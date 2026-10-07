 UE își pregătește regulile pentru următorul val de extindere. Noi condiții pentru statele care vor să adere

Uniunea Europeană își pregătește instituțiile și politicile pentru următorul val de extindere. Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri care vizează procesul decizional, bugetul european și integrarea treptată a statelor candidate. Bruxelles-ul propune inclusiv garanții mai stricte pentru viitoarele state membre, care ar putea continua să fie supuse unor mecanisme de protecție și după aderare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că extinderea a devenit un obiectiv geopolitic pentru Uniune, dar că primirea unor noi membri trebuie însoțită de reforme în interiorul blocului comunitar.

„Viitorul Europei depinde de alegerile pe care le facem astăzi. Extinderea Uniunii noastre este un imperativ geopolitic. Astăzi, punem bazele pentru a ne asigura că o Uniune mai mare este, de asemenea, una mai puternică: mai reziliente, mai eficiente și ferm ancorate în valorile și normele care ne definesc. Pe măsură ce țările implicate în procesul de aderare avansează pe calea reformelor, UE trebuie să fie pregătită să le primească. Aceasta înseamnă să ne pregătim instituțiile, să ne adaptăm politicile la noile realități și să ne asigurăm că bugetul nostru reflectă ambițiile noastre comune”, a declarat Ursula von der Leyen.

Una dintre schimbările propuse privește mecanismul prin care sunt adoptate deciziile la nivel european. Comisia intenționează să susțină în continuare trecerea de la unanimitate la votul cu majoritate calificată în mai multe domenii considerate importante.

Printre acestea se numără sancțiunile, combaterea fraudei fiscale și anumite măsuri fiscale care țin de politica energetică.

Modificări sunt avute în vedere și pentru procesul de extindere. Deschiderea grupurilor tematice de negociere, precum și alte decizii intermediare din procesul de aderare ar putea fi aprobate prin majoritate calificată.

O asemenea formulă ar putea accelera negocierile și ar reduce posibilitatea ca un singur stat membru să blocheze avansarea unui candidat către aderare.

Comisia Europeană dorește și introducerea unor garanții mai puternice în viitoarele tratate de aderare. Scopul este ca angajamentele asumate de statele candidate în timpul negocierilor să fie respectate și după dobândirea statutului de membru.

Perioada în care UE poate aplica măsuri de protecție în domenii precum economia, piața internă, justiția și afacerile interne ar urma să fie extinsă semnificativ.

În situații foarte grave, dacă un nou stat membru ar încălca valorile fundamentale ale Uniunii, ar putea fi luate măsuri care să ajungă până la suspendarea dreptului său de vot în Consiliul UE.

Viitoarele aderări ar putea fi însoțite și de perioade de tranziție pentru libera circulație a lucrătorilor și serviciilor, agricultură, anumite produse sensibile sau accesul la unele fonduri europene.

O altă măsură luată în calcul ar presupune ca un stat proaspăt intrat în UE să nu poată bloca, pentru o perioadă limitată, aderarea altor țări din cauza unor dispute bilaterale.

Comisia consideră că bugetul european poate integra noi state membre fără ca UE să renunțe la finanțarea actualelor sale priorități.

Situația Ucrainei ar urma însă să fie abordată separat în ceea ce privește agricultura, având în vedere dimensiunea și productivitatea sectorului agricol al țării.

Potrivit propunerilor, acordurile de aderare ar trebui să prevadă limitări importante ale sprijinului financiar și ale accesului pe piața europeană pentru anumite produse agricole considerate sensibile.

În paralel, Ucraina ar urma să primească sprijin pentru recâștigarea accesului la piețele tradiționale de export din afara Uniunii Europene.

O altă direcție propusă de Bruxelles este integrarea graduală a statelor candidate înainte ca acestea să dobândească oficial statutul de membru.

Țările aflate în procesul de aderare ar putea fi implicate mai devreme în anumite politici și programe europene, în special în domenii strategice precum energia, transporturile, sectorul digital și apărarea.

Accesul nu ar fi însă automat. Integrarea ar urma să depindă de îndeplinirea criteriilor stabilite de UE și de progresele realizate de fiecare stat.

Procesul ar fi bazat pe merite și reversibil. Astfel, avantajele acordate unui stat candidat ar putea fi retrase dacă acesta renunță la reformele asumate sau face pași înapoi.

Comisia intenționează și să organizeze dialoguri anuale cu statele candidate, pentru evaluarea progreselor și identificarea domeniilor în care integrarea lor în politicile europene poate fi accelerată.

Republica Moldova și Ucraina, printre țările pentru care sunt pregătite foi de parcurs

În cadrul pachetului de extindere pentru 2026, Comisia Europeană urmează să prezinte foi de parcurs orientative pentru Muntenegru, Albania, Republica Moldova și Ucraina.

Avansarea va depinde însă de menținerea ritmului reformelor în fiecare dintre aceste state.

Foile de parcurs vor fi corelate cu propriile pregătiri ale Uniunii Europene. Obiectivul este ca negocierile cu țările candidate să avanseze în paralel cu modificările instituționale, bugetare și operaționale de care UE are nevoie pentru a putea funcționa cu un număr mai mare de membri.

Propunerile Comisiei intră acum în etapa discuțiilor între statele membre, inclusiv la nivelul Consiliului European din octombrie. Parlamentul European și Consiliul UE urmează, de asemenea, să analizeze schimbările instituționale și operaționale necesare înaintea viitoarelor extinderi.