Ofertele pentru vacanțe în străinătate au fost mai bine reprezentate decât cele pentru destinațiile românești la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României, organizată între 19 și 22 noiembrie. Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), consideră că evenimentul ar trebui să atragă mai mulți operatori internaționali și turiști străini. În paralel, agențiile au prezentat reduceri de până la 50% pentru unele vacanțe, dar și oferte pentru destinații exotice, circuite internaționale și expediții polare.

Târgul de Turism al României ar putea avea un rol mai important în atragerea vizitatorilor străini. Pentru aceasta, evenimentul ar trebui să dezvolte o componentă dedicată promovării României pe piețele internaționale.

Propunerea aparține lui Traian Bădulescu, purtătorul de cuvânt al ANAT. Acesta consideră că târgul organizat la Romexpo este orientat în principal către turiștii români.

În opinia sa, o viitoare ediție ar putea include întâlniri între operatorii străini și reprezentanții industriei turistice din România.

„Consider că ar fi bine să se dezvolte şi latura de incoming la TTR, să existe o ediţie a târgului specializată pe incoming, să vină tur-operatori străini, jurnalişti străini, specialişti din turism străini, care să aibă întâlniri cu hotelierii şi cu tur-operatorii, cu agenţiile de turism din România, cum fac Franţa, Austria, Germania pentru promovarea propriei ţări. Târgul de Turism de la Romexpo este organizat în special pentru turiştii români, pe partea de turism extern sau turism intern, dar ar trebui să devină şi o platformă de atragere a turiştilor străini în România”, a declarat duminică, pentru AGERPRES, Traian Bădulescu.

Turismul de incoming presupune atragerea turiștilor străini într-o țară. În acest caz, dezvoltarea segmentului ar putea aduce mai mulți vizitatori internaționali în România.

O secțiune specializată ar putea facilita întâlnirile dintre agențiile străine, hotelieri, tur-operatori și Organizațiile de Management al Destinațiilor (OMD).

Astfel de contacte pot contribui la încheierea de parteneriate și la promovarea destinațiilor românești în alte țări.

Potrivit reprezentantului ANAT, ediția de toamnă a târgului a fost dominată de ofertele pentru vacanțe în afara României.

Destinațiile externe au beneficiat de o promovare mai consistentă, în timp ce ofertele pentru turismul intern au fost mai puține decât anul trecut.

Traian Bădulescu explică această diferență prin profilul operatorilor prezenți la eveniment. Mulți dintre aceștia sunt specializați în vacanțe charter și sejururi sezoniere.

„Au fost mult mai bine promovate ofertele de outgoing decât cele din România de către tur-operatorii prezenţi la târg. Au fost promovate mai bine destinaţiile externe, pentru că majoritatea tur-operatorilor sunt specializaţi pe curse charter, sejururi de vară, de iarnă. Ţările foarte bine promovate au fost: Bulgaria, Grecia, Turcia, Egipt, Spania, deci destinaţiile clasice pentru români, dar şi cele exotice foarte mult. Şi România a fost promovată, dar ofertele au fost mai puţine faţă de anul trecut”, a adăugat acesta.

Bulgaria și Slovacia au participat cu standuri naționale.

Bulgaria a organizat și un workshop dedicat întâlnirilor dintre agențiile românești, hotelierii bulgari și reprezentanții operatorilor turistici din țara vecină.

România a fost reprezentată de mai multe organizații de management al destinațiilor și consilii județene.

Printre participanți s-au numărat reprezentanți din Mangalia, Timișoara, Argeș, Suceava, Bucovina, Botoșani și Dâmbovița.

Traian Bădulescu a remarcat și revenirea Ministerului Turismului la târg, cu un stand propriu.

Instituția nu mai participase în această formulă de câțiva ani.

Ediția din noiembrie a inclus conferințe, dezbateri și întâlniri dedicate profesioniștilor din industrie.

La deschiderea evenimentului au participat reprezentanți ai autorităților și ai organizațiilor din domeniul turismului.

„E bine că a revenit după o pauză de ceva ani Ministerul Turismului cu stand, aici, în Romexpo. În primele două zile a fost şi o parte din echipa de conducere a ministerului, inclusiv noul ministru care se ocupă şi de acest domeniu, Daniel Cătălin Zamfir. Acesta a participat la conferinţa de deschidere şi la dezbaterea organizată cu lideri ai organizaţiilor de turism, ceea ce e foarte bine”, a punctat Bădulescu.

Reprezentantul ANAT consideră că ar trebui analizată și organizarea celor două ediții anuale ale târgului.

În prezent, acestea au loc în noiembrie și februarie, la mai puțin de trei luni distanță.

O soluție ar putea fi diferențierea lor, astfel încât una să se concentreze mai mult asupra publicului larg, iar cealaltă asupra parteneriatelor profesionale.

În ceea ce privește comportamentul turiștilor, Traian Bădulescu afirmă că românii sunt tot mai atenți la raportul dintre calitate și preț.

Această tendință este observată indiferent de nivelul veniturilor.

La ediția din noiembrie, unele pachete turistice au fost prezentate cu reduceri importante.

Pentru vacanțele mai scumpe, discounturile au fost cuprinse între 100 și 400 de euro.

În cazul ofertelor accesibile, reducerile anunțate în campaniile Early Booking au ajuns până la 40–50%.

Totuși, prezența la târg implică și costuri pentru companiile participante.

Potrivit reprezentantului ANAT, unele agenții au preferat promovarea online sau organizarea propriilor evenimente.

Unul dintre motive îl reprezintă costurile ridicate pentru închirierea unui stand la Romexpo.

Printre ofertele prezentate la târg s-au numărat și pachete turistice pentru sezonul estival 2027, cu prețuri promoționale.

