Topul județelor în care se fac cele mai multe angajări. Salariile ajung la 6.500 de lei net

Piața muncii din România rămâne puternic concentrată în marile centre urbane. Din cele aproape 150.000 de locuri de muncă postate de la începutul anului și până în prezent pe eJobs.ro, aproximativ 71.000 au fost disponibile în București. Capitala a concentrat astfel aproape jumătate din întreaga ofertă de joburi la nivel național.

După București, Brașov este județul cu cele mai multe locuri de muncă puse la dispoziția candidaților în acest an. În clasament urmează Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș.

Brașovul a înregistrat și una dintre cele mai importante schimbări față de anul trecut, urcând de pe poziția a cincea pe locul al doilea. În același timp, Cluj și Iași au coborât ușor în clasament.

„Dintre toate acestea, Brașovul este județul care a urcat cel mai mult în clasament, de pe locul al cincilea, în 2025 pe locul al doilea, anul acesta. Clujul și Iașiul au scăzut ușor, fiind înlocuite de Ilfov. Cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează, în celelalte orașe volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar / bancar și transport / logistică”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs.ro.

Angajatorii au căutat în special persoane aflate la începutul carierei. Aproximativ 60% din totalul locurilor de muncă disponibile s-au adresat candidaților entry-level.

Următorii în clasamentul cererii sunt candidații mid-level, cu o experiență cuprinsă între doi și cinci ani. După aceștia se află persoanele fără experiență, seniorii cu peste cinci ani de activitate și managerii.

„Corelăm aceste date și cu datele despre departamentele pentru care s-au făcut cele mai multe angajări și observăm un număr mare de departamente care în mod tradițional au o rată de fluctuație crescută și impun o nevoie permanentă de înlocuire a angajaților plecați”, comentează Bogdan Badea.

Printre departamentele în care s-au făcut numeroase recrutări se numără vânzările, serviciile pentru clienți și call-center, zona administrativă și de logistică, producția și contabilitatea.

Salarii de până la 6.500 de lei net în județele cu cele mai multe angajări

Diferențele dintre județe sunt vizibile și la nivelul salariilor. În zonele cu cele mai multe poziții disponibile în 2026, salariile medii nete sunt cuprinse între 5.000 și 6.500 de lei pe lună, potrivit datelor Salario.

Bucureștiul are cea mai ridicată medie, de 6.500 de lei net lunar. În Cluj, media ajunge la 5.800 de lei, iar în Timiș la 5.500 de lei.

În Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, salariul mediu net este de aproximativ 5.000 de lei pe lună.

Pentru segmentul entry-level, care concentrează cea mai mare parte a recrutărilor, media salarială este de 4.000 de lei net pe lună.

La polul opus se află Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna. Acestea au înregistrat cele mai puține poziții disponibile de la începutul anului.

„În aceste cazuri vorbim despre 4.500 – 5.000 de joburi disponibile pentru fiecare județ în parte, cifre care îi determină pe mulți dintre candidați să aplice pentru locuri de muncă din cele mai apropiate orașe mari, pentru a-și crește șansele de a fi angajați. Pentru ei, opțiunile sunt, de cele mai multe ori, chiar județele mari care apar în partea de sus a clasamentului, respectiv Capitala, Brașovul, Ilfov, Cluj, Iași, Timiș ori Constanța”, mai spune Bogdan Badea.

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.000 de locuri de muncă, în timp ce pe iajob.ro sunt listate aproximativ 9.200 de poziții.