Inditex investește masiv în SUA. Zara, Bershka și Massimo Dutti pregătesc noi magazine

Zara își pregătește o extindere importantă în SUA, într-un moment în care consumatorii caută alternative mai accesibile la produsele de lux. Inditex, proprietarul brandului, are în plan 20 de proiecte până la sfârșitul anului 2027 și mizează pe orașe în care cererea poate susține magazine profitabile.

Inditex, proprietarul Zara, își intensifică investițiile în SUA, a doua sa piață ca vânzări după Spania, și pregătește deschiderea unor noi magazine, precum și extinderea altor mărci din portofoliu. CEO-ul grupului, Oscar Garcia Maceiras, a declarat pentru agenția de presă Reuters că strategia vizează o extindere atent selectată pe piața americană.

Zara urmează să deschidă magazine în Denver, Phoenix și Pittsburgh, în timp ce mărcile Massimo Dutti și Bershka vor ajunge și la New York, după lansarea lor la Miami. Până la sfârșitul anului 2027, Inditex are planificate 20 de proiecte de extindere în SUA. Acestea includ magazine noi, extinderi și renovări pentru Zara, Bershka și Massimo Dutti.

Strategia grupului rămâne însă una selectivă. Inditex analizează mai întâi comenzile online pentru a evalua cererea din fiecare oraș și deschide magazine doar în zonele unde estimează că acestea pot fi profitabile. În ultimii ani, compania și-a redus numărul global de magazine cu aproximativ 27% față de nivelul maxim, concentrându-se pe spații mai mari și amplasamente premium. Suprafața totală de vânzare a scăzut însă cu numai 7%.

Expansiunea din SUA are loc într-un moment favorabil pentru grupul spaniol, evaluat la aproximativ 170 de miliarde de euro. Capitalizarea Inditex a depășit recent valoarea grupului de lux Hermès. În acest an, acțiunile Hermès au pierdut 34%, iar cele ale LVMH au scăzut cu 37%. În schimb, titlurile Inditex se mențin aproape de maximul istoric atins în august.

CEO-ul Inditex consideră că grupul beneficiază și de schimbarea comportamentului consumatorilor. După scumpirile operate de numeroase branduri de lux, o parte dintre clienții cu venituri medii care cumpărau ocazional genți sau încălțăminte scumpe se îndreaptă acum către Zara sau Massimo Dutti. Garcia Maceiras a explicat că garderoba consumatorilor nu mai este asociată unei singure mărci și a remarcat o anumită migrare dinspre segmentul de lux către produse mai accesibile.

„Garderoba nu mai aparţine unei singure mărci”, a afirmat Maceiras.

În Europa, unde Inditex realizează 67% din vânzările totale, poziția competitivă a grupului a fost favorizată și de eliminarea, în luna iulie, a regimului fără taxe pentru coletele ieftine provenite din comerțul online. Măsura a determinat Shein să majoreze prețurile. În paralel, Inditex își extinde marca low-cost Lefties.