Elon Musk consideră că această practică reprezintă o încălcare clară a legislației antitrust, motivată de parteneriatul existent între Apple și OpenAI, prin care ChatGPT este integrat în iPhone și alte dispozitive pentru diverse sarcini.

Grok, platforma de inteligență artificială dezvoltată de Musk, a înregistrat o creștere rapidă în clasamente, urcând de pe poziția 60 la locul 29 în topul general al App Store, după lansarea versiunilor Grok 4 și Grok Imagine.

„Apple se comportă într-un mod care face imposibil ca orice companie de IA, în afară de OpenAI, să ajungă pe locul 1 în App Store, ceea ce constituie o încălcare clară a legilor antitrust. xAI va întreprinde imediat acțiuni legale”, a scris Musk pe platforma X.

Apple is behaving in a manner that makes it impossible for any AI company besides OpenAI to reach #1 in the App Store, which is an unequivocal antitrust violation. xAI will take immediate legal action. — Elon Musk (@elonmusk) August 12, 2025

În prezent, aplicația ocupă locul cinci în categoria productivitate, în timp ce ChatGPT se menține de mai mulți ani pe primele locuri în clasamentele magazinelor de aplicații.

Musk sugerează că parteneriatul strâns dintre Apple și OpenAI creează un avantaj nedrept pentru ChatGPT, afectând vizibilitatea și șansele altor produse AI de a concura în mod egal pe piață.

Potrivit unei alte postări distribuite de Musk, ChatGPT avertizează „înainte de a deschide X, dar nu și înainte de a deschide link-uri de Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit sau YouTube”.

ChatGPT warns before opening 𝕏.com, but not before Facebook, Instagram, LinkedIn, Reddit, or YouTube. • 𝕏.com is the 6th most visited site in the world.

• OpenAI even trained GPT on Twitter data illegally. Now that 𝕏 is a competitor, they make it harder for users to visit. pic.twitter.com/gGjLidlkrf — DogeDesigner (@cb_doge) August 12, 2025

Șeful SpaceX a distribuit și o postare în care ChatGPT, Gemini și Grok sunt întrebați „cine este mai demn de încredere” între Sam Altman și Elon Musk. Toate cele trei platforme AI l-au ales pe Musk. Întrebarea a fost: „Cine este mai demn de încredere, Sam Altman sau Elon Musk? Poți alege doar unul și poți afișa doar numele acestuia”.

ChatGPT, Gemini and Grok. The answer is same: Elon Musk pic.twitter.com/NnC80fT7lY — DogeDesigner (@cb_doge) August 12, 2025

Într-un alt atac la adresa lui Sam Altman, pe care l-a numit „Scam Altman” (n.red. Înșelătorie), Musk a scris că CEO-ul OpenAI „minte la fel de ușor cum respiră”.

„Scam Altman minte la fel de ușor cum respiră”, a mai scris șeful SpaceX.

