini, cap de serie numărul 19. Jucătoarea din România, favorită 16 și ocupanta locului 17 în clasamentul WTA, a revenit după un început de partidă dificil și a controlat meciul din punct de vedere statistic.

Cîrstea a câștigat 64 dintre cele 108 puncte disputate, în timp ce Paolini și-a adjudecat 44. Românca a avut astfel un procentaj de 59,3% la punctele totale, față de 40,7% pentru adversara sa. Diferența s-a reflectat și în eficiența serviciului, Cîrstea reușind șapte ași, în timp ce Paolini a avut unul singur.

Românca a fost superioară și la punctele câștigate cu al doilea serviciu. Cîrstea a obținut 50% dintre aceste puncte, comparativ cu 30% pentru italiancă. La returul serviciului secund, diferența a fost și mai clară, cu 70% dintre puncte câștigate de Cîrstea, față de 50% în cazul lui Paolini.

Partida a început favorabil pentru Jasmine Paolini, care și-a adjudecat primul game, după care a reușit break-ul și s-a desprins la 2-0. Sorana Cîrstea a răspuns imediat și a recuperat serviciul pierdut, egalând apoi situația la 2-2.

Jucătoarea română a continuat să pună presiune și a obținut un nou break, prin care s-a desprins la 4-2. Paolini a redus diferența la 4-3, dar Cîrstea și-a păstrat ritmul și a câștigat următoarele două game-uri.

Seria i-a permis româncei să închidă primul set cu scorul de 6-3. Cîrstea a rămas agresivă în schimburile de mingi și a profitat de avantajele obținute la retur pentru a se impune după ce fusese condusă cu 2-0.

În setul al doilea, Cîrstea a început cu un game câștigat la zero, însă Paolini a reacționat și a reușit break-ul, ajungând la 3-1. Românca nu a cedat avantajul psihologic al partidei și a răspuns printr-o serie de patru game-uri consecutive.

Cîrstea a continuat să controleze schimburile importante și în partea finală a meciului. După ce a preluat din nou inițiativa în setul secund, românca a ajuns să servească pentru calificarea în optimile de finală.

Cîrstea a închis partida cu 6-3 în setul al doilea, obținând astfel victoria în două seturi. Succesul a venit după o revenire rapidă în primul set și o serie decisivă de patru game-uri consecutive în al doilea.

Statisticile la retur au evidențiat eficiența româncei în momentele în care Paolini a avut primul serviciu. Cîrstea a câștigat 23 dintre cele 48 de puncte jucate la returul primului serviciu al italiencei.

De cealaltă parte, Paolini a câștigat doar șapte dintre cele 28 de puncte disputate la returul primului serviciu al lui Cîrstea. Românca a avut și o eficiență mai bună la salvarea mingilor de break, reușind să salveze nouă dintre cele 14 oportunități oferite adversarei.

Pentru Sorana Cîrstea, calificarea obținută după victoria cu Jasmine Paolini reprezintă doar a doua prezență în optimile de finală ale turneului de la New York. Românca a înregistrat cel mai bun rezultat al carierei sale la US Open în 2023.

La ediția din 2023, Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală, cel mai bun parcurs al său la competiția americană. Acum, jucătoarea aflată pe locul 17 WTA își continuă parcursul la turneul de Mare Șlem.

În optimile de finală, Sorana Cîrstea va întâlni câștigătoarea meciului dintre Jessica Pegula, ocupanta locului 3 mondial, și Leylah Fernandez.