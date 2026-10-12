Alocația de plasament în România. Ghidul documentelor necesare în 2026 la AJPIS. Câți bani primesc lunar copiii

Alocația de plasament în 2026. Din păcate, suma a rămas neschimbată în anul 2026, pe fondul menținerii Indicatorului Social de Referință la nivelul anului trecut. Copiii din sistemul de protecție specială, persoanele care îi iau în îngrijire și tutorii legali beneficiază de drepturi financiare lunare. Află cum se calculează sumele, ce condiții se aplică și ce acte sunt necesare.

Sistemul național de protecție a copilului din România oferă un pachet de sprijin financiar destinat asigurării resurselor esențiale necesare creșterii, educării și dezvoltării copiilor care nu pot rămâne în îngrijirea părinților biologici.

În anul 2026, cuantumul alocației de plasament se menține la nivelul stabilit anterior, ca urmare a înghețării Indicatorului Social de Referință (ISR) la valoarea de 660 de lei. Cuantumul standard este de 1.194 de lei pentru fiecare copil eligibil, însă sunt și anumiți copii care vor beneficia de sume mai mari (vezi mai jos detaliile).

Fondurile sunt gestionate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, fiind plătite direct prin intermediul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Pentru a beneficia de drepturile financiare garantate de lege, persoanele eligibile trebuie să parcurgă un proces administrativ clar.

Dosarul de solicitare a alocației de plasament trebuie întocmit și depus la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) sau la agenția din Municipiul București, în funcție de domiciliul solicitantului. De asemenea, legislația permite transmiterea documentelor prin poștă electronică, la adresa oficială de e-mail a instituției teritoriale competente.

Dosarul complet trebuie să conțină obligatoriu următoarele acte:

Cererea-tip completată de către solicitant;

Copia actului de identitate al persoanei care solicită acordarea dreptului;

Certificatul de naștere sau, după caz, actul de identitate al copilului aflat în plasament;

Documentul juridic sau administrativ care atestă stabilirea plasamentului ori a tutelei (dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului – DGASPC, hotărârea comisiei pentru protecția copilului sau hotărârea instanței de judecată);

Copia certificatului de încadrare în grad de handicap, acolo unde este cazul.

Plata banilor nu se face retroactiv necondiționat, ci se stabilește începând cu luna următoare celei în care a fost emis documentul oficial (dispoziția DGASPC, decizia comisiei sau hotărârea judecătorească).

De asemenea, virarea sumelor încetează începând cu luna următoare celei în care măsura de protecție specială ori tutela a fost revocată sau a expirat.

În prezent, cuantumul standard al alocației lunare de plasament este de 1.194 de lei pentru fiecare copil eligibil.

Statul acordă însă un sprijin sporit pentru copiii care necesită îngrijire specială. Astfel, pentru minorii încadrați într-un grad de handicap, suma lunară se majorează legal cu 50%, ajungând la valoarea totală de 1.791 de lei.

Banii sunt destinați acoperirii cheltuielilor zilnice și strict necesare ale copilului, precum hrana, îmbrăcămintea, încălțămintea, produsele de igienă personală, rechizitele școlare și alte nevoi curente.

Deși banii intră în contul sau la dispoziția tutorilor, asistenților maternali sau familiilor primitoare, acești bani sunt folosiți în interesul exclusiv al minorului.

Pe lângă alocația de bază, legislația în vigoare (Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului) oferă o facilitate financiară suplimentară. Persoana sau familia care ia un copil în plasament sau care este numită tutore primește o indemnizație lunară de sprijin, pe întreaga durată a îngrijirii.

Valoarea acestei indemnizații se determină prin aplicarea unui coeficient de 0,8 asupra Indicatorului Social de Referință (ISR). La un ISR de 660 de lei, calculul matematic (660 lei × 0,8) stabilește indemnizația de sprijin la suma de 528 de lei pe lună.

Este important de menționat că de această indemnizație suplimentară beneficiază doar familiile, persoanele fizice și tutorii desemnați; asistenții maternali profesioniști sunt excluși de la acordarea acestei sume suplimentare, ei fiind remunerați separat prin contracte de muncă.

Regimul de protecție socială nu se oprește brusc la împlinirea vârstei de 18 ani. Tinerii care ajung la majorat în cadrul sistemului de protecție au la dispoziție opțiuni financiare importante pentru a-și facilita tranziția spre viața adultă și independentă: