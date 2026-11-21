Târgul de Turism al României 2026 aduce oferte pentru vacanțele de iarnă și concediile din 2027, cu reduceri de până la 70%. Raluca Hatmanu, Directorul de Comunicare al Christian Tour, a dezvăluit pentru Capital care sunt destinațiile preferate de români, cât costă cele mai ieftine și scumpe vacanțe și ce circuite inedite pregătește agenția.

Târgul de Turism al României, ediția de toamnă 2026, se desfășoară la Romexpo, între 19 și 22 noiembrie. Evenimentul reunește 110 companii expozante, dintre care 67 din România și 43 din alte opt țări, pe o suprafață de peste 8.200 de metri pătrați.

Vizitatorii pot găsi reduceri de până la 70% pentru vacanțele interne, oferte pentru Crăciun și Revelion, sejururi la schi, circuite turistice, croaziere și vacanțe exotice.

Expozanții propun și discounturi last minute, precum și înscrieri timpurii pentru concediile din 2027. La eveniment participă agenții de turism, hoteluri, resorturi, tur-operatori, companii de transport și organizații de promovare turistică.

Reducerile și ofertele pot fi accesate în această perioadă și online sau prin intermediul agențiilor de profil din țară. La Romexpo, programul este zilnic între orele 10:00 și 18:00, iar biletul de intrare costă 20 de lei.

Am stat de vorbă la Romexpo cu Raluca Hatmanu, Directorul de Comunicare al Christian Tour. Ea a explicat, în exclusivitate pentru Capital.ro, că peste trei sferturi dintre vacanțele rezervate în timpul Târgului de Turism sunt pentru vara viitoare, în special pentru destinații de plajă. Majoritatea rezervărilor, peste trei sferturi, făcute în primele zile ale târgului vizează sejururi estivale.

Turcia, Egipt, Grecia, Spania și Tunisia conduc clasamentul preferințelor, în timp ce China înregistrează o creștere spectaculoasă.

Zborurile directe către China sunt operate de către Air China, rutele fiind Beijing – București – Zagreb, respectiv Zagreb – București – Beijing, începând cu această toamnă. Până atunci, zborurile către China se efectuau cu escală. „Întotdeauna ajută conexiunile directe pentru dezvoltarea unei anumite rute”, ne-a explicat reprezentanta Christian Tour.

„Observăm că la jumătatea târgului, peste trei sferturi dintre vacanțele rezervate în perioada asta sunt pentru vara viitoare, sunt pentru destinații de plajă, deci sejururi de vară în Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Tunisia. Astea sunt destinațiile de departe cele mai căutate. Iar în ceea ce privește destinațiile exotice, avem o creștere spectaculoasă pentru China, explicabilă din mai multe motive: pe de o parte, e mult mai facil acum să ajungem în China, pentru că avem zboruri directe și nu ne mai chinuim cu escale. Nu mai e nevoie de viză pentru români, ceea ce iarăși e un lucru extrem de util, pentru că anterior trebuia să treci prin niște procese destul de complexe pentru a obține viza de China. Noi le propunem turiștilor foarte multe pachete, foarte multe variante. Adică nu este un produs de nișă, doar dacă te interesează ceva specific în China, ci e un produs care poate să satisfacă interesele unui public variat. Am vândut zilele astea și croaziere și (sejururi în) Laponia, pentru că se apropie sărbătorile de iarnă și sunt foarte mulți care visează să ajungă în Laponia, întâlnirea cu Moș Crăciun. Este deja de câțiva ani în perioada asta destinația vedetă pentru foarte mulți români, fie că merg cu copiii, fie că merg pentru sufletul lor, să-și împlinească un vis de când erau copii și e într-adevăr un produs de ajuns măcar o dată în viață în Laponia”, ne-a declarat Raluca Hatmanu.

