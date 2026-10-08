Statul care pune Meta la zid: Instagram și Facebook ar putea fi reproiectate pentru minori

Florida solicită instanței să oblige Meta să modifice Instagram și Facebook pentru utilizatorii minori, pe motiv că anumite funcții favorizează utilizarea compulsivă. Statul cere schimbări de design, verificarea vârstei și restricții privind datele copiilor.

Statul Florida solicită instanței să oblige compania Meta să facă modificări structurale platformelor Facebook și Instagram, în special în cazul funcționalităților despre care autoritățile susțin că favorizează utilizarea compulsivă în rândul copiilor și adolescenților. Dacă solicitarea ar fi admisă, măsurile ar modifica modul în care minorii folosesc și interacționează cu aceste platforme, depășind problema aplicării unor simple sancțiuni financiare companiei.

Demersul face parte dintr-o inițiativă mai amplă privind legislația referitoare la vârstă, prin care autoritățile urmăresc să schimbe modul în care platformele tehnologice gestionează accesul și prezența minorilor în mediul online. Plângerea vizează anumite caracteristici de design despre care statul Florida afirmă că sunt concepute pentru a capta și menține atenția adolescenților, în detrimentul bunăstării acestora.

Potrivit plângerii, platformele Meta includ funcționalități concepute pentru a maximiza timpul petrecut de utilizatori pe acestea. Printre mecanismele indicate se numără derularea infinită, care încarcă automat conținut nou astfel încât fluxul de știri să nu se încheie, redarea automată a videoclipurilor, notificările de tip „push” și recomandările algoritmice, prin care software-ul selectează conținutul afișat fiecărui utilizator pe baza comportamentului său anterior.

Florida susține, de asemenea, că mecanismele utilizate de Meta pentru verificarea vârstei sunt ineficiente. Potrivit plângerii, acestea permit unor utilizatori cu vârsta sub 13 ani să își creeze și să își păstreze conturile pe Instagram, în pofida limitei minime de vârstă de 13 ani declarate oficial de platformă.

Statul solicită instanței să dispună modificarea funcționalităților care stimulează implicarea utilizatorilor și să impună măsuri mai stricte pentru restricționarea accesului în funcție de vârstă. Printre măsurile cerute se află verificarea vârstei înainte de accesarea platformelor, restricții privind colectarea și monetizarea datelor cu caracter personal ale minorilor, măsuri judiciare pentru prevenirea unor comportamente pe care statul le califică drept înșelătoare sau neloiale, precum și aplicarea unor sancțiuni civile.

Acestea reprezintă solicitările formulate de statul Florida, iar instanța nu a dispus până în prezent aplicarea lor. Acțiunea împotriva practicilor Meta se bazează pe două cadre juridice distincte.

Plângerea invocă Legea privind practicile comerciale înșelătoare și neloiale din Florida, Florida Deceptive and Unfair Trade Practices Act, precum și legea federală privind protecția vieții private a copiilor în mediul online, cunoscută sub acronimul COPPA. Această lege federală stabilește restricții privind modul în care platformele online colectează și utilizează datele cu caracter personal obținute prin monitorizarea utilizatorilor cu vârsta sub 13 ani.

Într-o plângere federală separată depusă de statul Florida se susține că funcționalitățile Meta au fost concepute pentru a capta atenția utilizatorilor, pentru a crește expunerea acestora la publicitate și pentru a colecta date despre interacțiunile lor, care pot fi valorificate comercial. Aceste afirmații reprezintă acuzațiile formulate de statul Florida și nu constituie o constatare a instanței.

Meta susține că a implementat deja măsuri importante pentru protejarea utilizatorilor tineri pe platformele sale. Compania afirmă că aceste măsuri vizează în special limitarea contactului și a accesului la anumite tipuri de conținut în cazul adolescenților.

Meta precizează că a introdus „Conturi pentru adolescenți” (Teen Accounts) pe Instagram, Facebook și Messenger, prin care utilizatorilor cu vârsta sub 18 ani li se aplică automat restricții privind contactele și conținutul. În cazul utilizatorilor cu vârsta sub 16 ani, modificarea acestor setări implicite necesită acordul părinților.

Părinții au, de asemenea, posibilitatea de a limita timpul petrecut de adolescenți pe Instagram la 15 minute pe zi și de a monitoriza activitatea acestora în cadrul serviciilor de mesagerie.

Potrivit datelor prezentate de Meta, 97% dintre utilizatorii Instagram cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani au respectat restricțiile implicite ale platformei. Această cifră nu a fost verificată în mod independent.

Compania susține că procesele intentate împotriva sa denaturează eforturile pe care le depune în domeniul siguranței utilizatorilor tineri. Meta își menține, totodată, poziția potrivit căreia cercetările privind efectele rețelelor de socializare asupra sănătății mintale a adolescenților nu oferă încă rezultate concludente.

Cazul deschis de statul Florida face parte dintr-o serie mai amplă de acțiuni în instanță prin care autoritățile, familiile și tinerii utilizatori solicită schimbări în modul în care rețelele de socializare funcționează în cazul minorilor. Procurorii generali din mai multe state, alături de familii și utilizatori tineri, susțin că platformele au fost concepute pentru a încuraja utilizarea compulsivă sau pentru a expune copiii și adolescenții la conținut dăunător.

În centrul disputei juridice se află posibilitatea instanțelor de a impune modificări concrete ale modului în care sunt concepute platformele comerciale, în loc ca măsurile dispuse împotriva companiilor să se limiteze la sancțiuni financiare.

O eventuală hotărâre prin care Meta ar fi obligată să își reproiecteze platformele ar putea crea un precedent pentru întreaga industrie a rețelelor de socializare. Decizia ar putea avea implicații asupra verificării vârstei, setărilor implicite ale conturilor, sistemelor de recomandare și modului în care sunt utilizate notificările.

Pentru părinți și adolescenți, consecințele ar putea fi directe. Dacă instanța ar da câștig de cauză statului Florida, modul în care Instagram și Facebook arată și funcționează pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani s-ar putea schimba.