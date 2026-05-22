Declarațiile recente făcute de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, arată că indexarea pensiilor programată pentru 2027 ar putea să nu mai fie posibilă în actualul context economic.

Mesajul transmis de șeful Băncii Naționale este clar: statul român se confruntă cu presiuni bugetare majore, iar prioritățile financiare ale Guvernului s-au schimbat radical pe fondul deficitului ridicat și al inflației persistente.

În aceste condiții, milioane de pensionari riscă să nu mai primească sume importante la venituri, chiar dacă legea prevede majorarea anuală a pensiilor.

Conform legislației aflate în vigoare, pensiile din România trebuie majorate anual în funcție de rata inflației și de jumătate din creșterea salariului mediu brut.

Pentru începutul anului 2027, estimările economice indicau o indexare de aproximativ 12%, procent care ar fi trebuit să compenseze creșterea accelerată a prețurilor din ultimii ani.

Totuși, autoritățile transmit acum că aplicarea acestei formule devine dificilă din cauza costurilor foarte mari pentru bugetul de stat.

Blocarea indexării ar avea efecte directe asupra nivelului de trai al pensionarilor. În contextul unei inflații ridicate, lipsa majorării înseamnă pierdere reală de putere de cumpărare.

Pe baza unei inflații estimate la aproximativ 10% și a unei creșteri salariale moderate, diferențele ar putea fi următoarele:

Pensie actuală Creștere estimată prin indexare Pensie estimată după indexare 2.000 lei aproximativ 240 lei lunar 2.240 lei 3.000 lei aproximativ 360 lei lunar 3.360 lei 4.000 lei aproape 480 lei lunar 4.480 lei 5.000 lei circa 600 lei lunar 5.600 lei

Pentru mulți seniori, aceste sume reprezintă bani necesari pentru medicamente, întreținere, utilități și cheltuieli alimentare.

Un alt semnal de alarmă vine din evoluția inflației. Economiștii avertizează că prețurile pot continua să crească în lunile următoare, ceea ce va afecta și mai puternic veniturile fixe.

Pensionarii sunt printre cele mai vulnerabile categorii sociale deoarece cea mai mare parte a cheltuielilor lor merge către produse esențiale: alimente, energie și servicii medicale.

În lipsa unei indexări, diferența dintre veniturile reale și costul vieții se poate adânci considerabil până în 2027.

Mai mulți experți în fiscalitate și economie susțin că situația bugetară actuală face dificilă susținerea unor noi creșteri de pensii.

Gabriel Biriș a atras atenția că majorările acordate în ultimii ani pentru pensii și salariile din sectorul public au crescut semnificativ presiunea asupra bugetului.

Potrivit estimărilor prezentate de acesta, indexarea pensiilor ar însemna cheltuieli suplimentare de zeci de miliarde de lei anual. În lipsa unor venituri fiscale mai mari sau a unei reforme economice consistente, statul riscă să depășească limitele deficitului bugetar asumate la nivel european.

„În primul rând trebuie să știm cât costă indexarea pensiilor. Și întrebarea este: de unde vin banii? Nu s-a spus niciodată cât costă și de unde vin banii”, a declarat Gabriel Biriș. „Să nu uităm că și pensiile, și salariile bugetarilor au crescut în 2023–2024 cu 40% față de 2022. Cheltuielile cu salariile sunt undeva la 170 de miliarde de lei, iar cele cu asistența socială sunt și mai mari”, a explicat acesta.

Subiectul pensiilor va avea un impact major atât economic, cât și social. România are deja un număr ridicat de pensionari raportat la populația activă, iar presiunea asupra sistemului public crește de la an la an.

În paralel, îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă reduc baza de contribuabili care susține actualul sistem.

Din acest motiv, discuțiile despre indexarea pensiilor, sustenabilitatea bugetului și reforma fiscală vor deveni teme centrale în perioada următoare.

Declarațiile lui Mugur Isărescu confirmă una dintre cele mai mari temeri ale pensionarilor: posibilitatea ca pensiile să nu mai fie majorate conform formulei prevăzute de lege.

În timp ce autoritățile încearcă să limiteze deficitul și să controleze inflația, pensionarii resimt deja efectele scumpirilor și ale scăderii puterii de cumpărare.

Dacă indexarea va fi amânată sau anulată, impactul financiar asupra seniorilor poate deveni semnificativ, mai ales pentru cei care depind exclusiv de pensia de stat.