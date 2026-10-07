Eurostat: Tinerii din UE fac mai multă mișcare decât populația generală. Cât de des practică sport

Tinerii din Uniunea Europeană sunt mai activi fizic decât populația generală, potrivit datelor Eurostat pentru 2025. 73,1% dintre cei cu vârste între 16 și 29 de ani au făcut mișcare cel puțin săptămânal, în afara serviciului.

În 2025, tinerii din Uniunea Europeană au fost mai activi fizic decât populația generală. 73,1% dintre persoanele cu vârste între 16 și 29 de ani au declarat că au practicat cel puțin o dată pe săptămână o activitate fizică în afara programului de lucru, față de 61,6% dintre persoanele cu vârsta de 16 ani și peste.

Diferențele sunt mai pronunțate în rândul persoanelor care fac mișcare de mai multe ori pe săptămână. Astfel, 18,3% dintre tineri au declarat că au practicat activități fizice de 4–6 ori pe săptămână, comparativ cu 12,8% din populația totală.

În schimb, frecvența activității fizice zilnice este similară în cele două categorii. 20,9% dintre tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani au declarat că fac mișcare cel puțin o dată pe zi, față de 20,2% din populația totală.

Totodată, 16,3% dintre tineri au spus că nu practică niciodată activități fizice în afara programului de lucru. Proporția este semnificativ mai mare în rândul populației totale, unde 26,0% au declarat că nu fac niciodată mișcare, potrivit Eurostat.

La nivelul Uniunii Europene, bărbații tineri au fost mai predispuși decât femeile tinere să practice frecvent activități fizice. Astfel, 20,6% dintre bărbații cu vârste între 16 și 29 de ani au declarat că au făcut mișcare de 4–6 ori pe săptămână, comparativ cu 16,0% dintre femeile din aceeași categorie de vârstă.

În schimb, femeile tinere au fost mai numeroase în rândul celor care nu practică deloc activități fizice în afara serviciului. 17,8% dintre femeile cu vârste între 16 și 29 de ani au declarat că nu desfășoară nicio activitate fizică în afara programului de lucru, față de 14,9% dintre bărbații de aceeași vârstă.

La nivel național, cele mai ridicate ponderi ale tinerilor care au declarat că nu desfășoară nicio activitate fizică în afara serviciului au fost înregistrate în Malta, cu 31,0%, Portugalia, cu 28,5%, și Bulgaria, cu 28,4%.

La polul opus, ponderea tinerilor care nu practică nicio activitate fizică în afara serviciului a fost de sub 3% în Grecia, Danemarca, Finlanda și Țările de Jos, conform sursei citate anterior.