Turcia interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Ce alte țări au adoptat deja sau plănuiesc restricții similare

Turcia a interzis oficial accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, impunând platformelor măsuri stricte de verificare a vârstei pe bază de token guvernamental. Măsura se alătură unui val global de restricții digitale adoptate sau pregătite în țări precum Australia, Brazilia, Franța și Regatul Unit, unde autoritățile încearcă să protejeze minorii de dependența online și conținutul dăunător.

Guvernul Turciei a interzis oficial sâmbătă, 10 octombrie, accesul la platformele de socializare pentru copiii cu vârsta sub 15 ani. Legea a fost publicată astăzi, ca urmare a adoptării proiectului de către Parlamentul turc în luna aprilie a anului trecut.

Interdicția va intra în vigoare la 1 noiembrie. Platformele de socializare vor trebui să „ia măsurile tehnice și administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei”, pentru a aplica noile reguli, se arată în textul legii, notează Politico.eu.

Sistemul de verificare a vârstei ar urma să funcționeze pe baza unui „token” emis de guvern, conform Articolului 7 din lege. Legea include, de asemenea, prevederi pentru minorii de peste 15 ani, stipulând că platformele nu le pot oferi servicii care ar putea avea „un efect de dependență”.

Turcia a impus adesea restricții dure serviciilor de social media, blocând frecvent conturi individuale ale unor canale media sau ale unor activiști și, uneori, interzicând accesul la platforme întregi. Ankara a blocat Instagram timp de o săptămână în 2024, pe fondul acuzațiilor că platforma deținută de Meta cenzura utilizatorii care îl plângeau pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh.

Săptămâna trecută, Turcia a blocat un site de știri și conturile acestuia de pe rețelele sociale din cauza a ceea ce o instanță a considerat a fi „propagandă LGBT”, stârnind indignarea organizațiilor pentru drepturile omului și libertatea presei. Un raport din 2025 al think tank-ului Freedom House, cu sediul în SUA, a descris internetul din Turcia ca fiind „neliber”.

Turcia se alătură unui grup tot mai mare de state, printre care Australia și Indonezia, care introduc sau explorează restricții mai severe de vârstă privind accesul la rețelele sociale. În septembrie, Uniunea Europeană a prezentat o propunere legislativă de restricționare a accesului copiilor la rețelele sociale și la platformele de partajare video până la împlinirea vârstei de 15 ani, după luni de presiuni intense din partea liderilor UE pe această temă.

Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania avansează cu toate legi naționale pentru a restricționa accesul copiilor la rețelele sociale. Regatul Unit este, de asemenea, așteptat să introducă o interdicție anul viitor. Canada a prezentat la rândul său un proiect de lege pentru a restricționa accesul la platformele de socializare pentru copiii sub 16 ani.

Iată datele privind deciziile de interzicere a rețelelor sociale pentru copii la nivel internațional, adunate de Mashable în luna septembrie.

Prima care a făcut acest pas, Australia a creat un precedent global în decembrie 2025 cu prima interdicție din lume privind rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act impune platformelor de socializare precum TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X și Snapchat să implementeze verificarea vârstei și să ia „măsuri rezonabile” pentru a preveni crearea de conturi de către copiii sub 16 ani. Cu toate acestea, un studiu din iulie 2026 realizat de consilierii guvernului australian a constatat că interdicția s-a dovedit ineficientă până în prezent.

Călcând pe urmele Australiei, în martie 2026, Austria a anunțat un proiect de lege pentru interzicerea utilizării rețelelor sociale pentru copiii sub 14 ani. Cu un proiect finalizat până în vară, legislația Austriei va adăuga, de asemenea, o nouă materie obligatorie, „Media și Democrația”, în programa școlară, pentru a spori conștientizarea cu privire la „modul de recunoaștere a dezinformării și radicalizării”.

Interdicția privind rețelele sociale din Brazilia, Statutul Digital al Copilului și Adolescentului, a intrat în vigoare în martie 2026. Legea impune copiilor sub 16 ani să își asocieze conturile de social media cu un tutore legal, iar platformele tehnologice trebuie să adauge verificarea vârstei pentru utilizatorii care doresc să acceseze conținut pentru adulți. De asemenea, platformele de socializare trebuie să limiteze „funcțiile concepute pentru a crește, menține sau prelungi artificial” timpul petrecut de copii pe platforme, inclusiv redarea automată a videoclipurilor.

Canada urmează să interzică utilizatorilor sub 16 ani să dețină conturi de social media, conform unui proiect de lege propus de guvernul canadian la 11 iunie 2026. Safe Social Media Act va impune verificarea vârstei pentru accesarea serviciilor online și cerințe de siguranță prevăzute de lege pentru platformele de socializare precum TikTok, YouTube și Instagram. Însă legea canadiană se va aplica și companiilor care folosesc chatbot-uri IA precum ChatGPT, Gemini și Claude.

Danemarca plănuiește o interdicție pe rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, anunțată încă din 8 octombrie 2025 de prim-ministrul țării, Mette Frederiksen. Conform Associated Press, legea ar putea sosi în 2026, dar nu există încă o dată sau detalii concrete. Rapoartele sugerează, de asemenea, că părinții le-ar putea permite copiilor să folosească rețelele sociale de la vârsta de 13 ani.

