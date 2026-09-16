CFR deschide porțile patrimoniului feroviar. Trenul Prezidențial și automotorul Malaxa, expuse la București

CFR S.A. invită bucureștenii, pe 19 și 20 septembrie 2026, să descopere patrimoniul și activitatea feroviară, în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Între orele 10:00 și 18:00, publicul va avea acces gratuit la expoziții, trenuri istorice, echipamente și spații speciale, în Gara de Nord, București Vest și alte obiective feroviare.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. va participa, în zilele de 19 și 20 septembrie 2026, la activitățile organizate în cadrul Săptămânii Europene a Mobilității. Evenimentul este organizat în colaborare cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), alături de CENAFER și CFR Călători, sub mesajul #TogetherForRailHeritage.

Timp de două zile, între orele 10:00 și 18:00, bucureștenii vor avea acces gratuit la expoziții și activități dedicate transportului feroviar, patrimoniului feroviar și mobilității sustenabile. Acestea vor fi organizate în Gara de Nord București, Stația CF București Vest, Muzeul Căilor Ferate Române și Salonul Regal.

În Gara de Nord București, vizitatorii vor putea descoperi Trenul Prezidențial, format din cinci vagoane, precum și automotorul Malaxa nr. 780. Tot aici va fi organizată o expoziție de material rulant, în cadrul căreia vor fi prezentate vehicule feroviare moderne și modernizate aparținând operatorilor și entităților participante la eveniment.

La Stația CF București Vest, CFR S.A. va prezenta vehicule feroviare utilizate pentru întreținerea, verificarea și diagnoza infrastructurii feroviare. Publicul va avea astfel posibilitatea de a vedea mai îndeaproape o parte dintre echipamentele folosite pentru menținerea rețelei feroviare în condiții de exploatare și siguranță.

Programul include și posibilitatea de a descoperi activitatea desfășurată pentru dirijarea circulației feroviare, prin vizitarea biroului impiegatului de mișcare.

Publicul va avea, de asemenea, acces la Muzeul Căilor Ferate Române și la Salonul Regal din Gara de Nord București, spații care reunesc repere importante din istoria și patrimoniul feroviar național.

Unul dintre elementele centrale ale programului îl reprezintă circulația unor trenuri speciale pe ruta București Basarab – București Vest – București Progresul. Acestea vor asigura o legătură feroviară directă între principalele puncte ale evenimentului.

Călătoria cu trenurile speciale va fi gratuită pentru public, în limita capacității disponibile. Transportul bicicletelor va fi, de asemenea, gratuit, în limita spațiului disponibil în tren.

Participarea CFR S.A. la Săptămâna Europeană a Mobilității urmărește să ofere publicului o perspectivă directă atât asupra patrimoniului feroviar, cât și asupra activităților curente necesare funcționării infrastructurii.

În cadrul aceluiași program, vizitatorii vor putea vedea vehicule feroviare istorice, material rulant contemporan, echipamente tehnice și spații reprezentative pentru istoria căii ferate. Aceștia vor putea descoperi modul în care este organizată o parte din activitatea de exploatare și întreținere a rețelei feroviare.

Evenimentul va include și mesaje dedicate siguranței în zona infrastructurii feroviare. Acestea vor pune accent pe respectarea regulilor la traversarea căii ferate, evitarea accesului prin locuri nepermise și conștientizarea riscurilor asociate apropierii neautorizate de materialul rulant și instalațiile feroviare.

Prin participarea la acest program, CFR S.A., împreună cu partenerii implicați, aduce infrastructura și patrimoniul feroviar mai aproape de public și susține promovarea transportului feroviar ca element esențial al mobilității sustenabile.