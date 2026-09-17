Companiile românești pot participa la proiecte europene de cercetare și inovare. ITER caută furnizori pentru contribuția Europei

Companiile românești au aflat, la Palatul CCIB din București, ce oportunități au pentru a participa la proiecte europene de cercetare și inovare și în lanțurile de furnizare ale acestora. Informațiile au fost prezentate în cadrul evenimentului „Big Science Europe: Oportunități de afaceri”, organizat de CCIB și ROCH Business Bridge S.A.

Oportunitățile pentru companiile românești de a participa la proiecte europene de cercetare și inovare, precum și în lanțurile de furnizare aferente, au fost prezentate în cadrul evenimentului „Big Science Europe: Oportunități de afaceri”, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), în parteneriat cu ROCH Business Bridge S.A., potrivit unui comunicat de presă al CCIB.

Evenimentul a avut loc la Palatul CCIB și a reunit reprezentanți ai unor organizații și companii active în domenii precum cercetarea, inovarea și tehnologiile de înaltă performanță.

Printre participanți s-a numărat Fusion for Energy (F4E), întreprindere comună a Uniunii Europene responsabilă de gestionarea contribuției europene la ITER, cel mai amplu proiect internațional de cercetare în domeniul fuziunii nucleare.

F4E gestionează contribuția Europei la construirea reactorului experimental ITER din Franța, care reprezintă aproape jumătate din costurile totale ale proiectului.

Potrivit CCIB, în cadrul întâlnirii au fost prezentate activitatea și proiectele organizațiilor participante, direcțiile lor de dezvoltare, precum și oportunitățile prin care companiile românești se pot implica în proiecte europene de cercetare și inovare și în lanțurile de furnizare aferente.

Discuțiile au vizat modul în care organizațiile europene din domeniul „Big Science” colaborează cu industria, procedurile de achiziții și cerințele tehnice specifice, precum și domeniile în care companiile românești pot furniza produse și servicii sau se pot implica în proiecte internaționale.

La eveniment au participat și reprezentanți ai unor companii și organizații active în domenii relevante pentru ecosistemul „Big Science”, printre care Walter Tosto WTB, Eltrex Romania, Avinci, ROMATOM, Achievement Consulting S.R.L. și Nuclear NDT Research & Services, alături de alte companii din domenii conexe.

Participanții au avut ocazia să adreseze întrebări reprezentanților organizațiilor prezente și să identifice noi direcții de colaborare, parteneriate și contacte de afaceri în cadrul ecosistemului european de cercetare și inovare.

Evenimentul face parte dintr-un program inițiat de CCIB și ROCH Business Bridge S.A., destinat promovării oportunităților oferite de marile proiecte europene de cercetare și infrastructură științifică și facilitării dialogului dintre reprezentanții acestora și mediul de afaceri românesc.