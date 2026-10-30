Prețul petrolului explodează din nou. Atacul asupra unui petrolier amplifică tensiunile din Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au crescut vineri, iar cotațiile celor două principale repere internaționale se îndreaptă spre a patra lună consecutivă de creștere. Evoluția pieței este influențată de riscurile persistente privind aprovizionarea, după ce un petrolier a fost atacat în Strâmtoarea Hormuz, pe fondul războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, ajuns în a opta lună.

Contractele futures pentru petrolul Brent cu livrare în decembrie, care expiră vineri, au avansat cu 1,20 dolari, echivalentul unui procent de 1,04%, ajungând la 116,08 dolari pe baril, la ora 03:23 GMT. În același timp, contractele cu livrare în ianuarie, care au o activitate mai intensă de tranzacționare, au înregistrat un câștig de 1,39 dolari, până la 112,19 dolari pe baril.

Și petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a înregistrat o creștere. Contractele futures pentru acest sortiment au urcat cu 1,37 dolari, respectiv 1,34%, până la 103,37 dolari pe baril.

Pe parcursul lunii, Brent se îndrepta spre un avans de aproape 11%, în timp ce WTI înregistra o creștere estimată la 14%. Evoluția reflectă presiunile exercitate asupra pieței de tensiunile geopolitice și de incertitudinile privind transportul și disponibilitatea resurselor energetice din Orientul Mijlociu.

Vineri, un petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz a fost lovit de dispozitive explozive atașate unei ambarcațiuni de mici dimensiuni, potrivit informațiilor transmise de UKMTO. Autoritățile nu au stabilit imediat cine se află în spatele atacului.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă principalul punct de tranzit pentru exporturile de petrol și combustibili din zona Golfului, iar orice incident care afectează securitatea navigației poate amplifica temerile privind continuitatea aprovizionării. Importanța strategică a acestei rute face ca evoluțiile din zonă să fie urmărite îndeaproape de participanții la piața energetică.

Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare energetică de la MST Marquee, a explicat că incidentele de securitate și lipsa unor perspective diplomatice clare continuă să susțină cotațiile petrolului.

„Acțiunea cinetică continuă din jurul Strâmtorii Ormuz, în contextul îndoielilor privind o cale diplomatică viabilă, menține prețurile petrolului ridicate, în așteptarea unei escaladări a conflictului în următoarele săptămâni”, a declarat acesta.

Un alt episod care a amplificat tensiunile din regiune a avut loc joi, când rebelii houthi au anunțat că au atacat mai multe obiective din Arabia Saudită. Printre țintele menționate s-au numărat rafinăria Ras Tanura, cea mai mare unitate de acest tip din țară, rafinăria Rabigh și o instalație de producție din Abqaiq, aflată în proprietatea companiei de stat Saudi Aramco.

În același timp, o coaliție condusă de Arabia Saudită a anunțat că a interceptat o rachetă de croazieră lansată de houthi către regiunea vestică a regatului. Aceste evoluții au menținut atenția asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu și asupra riscurilor la care sunt expuse instalațiile de producție și rafinare.

Pe fondul conflictului, președintele american Donald Trump a declarat joi că vicepreședintele JD Vance a luat legătura cu Iranul pentru a ajuta țara să obțină provizii medicale. Declarația a venit după apariția unor informații în presa americană potrivit cărora Vance i-ar fi transmis un mesaj celui mai înalt oficial de securitate din Teheran, cu scopul reluării discuțiilor de pace.

Agenția de știri semi-oficială Tasnim a relatat că Iranul a primit scrisoarea trimisă de vicepreședintele american, însă nu a formulat încă un răspuns. Potrivit aceleiași surse, Teheranul dorește ca Statele Unite să accepte condițiile sale înainte de reluarea negocierilor.

Poziția Iranului a fost transmisă printr-un mesaj care subliniază limitele acceptate de autoritățile de la Teheran. „orice poziție care contrazice acest cadru este inacceptabilă”, a relatat Tasnim, prezentând condițiile formulate de partea iraniană.

În paralel, preocupările privind securitatea din Orientul Mijlociu au determinat două dintre cele mai mari companii petroliere americane să își modifice planurile de deplasare în regiune. ExxonMobil și Chevron au renunțat la intenția de a-și trimite directorii săptămâna viitoare la cel mai mare salon petrolier organizat în Emiratele Arabe Unite.

Informația a fost transmisă de două surse familiarizate cu situația, care au făcut declarații pentru Reuters. Decizia companiilor vine într-un moment în care riscurile de securitate din regiune continuă să influențeze activitățile și planurile operatorilor din industria energetică.

Perspectivele pieței petroliere sunt influențate și de evenimentele politice programate în perioada următoare. Ole Hansen, șeful departamentului de strategie pe materii prime de la Saxo Bank, a declarat joi, la o conferință de presă organizată în Singapore, că prețurile ar putea înregistra fluctuații mai mari în următoarele două săptămâni.

Printre factorii care ar putea influența evoluția cotațiilor se numără alegerile parlamentare din Israel și scrutinul legislativ de la jumătatea mandatului din Statele Unite, pentru Congresul american. Aceste evenimente se adaugă incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu și de perspectivele privind eventualele negocieri dintre Washington și Teheran.

Ole Hansen a explicat că nivelul ridicat al incertitudinii face dificilă formularea unor estimări precise privind evoluția prețurilor petrolului. Cu toate acestea, reprezentantul Saxo Bank anticipează că țițeiul ar putea continua să se tranzacționeze într-un interval mai larg decât cel înregistrat înainte de izbucnirea războiului.

Potrivit estimării sale, chiar și după încheierea conflictului, prețurile petrolului ar putea rămâne în intervalul 70-90 de dolari pe baril, comparativ cu nivelul de 60-70 de dolari consemnat înainte de război.

Această perspectivă este legată de posibilitatea reluării ostilităților și de necesitatea refacerii stocurilor de petrol, factori care ar putea continua să influențeze raportul dintre cerere și ofertă pe piețele internaționale.