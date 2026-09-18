Veniturile românilor, verificate altfel pentru credite. Ce pregătește ANAF

Românii care solicită un credit bancar ar putea trece printr-o procedură diferită atunci când banca le verifică veniturile declarate. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pregătește digitalizarea mecanismului prin care informațiile fiscale ale contribuabililor pot fi transmise către bănci și alte entități private.

Mai exact, una dintre principalele modificări vizează modul în care persoana care solicită creditul își exprimă acordul pentru furnizarea acestor date. Măsura este prevăzută într-un proiect de ordin publicat de ANAF în transparență decizională la 11 septembrie 2026.

Proiectul nu produce efecte în acest moment, iar procedura poate suferi modificări până la adoptarea formei definitive. Până la intrarea în vigoare a unui eventual nou mecanism, verificarea veniturilor se realizează potrivit regulilor și procedurilor utilizate în prezent de instituțiile financiare.

Pentru solicitant, verificarea veniturilor reprezintă o etapă importantă în procesul de analiză a unei cereri de împrumut. Banca trebuie să stabilească dacă persoana care solicită creditul dispune de resursele necesare pentru achitarea ratelor.

În procesul de analiză, instituția financiară poate confrunta informațiile prezentate de client cu datele fiscale existente în evidențele ANAF. Accesul la aceste informații este condiționat însă de acordul contribuabilului. În anumite situații, exprimarea consimțământului poate presupune în prezent completarea și semnarea unor documente, iar tocmai această etapă este vizată de schimbarea pregătită de autoritatea fiscală.

Prin mecanismul propus de ANAF, acordul contribuabilului pentru furnizarea informațiilor fiscale către o entitate privată ar urma să poată fi exprimat electronic, prin infrastructura informatică a instituției.

Pentru persoana care solicită un credit, principala schimbare ar fi legată de modul în care permite băncii să verifice informațiile fiscale. Procedura ar urma să fie mutată din zona documentelor fizice în mediul electronic și conectată la sistemele informatice ale ANAF, inclusiv la Spațiul Privat Virtual.

Această modificare nu înseamnă că ANAF ar urma să decidă dacă un credit este aprobat sau respins. Rolul Fiscului este de a furniza informațiile fiscale în condițiile prevăzute de legislație, în timp ce banca este cea care analizează situația solicitantului și ia decizia privind acordarea împrumutului. Criteriile folosite de instituțiile financiare pentru evaluarea unui dosar de credit nu sunt înlocuite prin această procedură.

Fiecare bancă își stabilește propria analiză de risc și decide, în limitele legislației, ce tipuri de venituri acceptă și în ce proporție le ia în calcul. Prin urmare, verificarea electronică a datelor fiscale nu schimbă responsabilitatea instituției financiare de a evalua capacitatea solicitantului de a rambursa creditul. Procedura propusă de ANAF se referă la transmiterea și verificarea informațiilor fiscale, nu la regulile după care banca aprobă un împrumut.

Evidențele ANAF conțin informații referitoare la veniturile contribuabililor, iar aceste date pot fi utilizate pentru verificarea informațiilor prezentate de solicitant. Pentru bancă, confirmarea sumelor declarate este relevantă deoarece nivelul veniturilor este unul dintre elementele care influențează capacitatea de rambursare și analiza sumei pe care o persoană o poate împrumuta. Verificarea poate avea o importanță deosebită în situațiile în care solicitantul obține venituri din mai multe surse.

Datele fiscale pot permite confruntarea situației declarate în dosarul de credit cu informațiile existente în evidențele autorității fiscale. Astfel, verificările nu ar mai depinde în toate situațiile de documente prezentate separat de persoana care solicită împrumutul. Totuși, faptul că un anumit venit apare în evidențele fiscale nu înseamnă automat că banca este obligată să îl ia în calcul în totalitate.

Instituția financiară poate analiza mai multe elemente atunci când stabilește ce venituri sunt eligibile. Tipul venitului, perioada pentru care acesta a fost obținut și regularitatea sa pot avea un rol în analiza efectuată de bancă. Aceste criterii rămân legate de politica și regulile de evaluare ale fiecărei instituții financiare.

Digitalizarea procedurii nu presupune acordarea unui acces general și nelimitat al băncilor la situația fiscală a contribuabililor. Informațiile sunt furnizate printr-o procedură stabilită și pentru scopul pentru care sunt solicitate, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Un element important al mecanismului propus îl reprezintă acordul electronic al persoanei ale cărei date urmează să fie transmise.

Contribuabilul ar urma să poată autoriza furnizarea informațiilor prin sistemul informatic administrat de ANAF, fără ca procesul să depindă exclusiv de documente tipărite și semnate. Spațiul Privat Virtual reprezintă deja principalul canal electronic prin care contribuabilii interacționează cu ANAF, primesc documente și consultă diferite informații fiscale.

O astfel de procedură ar permite ca exprimarea consimțământului să fie realizată digital, în locul unui circuit bazat în principal pe acte pe suport fizic. Pentru solicitantul unui credit, schimbarea ar viza astfel în primul rând modul în care sunt autorizate verificările fiscale. Banca ar continua să analizeze informațiile obținute și să aplice propriile reguli de evaluare a dosarului.

Utilizarea informațiilor fiscale în format electronic poate facilita identificarea diferențelor dintre veniturile declarate de solicitant în cererea de credit și cele existente în evidențele ANAF. O eventuală neconcordanță nu înseamnă automat că solicitarea de împrumut va fi respinsă. În funcție de situație, banca poate solicita explicații sau documente suplimentare pentru clarificarea informațiilor.

Persoanele care solicită un împrumut trebuie să furnizeze băncii informații corecte și actualizate despre veniturile pe care le obțin. În situația în care există mai multe surse de venit, instituția financiară poate solicita în continuare documente suplimentare, în funcție de propriile reguli de analiză. Verificarea prin intermediul datelor fiscale nu elimină automat toate documentele care pot fi cerute de bancă.

Pentru solicitant, diferențele dintre informațiile prezentate în cererea de credit și datele existente la ANAF pot necesita clarificări înainte de finalizarea analizei. Banca este cea care stabilește ce documente sunt necesare și ce informații trebuie verificate suplimentar. Procedura fiscală are rolul de a permite furnizarea datelor în condițiile stabilite de lege.

Pentru persoanele care intenționează să solicite un credit în perioada următoare, este important că modificarea anunțată de ANAF se află în acest moment la stadiul de proiect. Documentul a fost publicat în transparență decizională la 11 septembrie 2026, iar forma sa poate fi modificată înainte de adoptarea definitivă.

Proiectul trebuie să parcurgă procedurile necesare înainte ca forma finală să fie aprobată și publicată. Până la intrarea în vigoare a unei noi proceduri, persoanele care depun cereri de credit vor urma regulile comunicate de instituția financiară aleasă. Prin urmare, mecanismul electronic propus nu schimbă, în acest moment, procedura aplicată efectiv solicitanților de credite.

În cazul în care noul sistem va fi adoptat, procedura de verificare a veniturilor ar urma să fie realizată într-o formă digitalizată, iar acordul contribuabilului pentru furnizarea informațiilor fiscale ar putea fi exprimat electronic prin infrastructura ANAF. Schimbarea vizează relația dintre contribuabil, autoritatea fiscală și entitatea privată care solicită informațiile. Decizia privind acordarea creditului va rămâne la instituția financiară, în funcție de analiza dosarului și de regulile aplicabile, potrivit celor relatate de ziarulunirea.ro.