Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă acolo unde tinerii sunt tot mai puțini

Populația din mai multe orașe ale României a îmbătrânit considerabil în ultimele decenii, pe fondul schimbărilor demografice și al reducerii generațiilor tinere. O analiză realizată de Marius Comper pe baza datelor Institutului Național de Statistică (INS) evidențiază diferențe importante între municipii, atât în privința vârstei mediane, cât și a ritmului de îmbătrânire. Motru înregistrează una dintre cele mai accentuate schimbări față de 1992, în timp ce Brăila are cea mai ridicată vârstă mediană dintre marile orașe analizate. Evoluția populației poate influența organizarea școlilor, piața muncii și serviciile medicale și sociale.

Orașele din România în care populația îmbătrânește se confruntă cu evoluții demografice diferite, iar analiza realizată de Marius Comper pe baza datelor INS evidențiază atât creșterea rapidă a vârstei mediane în fostele centre industriale, cât și nivelul ridicat al acestui indicator în unele municipii mari.

Motru, municipiu a cărui dezvoltare a fost strâns legată de activitatea industrială, reprezintă unul dintre exemplele schimbării structurii populației în ultimele decenii. Vârsta mediană a locuitorilor a crescut de la 24,6 ani în 1992 la 47 de ani în 2026, ceea ce înseamnă o majorare de 22,4 ani.

Vârsta mediană este indicatorul care împarte populația în două categorii numerice egale: persoanele mai tinere și cele mai în vârstă decât valoarea calculată. Prin urmare, o mediană de 47 de ani nu indică faptul că majoritatea locuitorilor sunt pensionari, ci reflectă modificarea distribuției populației pe grupe de vârstă.

Brăila se află într-o situație diferită, fiind municipiul cu cea mai ridicată vârstă mediană dintre marile orașe incluse în analiză, respectiv 49,1 ani.

Alte centre urbane importante înregistrează, de asemenea, valori ridicate. Timișoara are o vârstă mediană de 46,5 ani, Bucureștiul de 45 de ani, iar Cluj-Napoca de 44,5 ani. În Iași, indicatorul ajunge la 43,2 ani.

Aceste cifre arată nivelul îmbătrânirii populației, dar nu constituie un clasament complet al municipiilor în funcție de viteza schimbărilor demografice.

Analiza utilizează date referitoare la populația după domiciliu, categorie statistică în care sunt incluse și persoanele care au plecat din localitate fără să își modifice domiciliul în documentele oficiale.

Îmbătrânirea populației din orașele României se înscrie într-o evoluție demografică observată și la nivel național, unde numărul persoanelor vârstnice îl depășește pe cel al copiilor cu vârste sub 15 ani.

Potrivit datelor INS publicate cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și prezentate de Agerpres, la 1 ianuarie 2026, România înregistra 135,9 persoane cu vârsta de cel puțin 65 de ani la fiecare 100 de copii sub 15 ani.

Totodată, persoanele de minimum 65 de ani reprezentau 20,5% din populația rezidentă a țării.

Indicatorii naționali și cei utilizați în analiza municipiilor nu descriu însă exact aceeași populație. Datele privind populația rezidentă se referă la persoanele care locuiesc în mod obișnuit în România, în timp ce statisticile după domiciliu includ și cetățenii care figurează în evidențele unei localități, deși pot locui în altă parte.

Scăderea generațiilor tinere poate modifica organizarea sistemului de învățământ din municipiile afectate de îmbătrânirea demografică, în special atunci când numărul copiilor înscriși anual în grădinițe și școli se reduce constant.

În localitățile unde această tendință persistă, autoritățile și unitățile de învățământ pot ajunge să reorganizeze clasele sau să modifice structura rețelei școlare.

O asemenea reorganizare poate influența inclusiv distanța pe care elevii trebuie să o parcurgă între domiciliu și unitatea de învățământ.

Totuși, reducerea populației tinere nu determină automat închiderea unor școli. Deciziile depind de numărul copiilor din fiecare cartier, de deplasările familiilor între localități și de capacitatea unităților de învățământ existente.

Raportul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind schimbările demografice din regiunea Nord-Vest a României tratează adaptarea serviciilor educaționale și medicale din perspectiva accesibilității și a calității.

Potrivit abordării prezentate de organizație, măsurile de reducere a costurilor trebuie corelate cu necesitatea menținerii unor servicii accesibile populației, inclusiv în comunitățile în care numărul locuitorilor scade.

Îmbătrânirea populației poate avea efecte asupra pieței muncii atunci când numărul persoanelor care se pensionează îl depășește pe cel al tinerilor care intră în activitate, iar angajatorii întâmpină dificultăți în ocuparea posturilor disponibile.

În aceste condiții, companiile pot fi nevoite să aloce mai multe resurse recrutării și pregătirii profesionale a angajaților, dar și să identifice soluții pentru păstrarea personalului cu experiență.

Analiza economică OCDE pentru România din 2026 atrage atenția asupra reducerii și îmbătrânirii populației de vârstă activă.

Organizația recomandă utilizarea mai eficientă a forței de muncă disponibile și adoptarea unor măsuri care să permită prelungirea vieții profesionale în condiții de sănătate mai bune.

La nivel local, amploarea dificultăților de recrutare depinde și de structura economiei municipiului. Plecarea tinerilor către alte orașe sau în străinătate poate accentua lipsa personalului, însă existența unui deficit de angajați nu poate fi stabilită exclusiv pe baza vârstei mediane.

Modificarea structurii populației poate influența și activitatea comercială din orașele în care numărul familiilor tinere se reduce, deoarece cererea pentru anumite produse și servicii este legată de prezența acestei categorii de consumatori.

Magazinele și firmele care se adresează în principal părinților și copiilor pot înregistra o diminuare a clientelei atunci când numărul familiilor din comunitate scade.

În anumite situații, reducerea cererii poate contribui la închiderea unor afaceri sau la modificarea serviciilor oferite.

Totuși, pentru a stabili dacă dispariția unui magazin sau a unei firme este determinată de îmbătrânirea populației, trebuie analizate datele economice și comerciale specifice activității respective.

Creșterea ponderii persoanelor vârstnice poate determina administrațiile locale să reevalueze necesarul de servicii medicale, sociale și de transport, în funcție de particularitățile populației și de infrastructura disponibilă.

Printre serviciile care pot deveni mai solicitate se numără îngrijirea la domiciliu, recuperarea medicală, asistența socială și transportul adaptat persoanelor cu mobilitate redusă.

Pentru locuitorii care întâmpină dificultăți de deplasare, accesul la medic și disponibilitatea sprijinului pentru activitățile cotidiene pot avea o importanță mai mare decât dezvoltarea unor noi spații comerciale.

Și unitățile medicale pot avea nevoie de adaptări, în special pentru monitorizarea pacienților și asigurarea tratamentelor pe termen lung.

Presiunea asupra spitalelor nu este determinată însă numai de vârsta locuitorilor. Aceasta depinde și de starea generală de sănătate a populației, de numărul cadrelor medicale disponibile și de serviciile care pot fi furnizate în afara unităților spitalicești.

În același timp, depășirea vârstei de 65 de ani nu presupune automat pierderea autonomiei personale sau încetarea activității economice. Numeroase persoane continuă să lucreze, să contribuie la susținerea familiilor și să participe la activitățile comunității.

Schimbările demografice pot crea dificultăți administrative atunci când numărul tinerilor se reduce, iar infrastructura și serviciile publice rămân organizate pentru o populație cu o structură de vârstă diferită.

Într-un asemenea context, autoritățile locale pot avea de gestionat simultan reducerea cererii pentru anumite servicii educaționale și creșterea necesarului de asistență medicală sau socială.

Adaptările pot viza organizarea școlilor, accesibilitatea transportului public, distribuția personalului medical și serviciile destinate persoanelor care au nevoie de îngrijire.

Pentru angajatori, schimbarea structurii demografice poate impune ajustarea strategiilor de recrutare și formare profesională, în funcție de numărul persoanelor disponibile pe piața locală a muncii.