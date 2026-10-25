Sprijin financiar de peste 3.100 de lei pentru tineri. Cine poate primi banii lunar până la vârsta de 26 de ani

Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială pot primi un sprijin financiar lunar până la împlinirea vârstei de 26 de ani, dacă îndeplinesc anumite condiții. Indemnizația este reglementată de Legea nr. 272/2004 și se acordă celor care își continuă studiile sau au un loc de muncă. Pentru obținerea banilor, solicitanții trebuie să depună o cerere însoțită de documentele justificative. Plata este efectuată prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Sprijinul financiar destinat tinerilor care au beneficiat de sistemul de protecție specială este reglementat de articolul 129 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și poate fi acordat până la împlinirea vârstei de 26 de ani, în condițiile prevăzute de legislație.

Pentru a beneficia de indemnizația lunară, persoanele eligibile trebuie să demonstreze că urmează o formă de învățământ recunoscută de lege sau că desfășoară o activitate profesională în baza unui raport de muncă.

Legislația permite tinerilor care îndeplinesc aceste cerințe să aleagă între continuarea măsurii de protecție specială și acordarea unei indemnizații lunare, calculată în funcție de indicatorul social de referință (ISR).

Potrivit articolului 129 alineatul (4²) din Legea nr. 272/2004, opțiunea poate fi exprimată o singură dată, indiferent de momentul în care beneficiarul părăsește sistemul de protecție.

„Tinerii care au beneficiat de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile legii și care fac dovada că urmează o formă de învățământ prevăzută de lege sau au un loc de muncă pot opta pentru continuarea măsurii de protecție specială ori pentru primirea unei indemnizații lunare în valoare de 4,8 ISR până la împlinirea vârstei de 26 de ani. Opțiunea poate fi exprimată o singură dată, indiferent de momentul ieșirii din sistemul de protecție socială.”, se arată în articolul 129 alineatul (4²) din Legea nr. 272/2004.

Indemnizația destinată tinerilor care provin din sistemul de protecție specială este acordată prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv prin Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București, pe baza documentelor depuse de solicitanți.

Sumele necesare finanțării acestui ajutor sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului responsabil de domeniul muncii și protecției sociale.

Tinerii aflați încă sub o măsură de protecție specială, care au dobândit capacitate deplină de exercițiu, pot solicita continuarea acesteia, în condițiile stabilite de lege.

Alternativ, persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pot alege încetarea măsurii de protecție și acordarea indemnizației lunare. Exercitarea acestei opțiuni este supusă condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Valoarea sprijinului financiar acordat lunar se stabilește prin aplicarea unui coeficient de 4,8 asupra indicatorului social de referință, utilizat pentru calcularea mai multor beneficii de asistență socială.

Pentru un ISR de 660 de lei, valoarea indemnizației rezultată din aplicarea formulei legale este de 3.168 de lei pe lună.

Calculul se realizează astfel:

660 de lei × 4,8 = 3.168 de lei.

Prin urmare, pentru valoarea ISR menționată, sprijinul financiar lunar ajunge la 3.168 de lei, suma fiind acordată persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 272/2004.

Tinerii care primesc indemnizația lunară au obligația de a demonstra periodic că îndeplinesc în continuare condițiile în baza cărora le-a fost aprobat sprijinul financiar.

În acest scop, beneficiarii trebuie să transmită documente justificative care confirmă continuarea studiilor sau existența unui loc de muncă, după caz.

Nerespectarea obligației de prezentare a documentelor poate determina suspendarea plății indemnizației.

Plata sprijinului financiar poate fi reluată după îndeplinirea cerințelor legale și prezentarea documentelor care confirmă menținerea eligibilității.