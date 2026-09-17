Sigfried Mureșan, un alt Ilie Bolojan. Noul premier desemnat se confruntă cu mai multe critici după anunțul făcut de Nicușor Dan

Deputatul PSD Marius Budăi și fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan au reacționat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Marius Budăi a transmis că PSD a luat act cu îngrijorare de propunerea privind viitorul prim-ministru al României. Deputatul social-democrat a susținut că momentul nu este potrivit pentru orgolii politice, calcule de partid sau pentru oameni care, în contextul unei confruntări politice, ajung să pună interesele României pe un plan secund.

Potrivit lui Marius Budăi, adversarii politici și diferențele de opinie sunt firești, inclusiv conflictele politice foarte dure, însă există o limită care nu ar trebui depășită, respectiv interesul României.

Deputatul PSD a pus în acest context problema fondurilor europene și a banilor de care România are nevoie pentru investiții, infrastructură, spitale, școli și economie. În opinia sa, aceste aspecte nu mai țin de o confruntare politică obișnuită, ci de interesele concrete ale românilor.

Marius Budăi a susținut că România nu își permite ca reprezentanții săi să lupte împotriva intereselor țării, indiferent dacă aceștia se află la București sau la Bruxelles.

„PSD a luat act, cu îngrijorare, de propunerea privind viitorul prim-ministru al României. Nu este momentul pentru orgolii politice, pentru calcule de partid sau pentru oameni care, în numele unei bătălii politice, ajung să pună interesele României în plan secund. În politică putem avea adversari. Putem avea opinii diferite. Putem avea chiar conflicte politice foarte dure. Dar există o limită pe care nu ar trebui să o depășim niciodată: interesul României. Când vorbim despre fondurile europene, despre banii de care România are nevoie pentru investiții, infrastructură, spitale, școli și economie, nu mai vorbim despre o confruntare politică oarecare. Vorbim despre interesul concret al românilor. România nu își permite ca reprezentanții săi să lupte împotriva României, indiferent unde se află: la București sau la Bruxelles”, a scris Marius Budăi pe Facebook.

Deputatul PSD a făcut referire și la situația economică de după un an în care românilor li s-ar fi cerut să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și sacrificii tot mai mari pentru reducerea deficitului.

Marius Budăi consideră că situația economică nu s-a îmbunătățit în această perioadă, ci, dimpotrivă, s-a înrăutățit. În acest context, el a susținut că efectele austerității nu pot fi transferate la nesfârșit asupra românilor. Potrivit acestuia, oamenii au nevoie de stabilitate, firmele de predictibilitate, iar economia de investiții și încredere.

Budăi a mai transmis că România are nevoie de un Guvern care să construiască, nu să blocheze, și care să ofere oamenilor speranță, nu teamă. În același timp, deputatul PSD consideră că România are nevoie de un Executiv care să apere interesele țării în Europa, nu să transforme politica europeană într-un teren de confruntare împotriva propriului interes național.

„După un an în care românilor li s-a spus că trebuie să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și sacrificii tot mai mari pentru reducerea deficitului, constatăm că situația economică nu s-a îmbunătățit, din contră. Asta înseamnă că nota de plată a austerității nu poate fi pusă, la nesfârșit, tot pe umerii românilor. Oamenii au nevoie de stabilitate. Firmele au nevoie de predictibilitate. Economia are nevoie de investiții și încredere. România are nevoie de un Guvern care să construiască, nu să blocheze. Care să dea oamenilor speranță, nu teamă. Care să apere interesele României în Europa, nu să transforme politica europeană într-un teren de luptă împotriva propriului nostru interes. PSD va analiza cu responsabilitate propunerea privind viitorul Guvern și va decide ținând cont de un singur criteriu fundamental: ce este bine pentru România. Pentru că, dincolo de partide, funcții și ambiții personale, există ceva mai important: România. Și România trebuie să fie întotdeauna pe primul loc”, a conchis acesta.

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La rândul său, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a reacționat la desemnarea lui Siegfried Mureșan după consultările avute de Nicușor Dan cu reprezentanții partidelor.

Bogdan Ivan a spus că este surprins de nominalizarea făcută de șeful statului și și-a exprimat îndoiala că Siegfried Mureșan va reuși, în acest moment, să schimbe direcția pe care o consideră dezastruoasă pentru România și în care, în opinia sa, Guvernul Bolojan a dus țara.

Fostul ministru al Energiei consideră că Siegfried Mureșan este asociat aceluiași stil de a face politică și guvernare pe care îl atribuie lui Ilie Bolojan. Din acest motiv, Bogdan Ivan l-a caracterizat pe Mureșan drept o altă variantă a lui Ilie Bolojan.

Ivan a transmis că așteaptă cu maximă îngrijorare programul de guvernare al viitorului Executiv și și-a exprimat speranța că acesta nu va reprezenta o reproducere a programului de austeritate asociat lui Ilie Bolojan.

Potrivit fostului ministru, un Guvern nu poate fi votat fără existența unui program considerat serios pentru ieșirea din criză și relansarea economică.

„Muresan. Pentru noi, ești tot un Bolojan. După consultările de astăzi cu președintele Nicușor Dan, recunosc că sunt surprins de nominalizarea pe care a făcut-o. Este dificil de crezut, în acest moment, că Siegfried Mureșan va reuși să schimbe direcția dezastruoasă în care guvernul Bolojan a băgat România, fiind captiv aceluiași stil de a face politică și guvernare.

Siegfried Mureșan este doar un alt Ilie Bolojan. Cu maximă îngrijorare aștept să văd programul de guvernare. Sper să nu fie un copy paste după programul de austeritate al lui Ilie Bolojan. Nu putem vota un Guvern fără un program serios de ieșire din criză și de relansare economică. România are nevoie de soluții. Nu de încă un experiment politic eșuat. În opinia mea, Sigfried Mureșan e un alt Ilie Bolojan”, a scros acesta pe Facebook.

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