Wizz Air își reduce planurile de creștere. În România, până la 172 de posturi ar putea fi afectate

Wizz Air își reduce cu 5% capacitatea planificată pentru sezonul de iarnă, pe fondul efectelor războiului din Iran asupra industriei aeriene. În România, compania analizează în paralel reducerea flotei cu patru aeronave, scenariu în care până la 172 de posturi de la bazele din București, Craiova, Cluj și Iași ar putea fi afectate.

Compania aeriană maghiară se alătură altor operatori care și-au redus planurile de creștere în contextul războiului din Iran. Acțiunile Wizz Air au crescut cu 3,4% după anunțarea deciziei.

În același timp, compania și-a îmbunătățit estimările pentru al doilea trimestru privind veniturile pe kilometru disponibil, indicator cunoscut în industrie sub denumirea RASK. Wizz Air se așteaptă acum ca acesta să rămână la un nivel similar celui de anul trecut. Prognoza anterioară indica o scădere cu o singură cifră.

Pe termen mediu, compania menține obiective importante de dezvoltare. Wizz Air vrea să ajungă până în anul fiscal 2030 la venituri de 10 miliarde de euro și la o marjă de 10% a câștigurilor înainte de dobânzi și impozite.

Până atunci, flota ar urma să crească la 335 de aeronave, iar numărul anual de pasageri să ajungă la 127 de milioane. În prezent, Wizz Air operează 269 de aeronave și a transportat 69,7 milioane de pasageri în anul fiscal 2026, arată profit.ro.

În România, Wizz Air are în analiză un scenariu care presupune reducerea flotei cu patru aeronave. Compania are în prezent 40 de avioane alocate bazelor sale din țară.

În acest context, operatorul a declanșat procedurile pentru concedieri colective la bazele din București, Craiova, Cluj și Iași. Din cei 1.892 de salariați ai companiei, până la 172 ar putea fi afectați.

Potrivit informațiilor prezentate de APIX, cele mai multe disponibilizări sunt prevăzute la Craiova, unde sunt vizate 47 de posturi. La București ar putea fi afectate 46 de posturi, la Iași 44, iar la Cluj 36.

Persoanele vizate ocupă funcții de execuție, iar concedierile sunt programate pentru lunile octombrie și noiembrie 2026. Contractele de muncă vor înceta după expirarea perioadei de preaviz.

Wizz Air a stabilit două criterii pentru departajarea angajaților în cazul în care va fi necesară stabilirea unei ordini de prioritate.

Primul este performanța profesională, compania urmând să ia în calcul cea mai recentă evaluare anuală disponibilă. Dacă acest criteriu nu permite departajarea angajaților, va fi analizată vechimea totală în cadrul grupului Wizz Air.

„Pentru claritate, al doilea criteriu […] se va aplica numai în cazurile în care primul criteriu […] nu permite departajarea salariaților în cauză”, se precizează în notificarea transmisă angajaților.

Măsurile din România vin astfel într-un moment în care Wizz Air își ajustează capacitatea la nivel mai larg, fără să renunțe însă la obiectivele de creștere stabilite pentru 2030.