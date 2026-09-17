Nuclearelectrica, acord cu operatorul nuclear din Argentina pentru dezvoltarea tehnologiei CANDU 6
SURSA FOTO: Ministerul Energiei - Centrala nucleara de la Cernavoda
SN Nuclearelectrica SA (SNN) și Nucleoelectrica Argentina Sociedad Anonima (NASA) au semnat joi, 17 septembrie 2026, un Memorandum de Înțelegere neangajant pentru cooperarea în operarea și dezvoltarea tehnologiei CANDU 6. Parteneriatul vizează inclusiv schimbul de experiență în retehnologizarea reactoarelor și dezvoltarea unor noi capacități nucleare.
Cele două companii vor face schimb de experiență în operarea reactoarelor CANDU 6
Atât Nuclearelectrica, cât și compania argentiniană operează reactoare care utilizează tehnologia CANDU 6. Cele două companii au experiență în domenii precum ingineria, operarea și mentenanța centralelor, managementul proiectelor majore, extinderea duratei de viață a reactoarelor și analizele de securitate nucleară.
Memorandumul urmărește folosirea acestei experiențe pentru dezvoltarea cooperării tehnice și schimbul de bune practici.
„Cooperarea, în arii tehnice esențiale, între doi operatori nucleari de tehnologie CANDU înseamnă contribuție bilaterală eficientă dedicată îmbunătățirii și dezvoltării continue a operării, în baza unor practici și lecții învățate, a proceselor de retehnologizare, implementare de proiecte și punere în funcțiune de noi capacități”, a declarat Mihai Gioară, director Dezvoltare și Managementul Participațiilor.
Acesta descrie colaborarea drept o evaluare între operatori care poate produce beneficii concrete pentru ambele părți pe termen mediu și lung.
Experiența Argentinei ar putea sprijini retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă
Un punct important al colaborării este experiența acumulată de Nucleoelectrica Argentina în retehnologizarea centralei Embalse, care utilizează tehnologie CANDU.
Nuclearelectrica se află, la rândul său, în faza a doua a proiectului de retehnologizare a Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Compania derulează în paralel faza a doua de implementare a proiectului Unităților 3 și 4.
„Colaborarea între cele două companii și schimbul de experiență reprezintă un avantaj concret în derularea Proiectului Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă și reconfirmă angajamentul Nuclearelectrica pentru implementarea proiectului la cele mai înalte standarde”, se arată în anunțul companiei.
Cooperarea poate fi extinsă și la construirea unor noi reactoare
Memorandumul acoperă o serie extinsă de domenii tehnice. Cele două companii vor analiza oportunități privind extinderea duratei de viață a reactoarelor nucleare, procesele de retehnologizare și modernizare, precum și ingineria materialelor.
Cooperarea poate include și inginerie electrică, mecanică și civilă, procese și instrumente de control, analize de securitate nucleară, dinamica fluidelor și fizica reactorului.
Un alt domeniu vizat este sprijinul pentru construirea unor noi unități nucleare și schimbul de experiență privind punerea acestora în funcțiune.
Pentru coordonarea activităților, Nuclearelectrica și Nucleoelectrica Argentina vor înființa un Steering Committee. Structura va avea rolul de a avansa activitățile prin care cele două companii vor identifica noi oportunități și vor dezvolta ulterior cooperarea.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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