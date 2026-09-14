60.000 de jucării suspectate că ar fi contrafăcute au fost descoperite în port. Ce au găsit autoritățile într-un container din China
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Aproximativ 60.000 de jucării suspectate că încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute au fost descoperite în Portul Constanța. Controlul a fost efectuat pe 11 septembrie de polițiștii de frontieră și inspectorii vamali. Produsele se aflau într-un container venit din China, destinat unei firme din Ucraina. Valoarea estimată a acestora depășește 700.000 de lei, potrivit Mediafax.
Cele 60.000 de jucării au fost găsite la controlul unui container în Constanța Sud-Agigea
Cele aproximativ 60.000 de jucării au fost identificate de polițiștii de frontieră ai Gărzii de Coastă, care au verificat împreună cu inspectorii vamali un container cu mărfuri în Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud-Agigea.
Echipa de control a inspectat fizic încărcătura pe 11 septembrie. Containerul provenea din China, iar bunurile urmau să ajungă la o societate comercială din Ucraina.
Verificarea amănunțită a mărfurilor a ridicat suspiciuni privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute. Autoritățile au estimat valoarea jucăriilor vizate la peste 700.000 de lei.
Polițiștii cercetează posibila încălcare a drepturilor asupra unor mărci înregistrate
Potrivit Gărzii de Coastă, cercetările vizează punerea în circulație a unor produse care poartă mărci identice sau similare cu cele înregistrate pentru produse identice ori similare. O asemenea faptă poate aduce prejudicii titularilor drepturilor de proprietate intelectuală.
Caracterul contrafăcut al produselor nu a fost confirmat, jucăriile fiind deocamdată suspectate că aduc atingere acestor drepturi.
Jucăriile au fost ridicate și vor fi expertizate
Autoritățile au ridicat jucăriile descoperite în container, iar acestea urmează să fie examinate prin expertiză în cadrul verificărilor.
Polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările cazului. După încheierea verificărilor, autoritățile vor dispune măsurile prevăzute de lege.
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