Vacanțele în străinătate oferite de Christian Tour pornesc de la 1 euro pentru șapte nopți de cazare în Grecia, în timp ce cea mai scumpă ofertă din portofoliu depășește 14.000 de euro. Raluca Hatmanu ne-a prezentat și câteva dintre circuitele inedite propuse turiștilor români, inclusiv expediții în Antarctica, Alaska, Panama și destinații din Asia.

Cele mai ieftine vacanțe din oferta agenției sunt disponibile în Thassos și pe Riviera Olimpului. Oferta presupune cazare timp de șapte nopți în vile, iar turiștii trebuie să cumpere transportul cu autocarele Christian Tour. E important de mențonat că numărul pachetelor disponibile la acest tarif este limitat.

„Începem de la 1 €, o săptămână de cazare în Grecia. Este, deja cred că toată lumea ne știe că la Christian Tour este vacanța aia la 1 €, pentru că, da, se poate face chestia asta, vă dați seama că e pe principiul primul venit, primul servit, nu sunt foarte multe pachete la 1 €. Se poate sta cu 1 €, șapte nopți în Thassos sau pe Riviera Olimpului, în vile și cu condiția, evident, ca transportul să fie cumpărat de la Christian Tour. Transportul se face cu autocarele Christian Tour. Iar cea mai scumpă vacanță din portofoliul nostru, nu numai aici la târg, cea mai scumpă vacanță este o expediție absolut fabuloasă în Antarctica, care sare de 14.000 €”, a explicat Raluca Hatmanu, Directorul de Comunicare al Christian Tour.

Agenția și-a dezvoltat portofoliul de circuite și călătorii de descoperire a lumii, incluzând destinații precum Alaska, Japonia, Coreea de Sud, Liban și Siria.

Raluca Hatmanu a explicat că tot mai mulți turiști români caută experiențe diferite de vacanțele clasice. Aceștia își doresc să descopere alte culturi și să interacționeze direct cu comunitățile locale.

„Noi, în momentul ăsta, am dezvoltat foarte mult produs, e meritul colegilor mei de la producție, foarte mult produs pe zona asta de circuite și de descoperire a lumii. De la Alaska, v-am spus de Antarctica, Japonia, Coreea de Sud pentru Generația Z, recent Libanul și cu Siria, foarte, foarte, foarte multe destinații inedite, care până acum nu au fost explorate sau poate n-au fost pe radarul turiștilor români. Le propunem lucrurile astea, pentru că am observat că și românii… sigur, majoritatea vor destinațiile clasice, vor vacanța clasică cu copiii la plajă, dar din ce în ce mai mulți turiști români care au văzut astea, au văzut muzeele Parisului, au văzut Roma, au fost în Antalya la relaxare în resort, își doresc și altceva. Și altceva-ul ăsta înseamnă să te conectezi mult mai mult și mai bine cu comunitățile locale. Că te duci în Panama, de exemplu, avem un program foarte frumos prin care oamenii pot merge efectiv să, să interacționeze cu triburi locale. Și este un trib în care încă există matriarhat. Deci doamnele sunt cele care decid tot acolo și e o interacțiune fantastică. E o altă cultură atât de diferită de a noastră. Te duci acolo și vezi cum trăiesc oamenii cu totul diferit față de ce știm noi că se întâmplă, nu numai în România, în Europa. Adică e efectiv ceva disruptiv și diferit față de orice altceva de experimentat până acum. Practic le propunem turiștilor români circuite pe toate continentele. Nu există ceva ce să nu putem acoperi în momentul acesta, uitându-ne evident la ceea ce își dorește majoritatea, pentru că un business nu poate să fie susținut decât, până la urmă, răspunzând nevoilor și dorințelor turiștilor”, a precizat Raluca Hatmanu.

Turiștii care nu își permit să achite integral o vacanță pot apela la plata în rate prin programele oferite de Christian Tour împreună cu mai multe bănci. Valoarea avansului necesar pentru rezervarea unei vacanțe variază în funcție de destinație și de hotelul ales.

