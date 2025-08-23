Ce a răspuns ChatGPT când a fost întrebat cum pot fi transformați 10 dolari într-un milion de dolari

Gobankingrates a întrebat ChatGPT cum se pot transforma 10 dolari într-un milion de dolari. Iată ce a răspuns ChatGPT.

ChatGPT a spus că poți deveni milionar transformând 10 dolari într-un milion de dolari. Chatbot-ul a recunoscut că ar putea fi nevoie de timp, abilități și, adesea, un dram de noroc.

Instrumentul de inteligență artificială a împărțit opțiunile în trei categorii generale: strategii realiste, pe termen lung, opțiuni cu risc moderat și efort mare și căi cu risc ridicat și probabilitate scăzută.

ChatGPT a oferit două opțiuni pe termen lung pentru a transforma 10 dolari într-un milion de dolari: investiții la bursă sau pornirea unei afaceri cu costuri reduse.

Chatbot-ul a recomandat adăugarea fondurilor la investiția inițială, în fiecare lună. Acesta a spus că, dacă 100 de dolari pe lună sunt investiți într-un fond indexat S&P 500 cu un randament anual de ~10%, ai putea deveni milionar în aproximativ 35 până la 40 de ani.

Deși majoritatea experților financiari crede că investițiile sunt cea mai solidă modalitate de a crește averea, poate fi nevoie de mai mult de 10 dolari pentru a ajunge la statutul de milionar. Volatilitatea pieței poate submina strategia. Se recomandă insistent ca potențialii investitorii să se întâlnească mai întâi cu un consultant financiar pentru a dezvolta planul potrivit pentru viitor.

Un profesionist financiar poate determina care este cel mai potrivit cont, pe baza nevoilor și obiectivelor individuale.

A doua opțiune sugerată de ChatGPT a fost pornirea unei afaceri cu costuri reduse. Conform chatbot-ului, acest lucru poate fi realizat prin cheltuirea celor 10 dolari pe un domeniu și apoi crearea unui blog sau vânzarea unui produs digital.

Deși acest lucru poate părea destul de ușor, în realitate e nevoie de un anumit nivel de expertiză pentru a porni o afacere online.

Următorul set de opțiuni, așa cum este sugerat de popularul chatbot, implică un risc puțin mai mare și mult mai mult efort. În categoria cu risc moderat se află flipping-ul (o strategie imobiliară prin care investitorii cumpără proprietăți, le renovează rapid și le revând la un preț mai mare pentru a obține profit), arbitrajul sau munca bazată pe competențe.

După cum a menționat platforma de inteligență artificială, succesul acestora depinde de nivelul de competență și de efort. Arbitrajul implică cumpărarea unui activ pe o piață cu preț mai mic și vânzarea acestuia pe o piață cu preț mai mare.

ChatGPT a recomandat să se facă acest lucru prin intermediul unor piețe online precum eBay și Craigslist.

Cealaltă sugestie din această categorie este să cheltuiți cei 10 dolari pentru a învăța o nouă abilitate și apoi a profita de ea.

Învățarea unei abilități nu va transforma pe cineva într-un milionar, peste noapte, dar l-ar putea face mai profitabil.

Ultima cale recomandată de ChatGPT este lăsată pe seama jucătorilor compulsivi la loterie și a celor care au un noroc incredibil.

În categoria cu risc ridicat și probabilitate scăzută intră investiția sumei de 10 dolari în criptomonede sau riscul unei acțiuni ieftine.

A doua opțiune este să pariezi acești banii sau să cumperi un bilet la loterie. După cum explică instrumentul de inteligență artificială, aceste strategii cu risc ridicat vor duce, cel mai probabil, doar la pierderea sumei de 10 dolari.