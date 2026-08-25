 Noi ajutoare pentru crescătorii de animale. Legile au fost promulgate. Cine poate primi bani în 2026

Crescătorii de bovine, bubaline și porci vor putea beneficia de noi scheme de ajutor de stat în 2026, după ce președintele Nicușor Dan a promulgat cele două acte normative adoptate de Parlament. Sprijinul a fost introdus în contextul crizei din Orientul Mijlociu și al efectelor acesteia asupra sectorului zootehnic. Pentru bovine și bubaline este prevăzut un cuantum de 68 de euro pe cap de animal, în timp ce în sectorul suin plățile vor fi stabilite în funcție de capacitatea de producție.

Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 24 august, decretele pentru promulgarea celor două legi prin care sunt instituite schemele de sprijin destinate crescătorilor de animale.

Este vorba despre Legea 176/2026, care vizează crescătorii din sectorul bovin, și Legea 175/2026, destinată sectorului suin. Cele două acte normative au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 700, respectiv nr. 701.

Schemele au fost concepute pentru susținerea activității fermierilor pe parcursul anului 2026, în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

Acordarea efectivă a ajutoarelor este însă condiționată de aprobarea Comisiei Europene. La momentul primirii deciziei Comisiei va fi stabilită eligibilitatea beneficiarilor și se va constitui obligația de plată a ajutorului.

Dacă Bruxelles-ul va impune condiții noi sau diferite față de schemele notificate, prevederile acestora vor trebui modificate sau completate în consecință.

Schema destinată sectorului bovin va fi derulată prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).

Cuantumul prevăzut este de 68 de euro pentru fiecare cap de bovină sau bubalină eligibil. Plata ajutorului de stat urmează să fie efectuată până la 31 decembrie 2026.

Pentru a putea beneficia de bani, fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

La data de 1 martie 2026 trebuie să fi avut cel puțin 10 bovine sau bubaline într-o exploatație cu cod ANSVSA și înregistrate în Baza Națională de Date.

Există o derogare pentru exploatațiile din unitățile administrativ-teritoriale situate în zona montană și prevăzute în Planul Strategic PAC 2023-2027. În cazul acestora, pragul minim este de cinci bovine sau bubaline.

O altă condiție importantă privește menținerea animalelor pentru care este solicitat sprijinul.

La data de 5 octombrie 2026 trebuie să existe în exploatație cel puțin 75% din efectivul de bovine sau bubaline solicitat prin cerere.

Sunt prevăzute excepții pentru anumite situații, precum falimentul, lichidarea, forța majoră sau exploatațiile supuse unor restricții sanitar-veterinare privind circulația animalelor din cauza unor boli.

Solicitanții trebuie, de asemenea, să fie înscriși în Registrul Unic de Identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de APIA.

În plus, la 28 februarie 2026, beneficiarii nu trebuie să se fi aflat în reorganizare, lichidare sau faliment. În cazul persoanelor fizice, până la aceeași dată nu trebuie să fi existat o hotărâre judecătorească definitivă de constatare a falimentului.

Legea reglementează și situațiile în care forma de organizare a exploatației s-a schimbat între 1 martie 2026 și momentul depunerii cererii.

În anumite condiții, vor fi eligibile și animalele care, în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026, au intrat sau au ieșit din exploatațiile cu cod ANSVSA aparținând aceluiași beneficiar.

Regula se aplică și animalelor transferate temporar pentru pășunat în sau din exploatațiile asociațiilor, cooperativelor ori grupurilor de producători.

Schema stabilește astfel o serie de reguli prin care schimbările intervenite în exploatații pe parcursul anului nu conduc automat la pierderea sprijinului.

O schemă separată a fost instituită pentru sectorul suin.

Pentru a primi sprijinul, crescătorii trebuie să dețină, la momentul depunerii cererii, una sau mai multe exploatații autorizate sanitar-veterinar.

De asemenea, aceștia trebuie să desfășoare activități de creștere și/sau reproducție a porcilor în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026.

Pentru porcii grași este necesar un număr minim de animale echivalent unui ciclu de producție raportat la capacitatea exploatației. În cazul fermelor de reproducție, efectivul mediu trebuie să reprezinte minimum 30% din capacitatea exploatației.

Beneficiarii trebuie să fie înscriși în Registrul Unic de Identificare și să aibă cod unic atribuit de APIA. Totodată, la data de 28 februarie 2026 nu trebuie să se fi aflat în lichidare sau faliment.

În sectorul suin, sprijinul nu este stabilit pe cap de animal, ci în funcție de locurile de cazare aferente capacității de producție.

Cuantumul ajutorului este de 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor grași.

Pentru animalele de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, suma prevăzută este de 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare.

Ajutorul are ca scop susținerea capacității de producție deținute de beneficiar în perioada 1 martie – 31 decembrie 2026 și menținerea activității economice.

Cele două scheme stabilesc condiții clare și în privința plafonului maxim al sprijinului.

Valoarea totală care poate fi acordată unei întreprinderi care desfășoară activități în domeniul producției primare de produse agricole nu poate depăși echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro.

Chiar dacă legile au fost promulgate și publicate în Monitorul Oficial, plata efectivă a ajutoarelor rămâne condiționată de decizia Comisiei Europene. După aprobarea schemei la nivel european va putea fi stabilită eligibilitatea beneficiarilor și vor putea fi făcute plățile către fermierii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.