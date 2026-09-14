OpenAI nu se va lista la bursă în 2026. Liderii din inteligența artificială cer încetinirea dezvoltării tehnologiei

OpenAI nu va intra la bursă în 2026, potrivit unei declarații a directorului general Sam Altman. Acesta consideră nepotrivită o ofertă publică inițială în contextul îngrijorărilor privind siguranța sistemelor avansate de inteligență artificială. În aceeași zi, șeful Anthropic, Dario Amodei, a propus încetinirea deliberată a dezvoltării celor mai performante modele. Inițiativa a primit sprijinul public al lui Altman și al lui Elon Musk.

OpenAI nu se va lista la bursă în acest an, Sam Altman apreciind că lansarea unei oferte publice inițiale în actualele condiții ar fi ”nepotrivită”, potrivit CNBC. Poziția sa vine pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de siguranța sistemelor AI avansate.

Cu numai o lună înainte, directoarea financiară Sarah Friar le transmisese angajaților că listarea ar putea avea loc în 2027 sau chiar mai devreme, dacă afacerea își menține creșterea puternică.

Declarația lui Altman indică faptul că preocupările privind siguranța tehnologiei încep să cântărească și în deciziile comerciale ale marilor companii din domeniu.

Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a prezentat în aceeași zi o propunere prin care dezvoltarea celor mai performante modele de inteligență artificială ar urma să fie încetinită deliberat, pentru a permite verificări de siguranță mai ample.

Planul este structurat în trei etape:

Extinderea accesului evaluatorilor independenți la modelele AI.

Stabilirea unor standarde comune de siguranță între marile companii de inteligență artificială din țările democratice.

Coordonarea între guvernele democratice și cele autoritare.

Amodei a explicat că propunerea nu urmărește oprirea dezvoltării tehnologiei. Scopul este asigurarea timpului necesar pentru testarea modelelor și consolidarea măsurilor de siguranță.

Sam Altman și Elon Musk și-au exprimat public sprijinul pentru inițiativa lui Amodei, într-o situație rară în care trei dintre cei mai importanți rivali din industria inteligenței artificiale susțin aceeași direcție.

Potrivit lui Altman, viteza cu care sunt dezvoltate sistemele avansate a devenit una dintre temele principale discutate în interiorul OpenAI. El a anunțat că societatea va permite evaluatorilor independenți să îi examineze sistemele, adoptând o abordare similară celei anunțate de Anthropic.

La Washington, solicitările pentru introducerea unor reguli suplimentare de siguranță pentru inteligența artificială vin atât din partea parlamentarilor republicani, cât și a celor democrați.

În paralel, autoritățile locale se confruntă cu opoziția față de centrele de date, alimentată de consumul ridicat de energie electrică și apă al acestor infrastructuri.

Sarah Heck, responsabilă de politica publică la Anthropic, a solicitat blocarea vânzărilor către China ale celor mai avansate cipuri. Ea a cerut și teste obligatorii pentru modelele AI de frontieră, cele aflate la limita performanțelor tehnologice actuale.

Dario Amodei consideră că ritmul dezvoltării trebuie ajustat cu atenție, deoarece o frânare prea puternică ar putea oferi statelor autoritare posibilitatea de a obține un avantaj tehnologic.

În estimarea sa, câștigarea unui interval de unul sau doi ani înainte ca modelele să atingă niveluri critice de performanță ar permite industriei să îmbunătățească sistemele de siguranță și să reducă riscul unor consecințe grave.