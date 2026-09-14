Amenzi de aproape 1,5 milioane de lei după controale în industria alimentară. ANSVSA a descoperit probleme de igienă și trasabilitate

Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au efectuat peste 8.100 de controale în industria agroalimentară în luna august. Verificările s-au încheiat cu 164 de amenzi, în valoare totală de peste 1,46 milioane de lei, și 103 avertismente, printre principalele probleme constatate fiind nerespectarea normelor de igienă, deficiențele de trasabilitate și problemele de etichetare.

Controalele au vizat operatori economici din mai multe domenii ale industriei agroalimentare. Inspectorii au verificat, printre altele, unități care produc produse de morărit, pâine și produse de patiserie, băuturi răcoritoare și alcoolice, precum și alte categorii de produse alimentare.

La nivel național au fost desfășurate 8.104 controale prin Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și cea a municipiului București. Bilanțul verificărilor a fost prezentat luni de ANSVSA.

„La nivel naţional, prin intermediul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, au fost efectuate 8.104 controale în unităţi din industria agroalimentară. În urma acestor verificări, inspectorii au aplicat 103 avertismente şi 164 de sancţiuni contravenţionale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 1.464.200 de lei”, arată ANSVSA.

Acțiunile au fost desfășurate potrivit Programului de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026. Verificările au urmărit mai multe elemente care pot influența siguranța produselor alimentare comercializate către consumatori.

Inspectorii au analizat condițiile de igienă și modul în care sunt întreținute spațiile în care sunt manipulate alimentele, precum și condițiile în care materiile prime și produsele finite sunt procesate și depozitate. Au fost verificate și respectarea cerințelor de autorizare și funcționare, trasabilitatea și etichetarea produselor.

O altă componentă a controalelor a vizat aplicarea procedurilor bazate pe principiile HACCP și respectarea programelor de autocontrol. ANSVSA precizează că verificările nu au avut exclusiv un caracter sancționator, ci și unul preventiv și de consiliere a operatorilor economici.

Amenzile au fost aplicate în situațiile în care deficiențele constatate nu au fost remediate în termenul stabilit sau atunci când inspectorii au identificat riscuri semnificative pentru sănătatea consumatorilor.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, arată că rezultatele verificărilor indică faptul că majoritatea operatorilor respectă legislația, însă instituția intervine atunci când sunt identificate abateri privind igiena sau trasabilitatea.

Potrivit acestuia, inspectorii urmăresc inclusiv remedierea deficiențelor descoperite, iar sancțiunile sunt aplicate atunci când problemele persistă.

„Rezultatele controalelor din luna august arată că majoritatea operatorilor economici depun eforturi pentru a respecta legislaţia, însă nu tolerăm abaterile de la normele de igienă şi trasabilitate. Acţiunile noastre au atât un rol de consiliere, cât şi de fermitate acolo unde deficienţele nu sunt remediate. Siguranţa alimentară nu este negociabilă”, a declarat preşedintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Printre problemele identificate s-au numărat nerespectarea normelor de igienă referitoare la spații, echipamente și condițiile de depozitare. Inspectorii au constatat inclusiv situații privind prezența insectelor sau utilizarea necorespunzătoare a substanțelor dezinfectante.

Verificările au scos la iveală și deficiențe privind implementarea și documentarea procedurilor HACCP. Alte nereguli au fost legate de etichetarea și ambalarea alimentelor sau de caracteristicile produselor.

Inspectorii au constatat și lipsuri în documentele necesare pentru asigurarea trasabilității. Au fost identificate, de asemenea, neconformități referitoare la starea de sănătate și echiparea personalului care lucrează în unitățile controlate.

În timpul acțiunilor au fost prelevate și probe care au fost trimise pentru analize de laborator. Scopul acestora este verificarea conformității produselor și respectarea limitelor admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise.

ANSVSA precizează că persoanele care constată nereguli privind siguranța alimentelor pot face sesizări sau pot solicita informații prin Call Center-ul instituției, la numărul gratuit 0800.826.787, disponibil din orice rețea de telefonie.