Aceasta este o măsură majoră. O interdicție la nivelul întregii UE privind rețelele sociale pentru copiii sub 13 ani și o utilizare limitată pentru copiii sub 15 ani este pe cale să apară. După un raport special comandat de UE și prezentarea planurilor pe 13 iulie, Comisia Europeană a propus EU KIDS Act la 17 septembrie 2026, pentru a „spori siguranța online a copiilor”.

Însă nu doar rețelele sociale vor fi afectate: platformele de partajare video, jocurile online, chatbot-urile sau însoțitorii IA și chiar magazinele de aplicații sunt vizate de lege. Verificarea vârstei va fi necesară prin intermediul aplicației UE de verificare a vârstei sau prin platforme terțe. Dacă va fi adoptat, proiectul de lege va include toate cele 27 de state membre ale UE, de la Austria până la Suedia.

Franța este pregătită să aprobe interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani, guvernul ajungând la un compromis privind proiectul de lege la 20 iulie 2026. Odată adoptată, Franța va fi prima țară europeană care va promulga oficial o astfel de interdicție. Conform Le Monde, interdicția va bloca persoanele sub 15 ani să își creeze conturi noi începând cu 1 septembrie, iar în ianuarie 2027, toate conturile existente vor intra sub incidența legii.

Germania nu a implementat încă o interdicție privind rețelele sociale, însă guvernul ia în considerare această opțiune.

Grecia intenționează să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis anunțând proiectul de lege la 8 aprilie 2026. Într-un videoclip pe TikTok, Mitsotakis a citat problemele de somn și anxietatea copiilor cauzate de „presiunea de a fi mereu online” și a criticat „designul creat să provoace dependență al anumitor aplicații”. Dacă va fi adoptată, măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar premierul a precizat că este necesară și verificarea vârstei.

Indonezia a anunțat că va interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani la 6 martie 2026. Conform BBC, ministrul comunicațiilor și afacerilor digitale, Meutya Hafid, a declarat că oricărei persoane sub 16 ani cu un cont pe o platformă online cu „risc ridicat” îi va fi dezactivat contul până la sfârșitul lunii martie, menționând „YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live și Roblox”.

Malaysia a interzis rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, ministrul comunicațiilor Fahmi Fadzil anunțând Online Safety Act 2025 (ONSA) în noiembrie 2025. Legea a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026, dar punerea sa aplicare efectivă a început la 1 iunie 2026.

Conform NBC News, legea impune companiilor de social media să adauge verificarea vârstei și să interzică copiilor sub 16 ani crearea de conturi pe platforme cu cel puțin 8 milioane de utilizatori (adică YouTube, TikTok, Instagram și Facebook). De asemenea, legea impune companiilor „să limiteze funcțiile care cresc, mențin sau prelungesc” timpul petrecut online de copii.

Guvernul Noii Zeelande a introdus în parlament la 24 august proiectul de lege Online Safety (Minimum Age and Child Safety Risk Assessment). Anunțat de prim-ministrul Christopher Luxon, proiectul va împiedica copiii sub 16 ani să acceseze platforme de socializare și însoțitori IA și va impune „responsabilități mai mari” companiilor tehnologice pentru a proteja copiii online. Proiectul de lege va trebui adoptat de parlament, după care platformele vor avea la dispoziție șase luni pentru a se conforma.

Polonia dorește să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, ministrul educației, Barbara Nowacka, anunțând planurile la 26 februarie 2026. Acest lucru ar însemna verificarea vârstei pe site-urile de socializare și amenzi mari pentru companiile care nu le pun în aplicare.

Slovenia urmează să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani, proiectul de legislație fiind anunțat de viceprim-ministrul Matej Arčon la 5 februarie 2026.

Spania a anunțat planuri de a interzice rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani la 3 februarie 2026, premierul țării, Pedro Sánchez, promițând să-i „protejeze de Vestul Sălbatic digital”. Proiectul propus, care trebuie să fie adoptat de parlament, va trage la răspundere companiile de social media (inclusiv directorii acestora) pentru „conținutul ilegal sau dăunător” prezent pe platformele lor. „Vom transforma manipularea algoritmică și amplificarea conținutului ilegal într-o nouă infracțiune penală”, a declarat Sánchez la World Governments Summit din Dubai, în februarie.

Thailanda nu a anunțat încă o interdicție privind rețelele sociale, dar există numeroase discuții pe această temă.

Regatul Unit a confirmat o interdicție iminentă privind rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani la 15 iunie 2026, în urma introducerii verificării vârstei în țară în iulie 2025. Guvernul a declarat explicit că „intenționează să folosească același model pentru interzicerea rețelelor sociale ca și Australia”, cu scopul de a extinde legea pentru a acoperi și alte platforme, inclusiv site-urile de livestreaming și jocuri. Regatul Unit ia, de asemenea, în considerare restricții de acces pe timpul nopții pentru adolescenții de 16 și 17 ani și blocarea mecanismelor de derulare infinită (infinite scroll) pentru copii.