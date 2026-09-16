Benjamin Netanyahu se opune inițiativelor pentru readucerea expaților la vot. Likud susține că programul Fly and vote oferă avantaje ilicite

Partidul Likud, formațiunea premierului israelian Benjamin Netanyahu, a depus miercuri un recurs în fața Comisiei Electorale Centrale pentru a bloca inițiativele prin care israelienii aflați în străinătate sunt ajutați să revină în țară pentru a vota la viitoarele alegeri legislative. Scrutinul din 27 octombrie se anunță extrem de disputat, iar participarea alegătorilor din afara Israelului a devenit un subiect de confruntare între taberele politice.

Legea electorală israeliană nu le permite cetățenilor care locuiesc în afara Israelului să voteze din străinătate, cu excepția personalului consular. Potrivit estimărilor Biroului Central de Statistică, aproximativ 600.000 de israelieni se află în această situație, notează AFP.

În ultimele săptămâni, opozanții guvernului au încercat să îi încurajeze pe acești alegători să revină în Israel pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile legislative din 27 octombrie. Unii dintre susținătorii acestor inițiative speră ca revenirea alegătorilor din străinătate să contribuie la consolidarea taberei anti-Netanyahu.

Printre măsurile propuse se numără acordarea unor bilete de avion la prețuri privilegiate, sprijinirea israelienilor din străinătate în demersurile administrative necesare pentru a putea vota și chiar organizarea transportului acestora de la aeroport după revenirea în țară.

Avocatul Ilan Bombach, care reprezintă partidul Likud, a depus miercuri un recurs adresat președintelui Comisiei Electorale Centrale, judecătorul Noam Solberg. Prin acest demers, formațiunea solicită oprirea practicilor prin care israelienii aflați în străinătate sunt ajutați să revină în țară pentru a participa la alegeri.

Solicitarea vizează în special organizația americană Aid Coalition, care se opune actualului guvern și coordonează proiectul intitulat Fly and vote, precum și partidul de opoziție Democrații.

Ilan Bombach a comparat metodele utilizate pentru facilitarea revenirii alegătorilor din străinătate cu o formă de mită electorală și a susținut că acestea contravin legislației privind finanțarea partidelor.

Likud susține că programul Fly and vote oferă avantaje pe care partidul le consideră ilicite. Printre acestea se află tarifele negociate cu companiile aeriene prin intermediul rezervărilor grupate.

La sfârșitul lunii august, Likud a criticat orice abordare pe care o consideră partizană în privința revenirii israelienilor din străinătate pentru a vota. Partidul a propus în schimb o formă simplă de asistență logistică și birocratică, în timp ce persoanele care se întorc în Israel pentru alegeri ar urma să își plătească singure cheltuielile de transport.

Numărul israelienilor aflați în străinătate și afectați de restricția privind votul din afara țării este estimat de Biroul Central de Statistică la 600.000.

În condițiile legislației electorale actuale menționate în material, aceștia nu pot vota din țările în care locuiesc, cu excepția personalului consular. Pentru a participa la scrutin, inițiativele contestate de Likud urmăresc să îi ajute să revină în Israel.

Opozanții guvernului încearcă de mai multe săptămâni să mobilizeze acest segment de alegători înaintea scrutinului din 27 octombrie. O parte dintre cei implicați în aceste demersuri urmăresc consolidarea taberei anti-Netanyahu.

Sondajele de opinie indică o competiție electorală între blocul condus de Benjamin Netanyahu și cel asociat principalului său opozant, centristul Gadi Eisenkot.

În acest context, revenirea alegătorilor israelieni din străinătate este una dintre temele aflate în atenția celor două tabere. În timp ce opozanții guvernului încearcă să faciliteze întoarcerea acestora pentru participarea la vot, Likud solicită autorității electorale să oprească practicile pe care le consideră neconforme cu legislația privind finanțarea partidelor.

Recursul depus de Ilan Bombach la președintele Comisiei Electorale Centrale vizează atât proiectul Fly and vote coordonat de Aid Coalition, cât și implicarea partidului de opoziție Democrații, în contextul pregătirilor pentru alegerile legislative din 27 octombrie.