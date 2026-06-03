Zara dă lovitura într-o perioadă dificilă. Vânzările cresc puternic, iar acțiunile urcă cu 5%: Este în mod clar cea mai performantă

Zara continuă să susțină performanța grupului Inditex într-un context economic marcat de tensiuni geopolitice și presiuni inflaționiste. Compania spaniolă a anunțat miercuri un început solid al sezonului de vară, cu o creștere a vânzărilor peste estimările pieței. Rezultatele au fost primite pozitiv de investitori, iar acțiunile grupului au înregistrat un avans semnificativ. Evoluția vine în condițiile în care mulți retaileri avertizează asupra unei temperări a consumului la nivel global.

Zara și celelalte branduri din portofoliul Inditex au început sezonul de vară cu rezultate peste așteptările pieței. Grupul a raportat o creștere a vânzărilor ajustate la cursul valutar de 11,5% în luna mai, peste estimarea medie de aproximativ 8% anticipată de analiști pentru începutul celui de-al doilea trimestru fiscal.

Performanța a contribuit la creșterea cu până la 5% a acțiunilor Inditex, investitorii interpretând rezultatele drept un semnal că grupul spaniol reușește să gestioneze eficient provocările generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de impactul acestuia asupra economiei globale.

În primul trimestru fiscal, desfășurat în perioada februarie-aprilie, Inditex a înregistrat vânzări de 8,75 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 8,8% în termeni ajustați la fluctuațiile valutare.

„Zara continuă în mod clar să câștige cotă de piață, este în mod clar cea mai performantă”, a declarat Manjari Dhar, analist la RBC, subliniind că competitorul său cu prețuri mai mici, Primark, se confruntă cu vânzări mai slabe.

Analistul a explicat că grupul spaniol beneficiază și de expunerea sa puternică în sudul Europei, unde condițiile meteorologice au favorizat vânzările de articole de sezon. În schimb, piețele din nordul continentului, unde rivalul H&M are o prezență mai puternică, au fost influențate de condiții mai puțin favorabile pentru comerțul cu îmbrăcăminte, scrie Reuters.

Rezultatele au fost evidențiate și de conducerea companiei, care consideră că performanța depășește contextul economic dificil din ultimele luni.

„Această performanță este și mai remarcabilă dacă este luată în considerare în contextul provocărilor macroeconomice și geopolitice mai ample din ultimele luni”, a declarat Gorka Garcia-Tapia Yturriaga, directorul de relații cu investitorii al Inditex, într-o convorbire cu analiștii.

Oficialul a precizat că activitatea din Orientul Mijlociu a fost afectată de situația regională, însă compania nu a oferit detalii privind amploarea impactului asupra vânzărilor.

Conflictul care afectează transporturile maritime și aeriene la nivel internațional a determinat numeroase companii să își revizuiască strategiile logistice. Inditex susține însă că a reacționat rapid pentru a evita blocajele și întârzierile în aprovizionarea magazinelor sale.

Directorul financiar Andres Sanchez a explicat că grupul și-a adaptat operațiunile logistice astfel încât fluxul de produse către rețeaua globală de magazine să nu fie afectat de perturbările generate de război.

„Există un efect de decalaj între transportul de mărfuri și impactul asupra costului bunurilor vândute, ceea ce înseamnă că impactul creșterii costurilor de transport și a prețurilor la combustibili în primul trimestru a fost până acum limitat”, a spus el.

Totuși, conducerea companiei a atras atenția că performanța raportată pentru luna mai trebuie interpretată cu prudență, deoarece datele acoperă doar o perioadă de patru săptămâni, mai scurtă decât intervalul de cinci săptămâni utilizat în mod obișnuit în raportările Inditex.

În paralel, profitabilitatea grupului a continuat să se îmbunătățească. Marja brută a urcat la 61,2% în primul trimestru, comparativ cu 60,6% în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce indică faptul că retailerul a reușit să își protejeze profitul în ciuda costurilor mai ridicate pentru materii prime și transport.

Cheltuielile operaționale au crescut cu 6,2%, peste ritmul de 2,3% înregistrat în urmă cu un an, însă evoluția nu a afectat semnificativ rezultatele financiare ale grupului.

Piața americană rămâne una dintre principalele direcții de dezvoltare pentru grupul spaniol. În ultimii ani, compania a investit în magazine mai mari, amplasate în zone comerciale importante, și a continuat să își extindă prezența pe teritoriul Statelor Unite.

SUA reprezintă în prezent a doua cea mai mare piață a grupului după Spania, iar conducerea companiei susține că există încă un potențial important de dezvoltare.

Potrivit reprezentanților Inditex, creșterea vânzărilor din Statele Unite și din alte regiuni a fost susținută în principal de volume mai mari de produse comercializate și nu de majorări de prețuri.

„Încă vedem mai multe oportunități de creștere, deoarece avem o cotă de piață mică (în SUA)… Creșterea în acest sens este în mâinile noastre și nu depinde cu adevărat de performanța pieței în general”, a spus el.

Mesajul optimist al companiei contrastează cu avertismentele recente venite din partea unor retaileri americani precum Gap și American Eagle, care au semnalat o presiune tot mai mare asupra bugetelor consumatorilor și o polarizare accentuată a comportamentului de cumpărare.

În paralel cu strategia de extindere, Zara continuă să investească în colaborări comerciale cu impact global. Luna trecută, brandul a lansat o colecție realizată împreună cu artistul portorican Bad Bunny, după ce acesta a purtat ținute personalizate Zara în timpul spectacolului susținut la pauza Super Bowl-ului NFL din februarie.

Inditex și-a menținut neschimbate obiectivele financiare pentru întregul an, anunțate în luna martie. Grupul estimează o marjă brută stabilă, o creștere cu 5% a suprafeței comerciale și investiții de aproximativ 2,3 miliarde de euro.