Christian Tour a anunțat sejururi de șapte nopți în Thassos și pe Riviera Olimpului, în Grecia, cu tarife de la 1 euro de persoană.

Oferta se aplică unor plecări selectate din lunile mai și septembrie, iar transportul trebuie achitat separat.

Pe litoralul românesc, tarifele prezentate au pornit de la 63 de lei de persoană pe noapte, în Neptun.

În Mamaia, ofertele au început de la 89 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus.

Pentru destinațiile îndepărtate, compania a prezentat circuite în Japonia, China, Argentina și Brazilia.

În cazul unor asemenea programe, reducerile anunțate au ajuns la 100 de euro de persoană.

Oferta a inclus și o expediție de 18 zile în Antarctica, cu plecare din Ushuaia, Argentina.

Tariful depășește 14.000 de euro de persoană și include zboruri interne, cazare și 14 nopți pe un vas de expediție.

Compania a prezentat și vouchere de fidelizare de 100 de euro pentru anumite circuite exotice.

Potrivit datelor comunicate de Christian Tour, vânzările din prima zi a târgului au crescut cu 80,9% față de debutul ediției din 2025.

Rezultatele includ tranzacțiile realizate la Romexpo, pe platforma online și în agențiile din țară.

Anterior, compania raportase vânzări de peste 3,6 milioane de euro în campania de Black Friday, cu peste 41% mai mari decât în 2025.

Mai mult de 76% dintre rezervările din acea campanie au vizat vacanțele pentru vara anului 2027.

O altă tendință observată în turism este creșterea interesului pentru vacanțele care includ mai multe țări.

Exact Tours organizează până pe 25 noiembrie un târg online cu 40 de circuite și croaziere.

Compania a anunțat reduceri de până la 500 de euro de persoană pentru primele cinci locuri disponibile la fiecare program.

„Observăm un interes tot mai mare pentru călătorii care depăşesc graniţele unei singure ţări. Turiştii vor să descopere, să înţeleagă regiuni întregi şi să aibă experienţe cât mai diverse în timpul unei vacanţe. Circuitele multicountry răspund foarte bine acestei dorinţe: valorifică mai eficient timpul de călătorie şi oferă o experienţă complexă, fără să fie nevoie de organizarea mai multor concedii separate”, a declarat Olivia Berghianu, director executiv al agenției.

Ofertele includ destinații din Asia, Europa, Africa și America de Sud.

Un circuit în India și Nepal, programat între 19 și 28 februarie, are un tarif de 2.470 de euro de persoană.

Pentru Madagascar, Reunion și Mauritius, agenția a prezentat un program de Paște, la 4.720 de euro.

Un circuit în Brazilia, Argentina și Uruguay este disponibil la 3.490 de euro.

Alte programe includ Singapore, Malaezia și Indonezia, la 3.120 de euro, respectiv țările baltice și Finlanda, la 1.390 de euro.

O călătorie în China și Mongolia, programată între 1 și 15 iulie, are un tarif de 4.670 de euro. Programul include participarea la Festivalul Naadam.

Printre ofertele speciale se numără și o croazieră de 18 zile în Australia, Noua Caledonie, Vanuatu și Fiji.

Aceasta începe pe 20 aprilie și are un preț de 5.490 de euro de persoană, cu 500 de euro sub tariful anterior.

Agenția mai propune circuite în Uzbekistan, pentru Revelion, și în Etiopia, în perioada sărbătorilor pascale.

Pentru Japonia sunt pregătite programe cu durate între 10 și 18 zile, inclusiv în perioada înfloririi cireșilor.

Exact Tours estimează vânzări de 15 milioane de euro în 2026, în creștere cu 15–20% față de anul trecut.

Turismul de incoming reprezintă aproximativ 35–40% din volumul vânzărilor companiei.

Pe lângă vacanțele tradiționale, pe piață apar și servicii turistice pentru experiențe mai puțin obișnuite.

Nozomi Travel Society, agenție fondată de antreprenorul Răzvan Pascu, a anunțat introducerea unor ceremonii de căsătorie și de reînnoire a jurămintelor în Antarctica și Groenlanda.

Serviciul este disponibil printr-un parteneriat cu operatorul de expediții polare Polar Latitudes, pentru România și Republica Moldova.

Tarifele pentru ceremonii pornesc de la 750 de dolari.

Acestea se pot desfășura pe puntea navei sau la țărm, în funcție de condițiile meteorologice și de siguranță.

Pachetele pot include fotografii, excursii cu ambarcațiuni Zodiac, un toast festiv sau o cină romantică.

Pentru ceremoniile de căsătorie cu caracter legal, tarifele pornesc de la 1.250 de dolari. Posibilitatea este disponibilă numai în anumite expediții din Antarctica.

Costul croazierei se achită separat.

Pentru o expediție de 11 zile în Antarctica, în sezonul balenelor, prețurile încep de la 9.895 de dolari de persoană.

În Groenlanda, o călătorie de șapte zile în regiunea Golfului Disko și Ilulissat pornește de la 5.877 de dolari.

Tarifele diferă în funcție de perioada călătoriei, tipul cabinei și disponibilitate. Zborurile și serviciile suplimentare nu sunt incluse.

Diversitatea ofertelor prezentate în această perioadă evidențiază orientarea agențiilor către vacanțe externe, circuite și experiențe turistice specializate.

În același timp, reprezentantul ANAT consideră că Târgul de Turism al României ar putea contribui mai mult la promovarea destinațiilor autohtone.

Dezvoltarea unei componente internaționale dedicate atragerii turiștilor străini ar putea reprezenta una dintre direcțiile viitoare ale evenimentului.