Raluca Hatmanu a explicat pentru Capital.ro că agenția acceptă și rezervări cu avansuri de 10%-15%, în funcție de destinație și hotel, pentru a le permite românilor să nu renunțe la concedii.

Christian Tour pune la dispoziția clienților mai multe variante de plată, inclusiv achitarea în rate prin programe integrate cu diferite bănci. Valoarea avansului necesar pentru rezervarea unei vacanțe variază în funcție de destinație și de hotelul ales.

Este nevoie de astfel de soluții financiare pentru turiști, în contextul economic dificil, a adăugat reprezentanta Christian Tour

„Sigur că da (turiștii pot plăti și în rate – n.red.). Ei, practic, și acum pe perioada târgului plătesc un avans pentru a-și rezerva o vacanță, care este de 10%, 15% în funcție de destinații, în funcție de hotel și există și varianta de a plăti în rate, pentru că avem integrate diverse programe în acest sens cu mai multe bănci și în funcție și de condițiile specifice fiecărui contract, ei au și varianta asta. Pentru că nu e o perioadă foarte bună, economic vorbind, nu e pentru nimeni, și știm asta, nu trebuie să mă uit doar în buzunarul meu ca să știu asta. Și încercăm să găsim tot felul de variante ca să îi ajutăm pe oameni să nu renunțe la vacanță”, a explicat Raluca Hatmanu.

Creșterea prețului kerosenului, care s-a majorat de trei ori, a dus la scumpirea vacanțelor, iar valoarea medie a unui pachet turistic vândut de Christian Tour a ajuns la aproximativ 2.000 de euro.

Raluca Hatmanu a explicat că agenția încearcă să limiteze impactul asupra turiștilor prin negocieri cu partenerii tradiționali din străinătate. Volumele mari de rezervări îi permit companiei să obțină tarife mai bune. Ea spune că scumpirile nu au provocat pierderi de clienți.

„Am încercat să nu (scumpim pachetele turistice – n.red.). Într-adevăr, kerosenul practic și-a triplat prețul și am resimțit-o toți. O resimțim de la faptul că trebuie să ne ducem la supermarket și plătim mai mult pentru coșul zilnic și noi am încercat prin contractele pe care le avem cu partenerii noștri din străinătate, că de exemplu vă dau un cel mai clasic exemplu Turcia, da? Avem acolo parteneri tradiționali vechi cu care lucrăm de ani de zile și datorită volumelor mari pe care le negociem cu ei putem să obținem prețuri bune pentru clientul final care este turistul român. Motiv pentru care, sigur, vedem o scumpire, vedem scumpiri și pe destinații pe care le considerăm ieftine, dar cu toate astea nu e o majorare a prețurilor atât de ridicată comparativ cu, nu știu, dacă ne uităm la prețul pe alte produse, mașini de exemplu. Dar într-adevăr, vedem inclusiv valoarea medie a unei vacanțe, dacă o comparăm cu târgul de anul trecut din noiembrie, unde aveam 1.700 și ceva de euro în medie, acum e undeva la 2.000 de euro. Deci e clar o scumpire a vacanțelor. N-ai cum să eviți asta”, a spus Raluca Hatmanu.

Christian Tour își extinde oferta de circuite pentru anul viitor cu destinații mai puțin explorate de turiștii români, precum Liban, Siria, Panama și Costa Rica.

Printre noutățile pregătite de agenție se numără un circuit care combină Libanul și Siria. Raluca Hatmanu consideră că regiunea are un patrimoniu cultural important, dar a fost ocolită de turiști din cauza conflictelor din ultimele decenii.

Un alt produs nou este Drumul Cafelei, un program care include Panama și Costa Rica. Acesta se adresează pasionaților de cafea, dar și turiștilor interesați de descoperirea unor culturi diferite.

