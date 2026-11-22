Rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploiești ar putea fi nevoită să își oprească din nou instalațiile, la doar câteva zile după reluarea producției. Pomparea țițeiului de la Oil Terminal a fost întreruptă sâmbătă dimineață, iar stocurile existente ar mai asigura funcționarea pentru cel mult trei zile. Sindicatul cere explicații Ministerului Energiei și operatorilor implicați.

Rafinăria Petrotel Ploiești, controlată indirect de gigantul petrolier rus Lukoil, riscă să își întrerupă din nou activitatea, după ce alimentarea cu țiței prin intermediul Oil Terminal Constanța a fost sistată.

Compania a încheiat săptămâna trecută două contracte cu operatori români de stat, necesare pentru aprovizionarea rafinăriei cu materie primă și desfășurarea operațiunilor portuare.

Primul acord a fost semnat cu Oil Terminal Constanța și are o valoare estimată la 4,334 milioane de lei. Acesta acoperă descărcarea țițeiului din nave maritime și predarea acestuia pentru pompare către rafinărie.

Contractul include și servicii pentru descărcarea și încărcarea benzinei, motorinei și MTBE. Operațiunile pot fi realizate din sau în nave maritime, barje fluviale, vagoane-cisternă și autocisterne. Sunt prevăzute și servicii de depozitare pentru țiței și produse petroliere.

Al doilea contract a fost încheiat cu Conpet Ploiești, compania care operează sistemul național de conducte pentru transportul petrolului. Acesta vizează transportul țițeiului din import, de la Oil Terminal Constanța până la rafinăria din Ploiești.

Valoarea estimată a contractului se apropie de 6 milioane de lei. Documentul prevede garanții de 3,5 milioane de lei, valabile până la 31 ianuarie 2027, precum și efectuarea unor plăți în avans.

Contractul încheiat cu Conpet are o condiție importantă legată de sancțiunile impuse de Statele Unite companiei-mamă Lukoil din Rusia.

Potrivit operatorului român, înțelegerea poate fi executată numai atât timp cât este valabilă derogarea generală acordată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), structură din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Această derogare, care permite desfășurarea operațiunilor în condițiile stabilite de autoritățile americane, a fost prelungită recent până la 19 decembrie 2026.

Conpet a precizat că acordul încetează automat dacă autorizația OFAC nu mai este aplicabilă, iar executarea contractului nu este permisă în baza unei alte licențe sau autorizații.

Mai exact, operatorul a prevăzut încetarea de drept a contractului, fără notificare prealabilă, intervenția instanței sau alte formalități, dacă Licența Generală OFAC nr. 131K, înlocuită între timp de Licența Generală OFAC nr. 131L, își pierde aplicabilitatea și nu există o altă autorizare care să permită continuarea operațiunilor.

Și contractul cu Oil Terminal are o perioadă de valabilitate limitată. Acesta a intrat în vigoare la 18 noiembrie 2026 și este valabil pe durata aplicabilității Licenței OFAC nr. 131K, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026.

Problema a apărut după ce pomparea țițeiului către Petrotel-Lukoil a fost oprită sâmbătă dimineață. Sindicatul susține că rafinăriei nu i-a fost comunicată nicio explicație operațională pentru întreruperea transferului.

Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, sistarea pompării ar fi avut loc în urma unei intervenții din cadrul Ministerului Energiei.

Adrian Negoiță, președintele Sindicatului Salariaților din Petrotel-Lukoil, a explicat că angajații au reușit să repornească rafinăria după mai bine de un an de inactivitate.

Acesta a precizat că instalațiile au fost repuse treptat în funcțiune, cu respectarea condițiilor de siguranță și fără incidente. Rafinăria produce deja produse petroliere finite, care respectă specificațiile de calitate aplicabile.

Liderul sindical a evidențiat efortul depus de angajați, ingineri și contractori pentru reluarea activității. El a atras atenția că oamenii nu înțeleg de ce alimentarea cu țiței a fost începută și apoi întreruptă tocmai când rafinăria revenise la funcționarea normală.

În prezent, Petrotel mai dispune de aproximativ 23.000 de tone de țiței. Potrivit sindicatului, această cantitate poate susține producția pentru cel mult trei zile.

Dacă pomparea dinspre Oil Terminal nu este reluată, rafinăria ar putea fi obligată să își oprească din nou instalațiile, la numai câteva zile după repornire.

Organizația sindicală solicită Ministerului Energiei, Conpet și Oil Terminal să clarifice urgent motivele pentru care transferul țițeiului a fost întrerupt.

Reprezentanții salariaților cer, totodată, reluarea imediată a pompării, pentru a evita o nouă oprire a activității rafinăriei.

Problema nu privește însă doar cantitatea de materie primă disponibilă în prezent. Aproximativ 25.000 de tone de țiței se află deja în depozitele Oil Terminal și trebuie transportate la Ploiești.

Transferul acestei cantități este necesar pentru eliberarea capacității de depozitare. Spațiul disponibil trebuie folosit pentru următorul transport de țiței contractat de rafinărie.

Conform sindicatului, contractul de cumpărare a noii cantități de materie primă a fost deja semnat. Nava a fost nominalizată pentru încărcare în data de 22 noiembrie și este estimată să ajungă în Portul Constanța în perioada 24-25 noiembrie.

Dacă până la sosirea navei nu va exista suficient spațiu de depozitare, rafinăria s-ar putea confrunta cu noi costuri.

Estimările operaționale indică faptul că staționarea navei și celelalte cheltuieli contractuale ar putea ajunge la aproximativ 685.000 de dolari pentru fiecare zi în care încărcătura nu poate fi descărcată.

Întreruperea alimentării cu țiței ar putea avea consecințe și asupra relațiilor comerciale ale rafinăriei.

Petrotel a încheiat deja contracte pentru livrarea produselor petroliere către mai mulți clienți. O parte dintre aceștia au achitat marfa în avans.

În cazul unei noi opriri a producției, compania ar putea întâmpina dificultăți în respectarea obligațiilor comerciale asumate.

Astfel, întreruperea activității ar putea expune rafinăria unor consecințe contractuale și financiare semnificative.

Pe 10 noiembrie, Petrotel-Lukoil a anunțat că a contractat un transport de țiței de origine kazahă, în contextul derogării existente de la sancțiunile internaționale.

Compania a explicat că reluarea aprovizionării era posibilă datorită cadrului derogatoriu existent. Totodată, a invocat situația de criză de pe piața carburanților, provocată de conflictele din Orientul Mijlociu.

Potrivit anunțului, nava care transportă materia primă urma să ajungă în Portul Constanța până la 20 noiembrie 2026.

Petrotel a precizat că țițeiul are origine kazahă și că operațiunea respectă toate condițiile impuse de sancțiunile internaționale.

Compania a menționat atât restricțiile Uniunii Europene, cât și sancțiunile impuse de autoritățile americane și britanice. De asemenea, a susținut că fondurile și resursele folosite în aceste demersuri nu provin din Federația Rusă și nu vor avea această destinație.

Pentru ca materia primă să ajungă la rafinăria din Ploiești, este necesară coordonarea operațională și contractuală cu două companii de stat.

Oil Terminal trebuie să asigure preluarea și descărcarea transportului în Portul Constanța. Ulterior, Conpet trebuie să asigure transportul țițeiului importat prin sistemul național de conducte către rafinărie.

Ambele companii se află în subordinea Ministerului Energiei, a mai transmis Petrotel-Lukoil.