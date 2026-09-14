Marine Le Pen ajunge la 36% în sondajul pentru prezidențialele din 2027. Cine ar putea să o înfrunte în turul al doilea

Marine Le Pen conduce în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale din Franța din 2027, potrivit unui sondaj publicat luni, relatează Reuters. Candidata formațiunii de extremă dreapta Rassemblement National ar obține între 33% și 36% în primul tur. Jean-Luc Mélenchon, reprezentantul extremei stângi, ocupă poziția a doua în majoritatea scenariilor testate. Cercetarea indică o polarizare tot mai pronunțată a electoratului spre finalul mandatului lui Emmanuel Macron.

Marine Le Pen își păstrează avantajul în cursa prezidențială, cu un sprijin electoral cuprins între 33% și 36%, în funcție de candidații incluși în fiecare scenariu. Sondajul a fost realizat de institutul Toluna Harris Interactive în perioada 8–10 septembrie.

Jean-Luc Mélenchon, candidatul partidului de extremă stânga La France Insoumise (LFI), ar primi între 15,5% și 17% din voturi. Aceste rezultate l-ar plasa în turul al doilea în cel puțin trei dintre cele cinci variante analizate. Potrivit estimărilor prezentate, Le Pen ar câștiga la o diferență mare o eventuală confruntare cu acesta în turul decisiv.

Fostul premier Édouard Philippe, care a condus guvernul în timpul președinției lui Emmanuel Macron, este singurul candidat de centru-dreapta care reușește să se claseze înaintea lui Mélenchon într-una dintre variantele testate. Într-un alt scenariu, cei doi înregistrează același nivel al intențiilor de vot.

Ceilalți candidați incluși în cercetare s-ar situa în urma reprezentantului LFI în toate cele cinci scenarii.

Rezultatele apar în contextul apropierii de final a celui de-al doilea și ultimului mandat al lui Emmanuel Macron. Reuters descrie un președinte nepopular, un centru politic slăbit și o economie fragilă, condiții care favorizează ascensiunea formațiunilor cu poziții radicale, precum La France Insoumise și Rassemblement National.

Jean-Luc Mélenchon a intrat în cursa pentru președinția Franței în 2012, 2017 și 2022, fără să obțină vreodată calificarea în turul al doilea.

Marine Le Pen are, la rândul său, trei candidaturi la președinție. În 2017 și în 2022 a ajuns în etapa finală a alegerilor, însă ambele confruntări s-au încheiat cu victoria lui Emmanuel Macron.