„Circuitul proaspăt lansat Liban-Siria, mi se pare fantastic. E o zonă culturală incredibilă, care din păcate, din cauza conflictelor care au fost de-a lungul timpului, a fost oarecum evitată. Acum, mai în glumă, mai în serios, cred că Siria e singura zonă safe în Orientul Mijlociu. De asemenea, am lansat ceea ce se numește Drumul Cafelei, așa cum există Drumul Mătăsii și mergi în China, mergi în Uzbekistan, ajungi în India și toate astea leagă Drumul Mătăsii… pe Drumul Cafelei, Panama cu Costa Rica și urmează și alte produse să se alăture pentru pasionații de cafea și nu numai, pentru că nu ne setăm doar pe ei”, afirmă Raluca Hatmanu.

Agenția pregătește și programe dedicate femeilor care vor să călătorească singure, dar în siguranță.

Programul Solo Travel este conceput pentru femeile care vor să plece în vacanță fără partener sau prieteni, dar își doresc să beneficieze de sprijin și siguranță pe parcursul călătoriei. Programul răspunde unui trend internațional care începe să se manifeste și în România.

„Avem un program foarte special, „Solo Travel” se numește, care este gândit și dedicat doamnelor care călătoresc singure, dar vor să fie în siguranță, pentru că este un trend la nivel mondial și începe și în România să se manifeste. Nu înseamnă că nu sunt căsătorite sau n-au iubit, pur și simplu nu se nimerește când vor ele să plece undeva să se sincronizeze ca program cu partenerul de viață sau cu o prietenă, și atunci nu vor să renunțe la ideea de a merge să facă yoga în Bali, de exemplu, și merg în aceste programe solo, deci singură, dar în siguranță. Este extrem de important ca femeie să știi că te duci undeva și poți relaxată să mergi pe stradă, știi că ai pe cineva pe care te poți baza în caz că ai nevoie de sprijin”, a explicat Raluca Hatmanu pentru Capital.ro.

Pe lângă circuitele noi, Christian Tour continuă să promoveze destinații precum Turcia, Grecia, Bulgaria și Tunisia. Aceasta din urmă este recomandată atât pentru vacanțele la plajă, cât și pentru experiențele culturale.

Turiștii pot vizita Sahara, pot petrece o noapte într-o oază din deșert și pot descoperi amfiteatrul roman de la El Jem. Agenția promovează și sudul Spaniei, inclusiv pentru sezonul rece, datorită temperaturilor mai ridicate.

Pentru pasionații sporturilor de iarnă, compania pregătește programul Snow Mission, organizat între 20 și 28 martie, în stațiunea franceză Avoriaz. Localitatea nu permite circulația automobilelor, deplasarea făcându-se pe jos sau cu trăsura.

„Tunisia iarăși e o destinație foarte frumoasă pe care o recomand pentru cei care sunt amatori de plajă și cultură, pentru că Tunisia nu înseamnă doar că te duci la Marea Mediterană și stai într-un resort, înseamnă să te duci să vezi Sahara, de exemplu, și să ai o experiență acolo să dormi în deșert într-o oază, să mergi să vezi El Jem-ul, care este acest Colosseum între ghilimele, cel mai bine conservat amfiteatru roman. Spania, sudul Spaniei unde poți liniștit și relaxat să mergi și iarna pentru că e cald și frumos. Chiar azi (21 noiembrie – n.red.) mă uitam că erau temperaturi de 30 de grade. Și avem și programul de schi, Snow Mission în ultima săptămână, 20-28 martie, în Avoriaz, în această stațiune din Franța în care sunt interzise mașinile, se circulă ori pe jos, ori cu trăsurica, și este un program foarte frumos pentru cine e pasionat de sporturi de iarnă: schi, snowboard, toată ziua ești pe pârtie, e un domeniu schiabil imens și bine pus la punct, ca peste tot în Franța, și bineînțeles seara sunt petreceri la après-ski-uri, concerte”, a detaliat Raluca Hatmanu.

Japonia rămâne una dintre destinațiile solicitate în ultimii ani și este inclusă inclusiv în programul Solo Travel.

Raluca Hatmanu a evidențiat siguranța, nivelul de civilizație și diversitatea experiențelor pe care le oferă această țară.