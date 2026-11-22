Vremea se va răci accentuat începând de săptămâna viitoare, când România va fi traversată de un nou ciclon. Meteorologii anunță precipitații în toate regiunile, ninsori și viscol la munte, unde stratul de zăpadă poate ajunge la 25 de centimetri. Temperaturile vor continua să scadă, iar primele ninsori ar putea apărea și în zonele joase. Frigul se va menține inclusiv în weekendul următor.

România va fi traversată de un ciclon format în Marea Adriatică, care va aduce precipitații în toate regiunile. Fenomenul va începe în această seară și va continua pe parcursul nopții și zilei de mâine.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a explicat la Digi24 că sistemul atmosferic va determina și o răcire a vremii. Primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare vor apărea în zonele montane, dar și în nordul Moldovei și nordul Transilvaniei.

„Țara noastră va fi traversată foarte rapid de un ciclon care s-a generat în Marea Adriatică. Acest lucru se va întâmpla în această seară, la noapte și mâine, astfel încât vom avea precipitații în toate regiunile țării. Procesul este asociat și cu o răcire a vremii, de aceea vor apărea ninsorile, lapovița și ninsoarea, nu numai în zonele montane, dar și în regiunile mai joase din partea de nord a Moldovei și nordul Transilvaniei. Aceasta se va întâmpla la noapte, apoi mâine aria precipitațiilor mixte se va extinde, va cuprinde toată Transilvania și Moldova. În celelalte regiuni vor continua precipitațiile predominant sub formă de ploaie. La munte însă, în special în zona mai înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură,

ninsorile vor fi viscolite. Vântul urmează să atingă viteze până spre 100 de km pe oră, acest lucru generând codul portocaliu valabil de mâine de la ora 12:00 până poimâine seară”, a spus Georgescu.

Meteorologul a precizat că în unele zone montane se va depune un strat consistent de zăpadă, care poate depăși local 25 de centimetri.

Răcirea vremii va continua și în zilele următoare. La jumătatea săptămânii, maximele termice nu vor mai depăși 7 grade Celsius.

În nordul Moldovei, temperaturile maxime ar putea porni de la -1 sau 0 grade. Minimele nocturne ar urma să coboare până la -8 grade Celsius.

Florinela Georgescu a anunțat și posibilitatea apariției unui nou ciclon, care va ajunge în România dinspre sud-vest. Acesta ar putea aduce din nou precipitații în toate regiunile, inclusiv în sudul țării.

„Spre jumătatea săptămânii este posibil să înregistrăm maxime care să nu mai depășească 7 grade, să pornească de la minus 1 sau 0 grade în partea de nord a Moldovei, iar temperaturile minime să coboare și ele în zona de presiune spre minus 8 grade. La jumătatea săptămânii așteptăm ca ciclon să abordeze țara noastră dinspre partea de sud-vest a teritoriului de această dată, ceea ce ar putea aduce din nou precipitații în toate regiunile țării, dar care să nu mai fie prezente doar în nordul și nord-estul teritoriului, ci chiar pe arii mai restrânse și în regiunile sudice. Oltenia pare a fi zona care joi, vineri să aibă probabilitate mare de precipitații sub formă de ninsoare, dar chiar și partea de vest a Munteniei”, a continuat Georgescu.

Potrivit prognozei prezentate de meteorolog, precipitațiile sub formă de ninsoare ar putea ajunge și în regiunile sudice.

Oltenia ar urma să aibă joi și vineri o probabilitate ridicată de ninsoare. Același fenomen ar putea apărea și în partea de vest a Munteniei.

Astfel, săptămâna viitoare ar putea aduce primele manifestări ale iernii inclusiv în zonele joase, nu doar la munte. Meteorologul a avertizat că temperaturile scăzute s-ar putea menține și în weekendul următor.