Primăria Sectorului 6 a aprobat mai multe proiecte importante. 17 blocuri intră în renovare energetică

Consilierii locali din Sectorul 6 au dezbătut și aprobat, în ședința din 17 septembrie, mai multe proiecte pentru comunitate. Printre hotărârile adoptate se numără actualizarea documentațiilor pentru renovarea energetică a 17 blocuri, aprobarea unor reguli pentru zona Lacul Morii, organizarea unei campanii dedicate sănătății femeilor, finanțarea meselor pentru anumite categorii de preșcolari, continuarea demersurilor pentru proiectul Pasaj Ciurel – Centura București și realizarea unui Laborator de Imagistică la Centrul de Sănătate „Sfântul Nectarie”.

Consiliul Local Sector 6 a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizelor aferente finalizării lucrărilor de renovare energetică pentru 17 blocuri de locuințe din Sectorul 6.

Demersul vizează documentația necesară pentru finalizarea lucrărilor de renovare energetică la blocurile respective. O altă hotărâre adoptată în ședința din 17 septembrie se referă la zona Lacul Morii, potrivit informațiilor publicate pe Facebook.

Consilierii locali au aprobat regulamentul privind accesul și utilizarea amenajărilor din zona Lacul Morii. Regulamentul stabilește cadrul pentru accesul și folosirea acestor amenajări.

În domeniul sănătății, Primăria Sectorului 6 va organiza, în perioada 1-31 octombrie 2026, o campanie de screening și conștientizare cu privire la cancerul de sân.

Campania este dedicată sănătății femeilor și va avea loc pe parcursul întregii luni octombrie.

Consiliul Local a aprobat și finanțarea meselor zilnice pentru anumite categorii de copii înscriși la grupele cu program prelungit din grădinițele de stat din Sectorul 6.

Finanțarea se aplică în anul școlar 2026-2027 și vizează categoriile de copii prevăzute în proiectul aprobat de consilierii locali.

„𝘾𝙚 𝙨-𝙖 𝙖𝙥𝙧𝙤𝙗𝙖𝙩 𝙖𝙨𝙩𝙖̆𝙯𝙞 𝙞̂𝙣 𝘾𝙤𝙣𝙨𝙞𝙡𝙞𝙪𝙡 𝙇𝙤𝙘𝙖𝙡 𝙎𝙚𝙘𝙩𝙤𝙧 𝟔? În ședința de astăzi, 17 septembrie, consilierii locali au dezbătut și aprobat proiecte importante pentru comunitate: de la renovarea blocurilor și amenajarea zonei Lacul Morii, până la sănătate, educație și infrastructură. Pe scurt, principalele hotărâri vizează: 17 blocuri renovate energetic Au fost actualizați indicatorii tehnico-economici și devizele, la finalizarea lucrărilor de renovare energetică pentru 17 blocuri de locuințe din Sectorul 6. Reguli pentru zona Lacul Morii A fost aprobat regulamentul privind accesul și utilizarea amenajărilor din zona Lacul Morii. Campanie pentru sănătatea femeilor În perioada 1-31 octombrie 2026, va fi organizată o campanie de screening și conștientizare cu privire la cancerul de sân. Mese zilnice pentru preșcolari A fost aprobată finanțarea meselor zilnice pentru anumite categorii de copii înscriși la grupele cu program prelungit din grădinițele de stat din Sectorul 6, în anul școlar 2026-2027”, informează primăria.

O altă hotărâre adoptată reprezintă un pas pentru continuarea proiectului Penetrație Pasaj Ciurel – Drumul Național Centura București.

Consiliul Local Sector 6 solicită împuternicirea Consiliului General al Municipiului București pentru asocierea Sectorului 6 cu Municipiul București, în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal.

Scopul acestei asocieri este integrarea obiectivului Penetrație Pasaj Ciurel – Drumul Național Centura București în infrastructura rutieră existentă din Sectorul 6.

În domeniul medical, au fost aprobați devizul general și indicatorii economici actualizați pentru realizarea unui Laborator de Imagistică. Laboratorul face parte din proiectul de extindere a Centrului de Sănătate „Sfântul Nectarie”.

„Un pas pentru continuarea proiectului Pasaj Ciurel – Centura București Consiliul Local Sector 6 solicită împuternicirea Consiliului General al Municipiului București pentru asocierea Sectorului 6 cu Municipiul București, în vederea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal. Scopul este integrarea obiectivului Penetrație Pasaj Ciurel – Drumul Național Centura București în infrastructura rutieră existentă din Sectorul 6.

Laborator de Imagistică la Centrul de Sănătate „Sfântul Nectarie” Au fost aprobați devizul general și indicatorii economici actualizați pentru realizarea Laboratorului de Imagistică, parte din proiectul de extindere a Centrului de Sănătate „Sfântul Nectarie”. Pentru comunitate și un Sector 6 mai bine pus la punct”, a conchis primăria.

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