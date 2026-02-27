Unul dintre cele mai răsunătoare cazuri de delapidare a fondurilor pensionarilor din România s-a încheiat, după ani de anchete și procese. Este vorba despre Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Ana Aslan” Brăila, unde două surori, fost contabil-șef și contabil, au fost acuzate că au falsificat 258 de contracte de împrumut între 2004 și 2011, cauzând un prejudiciu de aproape 1,5 milioane lei.

Anchetatorii au descoperit un mecanism complex prin care cele două angajate au folosit datele personale ale membrilor Casei de Ajutor pentru a întocmi împrumuturi fictive. În multe cazuri, persoanele figurau ca titulari sau giranți fără să fi solicitat vreodată bani, iar unii s-au trezit ulterior cu popriri pe pensie pentru sume inexistente.

Primele suspiciuni au apărut încă din 2007, când două angajate au sesizat conducerea instituției că o contabilă sustrăgea cererile de împrumut aprobate și modifica datele de plată, încasând banii direct din casierie.

Procurorii au arătat că fraudele implicau:

Falsificarea semnăturilor beneficiarilor

Utilizarea datelor personale ale persoanelor care nu erau membri ai Casei de Ajutor Reciproc

Majorarea artificială a sumelor solicitate

Încălcarea procedurilor interne și încasarea directă a banilor

În total, 258 de contracte de împrumut au fost falsificate, iar prejudiciul s-a ridicat la 1.467.900 lei, bani proveniți din contribuțiile pensionarilor.

Dosarul a fost trimis în judecată în 2021, iar Judecătoria Brăila a confirmat legalitatea rechizitoriului emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Cazul a parcurs toate etapele procesuale, ajungând în apel la Curtea de Apel Brăila.

Pe 27 februarie 2026, Curtea de Apel a pronunțat decizia finală, închizând dosarul prin prescripția răspunderii penale, la aproape 15 ani de la finalizarea perioadei infracționale.

Pentru mulți pensionari, instituția reprezenta singura sursă rapidă de sprijin financiar. Descoperirea împrumuturilor fictive a generat un val de neîncredere în rândul membrilor și a evidențiat vulnerabilitățile sistemului intern al instituției.

Prejudiciul de aproape 1,5 milioane lei reprezintă o sumă considerabilă, colectată din fondurile membrilor pensionari, care s-au bazat pe instituție pentru siguranță financiară.