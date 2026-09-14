Șampania din 2026 poate depăși limita obișnuită de alcool. Producătorii au primit o derogare

Șampania produsă în 2026 ar putea avea mai mult alcool decât de obicei, după ce temperaturile extreme și seceta au schimbat caracteristicile strugurilor. Producătorii francezi au primit deja o derogare specială.

Producătorii francezi de șampanie au primit permisiunea de a produce, temporar, vinuri cu un conținut de alcool de până la 15%, față de limita obișnuită de 13%. Decizia vine după ce valurile record de căldură și seceta din această vară au determinat o concentrație neobișnuit de mare de zahăr în struguri.

Măsura are caracter excepțional și se aplică exclusiv recoltei din 2026. Comité Champagne a explicat că, în timpul celei de-a doua fermentații, procesul prin care șampania își formează bulele caracteristice, un număr foarte mic de vinuri ar putea depăși ușor limita actuală de 13% alcool.

Potrivit estimărilor, aceste vinuri ar putea ajunge la aproximativ 13,1%-13,2% alcool. Din acest motiv, plafonul legal a fost ridicat temporar la 15%, pentru a permite producătorilor să comercializeze vinurile care depășesc marginal limita obișnuită.

Totuși, majoritatea șampaniilor produse din recolta din 2026 nu sunt așteptate să se apropie de noul prag de 15% alcool.

Căldura extremă a accelerat puternic procesul de maturare a strugurilor. Recoltarea a început la începutul lunii august și s-a desfășurat până la jumătatea lunii, fiind cea mai timpurie recoltă înregistrată vreodată în regiunea Champagne. Asociația producătorilor descrie anul 2026 drept unul dintre cei mai neobișnuiți din istoria regiunii, după înghețuri severe de primăvară, o înflorire extrem de timpurie și cinci valuri de căldură în timpul verii.

Astfel de schimbări ar putea deveni tot mai frecvente în anii următori. Maxime Toubart, copreședinte al Comité Champagne, estimează că o recoltă atât de timpurie, considerată în prezent neobișnuită, ar putea deveni normală în următorii 10-15 ani. La rândul său, producătorul Stéphane Vignon consideră că regiunea intră într-un nou ciclu climatic, pe măsură ce condițiile specifice climatului mediteraneean se deplasează către nord.

Creșterea concentrației de alcool nu reprezintă însă neapărat un avantaj din punct de vedere comercial. Jane Anson, specialistă în vinuri, avertizează că preferințele consumatorilor se îndreaptă tot mai mult către băuturi cu un conținut mai redus de alcool. Se creează astfel o contradicție între cererea de pe piață și efectele temperaturilor tot mai ridicate asupra strugurilor.

Șampania obținută din recolta excepțională din 2026 nu va ajunge însă prea curând în magazine. Regulile de producție impun o perioadă de maturare de cel puțin 15 luni, astfel că vinurile provenite din această recoltă sunt așteptate pe piață abia în 2028.