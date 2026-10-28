Petrolul se scumpește brusc după atacul din Arabia Saudită. Ce se întâmplă pe piața internațională

Prețul petrolului crește cu peste 1% după atacul asupra unei rafinării din Arabia Saudită. Piața urmărește riscurile de aprovizionare

Prețurile petrolului au înregistrat creșteri de peste 1% miercuri, după ce informațiile privind un atac asupra unei rafinării din Arabia Saudită au readus în atenție riscurile legate de aprovizionarea globală cu țiței.

Evoluția vine pe fondul tensiunilor geopolitice din regiune și al incertitudinilor privind următoarele decizii ale administrației americane în relația cu Iranul. Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 1,59 dolari, echivalentul a 1,4%, până la 115,47 dolari pe baril, la ora 04:35 GMT. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 1,43 dolari, tot cu 1,4%, ajungând la 101,33 dolari pe baril.

Creșterile au venit după ce cotațiile scăzuseră marți cu aproape 2 dolari pe baril, iar noile informații despre situația de securitate din Arabia Saudită au readus în prim-plan preocupările investitorilor privind eventualele perturbări ale fluxurilor de petrol.

Rebelii houthi din Yemen, aliniați cu Iranul, au anunțat marți că au atacat cu o rachetă cea mai mare rafinărie de petrol din Arabia Saudită. Acțiunea revendicată de gruparea yemenită amplifică presiunile asupra regiunii și vizează unul dintre cei mai importanți actori ai pieței mondiale de țiței.

Autoritățile saudite nu confirmaseră imediat atacul asupra instalației, a cărei capacitate este de 550.000 de barili pe zi. Informațiile disponibile la acel moment nu ofereau o confirmare oficială a incidentului, însă anunțul houthi a fost suficient pentru a readuce în discuție vulnerabilitățile aprovizionării cu petrol.

Arabia Saudită ocupă un loc important pe piața energetică internațională, iar orice posibilă perturbare a activității sale petroliere poate influența așteptările participanților la tranzacții. În acest context, investitorii urmăresc atât evoluția conflictului regional, cât și eventualele efecte asupra producției și transportului de țiței.

Strategii din domeniul mărfurilor de la ING au declarat miercuri că piața continuă să atribuie o probabilitate mai mare unei noi escaladări a tensiunilor. Această perspectivă contribuie la menținerea cotațiilor la niveluri ridicate, în condițiile în care participanții la piață așteaptă informații suplimentare despre evoluțiile politice și de securitate.

Analiștii ING au arătat că incertitudinea privind următoarele măsuri ale președintelui american Donald Trump față de Iran continuă să influențeze piața petrolului. Evoluția relațiilor dintre Washington și Teheran reprezintă unul dintre factorii urmăriți de investitori în evaluarea riscurilor geopolitice.

„Prețurile petrolului rămân ridicate, în timp ce piața așteaptă o mai mare claritate cu privire la următoarea mișcare a președintelui Trump față de Iran”, au declarat strategii ING.

Aceștia au indicat, totodată, că reducerea tensiunilor ar putea diminua treptat componenta de risc inclusă în prețul petrolului, dacă nu vor apărea noi atacuri asupra Iranului. Evoluția depinde însă de evenimentele politice și militare din perioada următoare.

„Dacă trecem de alegeri fără noi atacuri asupra Iranului, acest lucru ar putea fi suficient pentru ca prima de risc a pieței să înceapă să se erodeze”, au adăugat reprezentanții ING.

Prima de risc reflectă preocupările participanților la piață cu privire la posibilele evenimente care ar putea afecta producția, transportul sau disponibilitatea petrolului. În perioadele marcate de tensiuni geopolitice, aceste riscuri pot influența cotațiile chiar înainte ca eventualele perturbări ale aprovizionării să fie confirmate.

Pe lângă evoluțiile geopolitice, piața urmărește și datele privind stocurile americane de țiței, care pot oferi indicii despre echilibrul dintre cerere și ofertă. Potrivit surselor de piață care citează date ale Institutului American al Petrolului (API), stocurile de țiței din Statele Unite au scăzut cu 2,03 milioane de barili în săptămâna încheiată la 23 octombrie.

Datele API sunt urmărite de investitori înaintea publicării raportului oficial al Administrației pentru Informații Energetice din SUA (EIA). Diferențele dintre estimările preliminare și cifrele oficiale pot influența reacția pieței, mai ales atunci când cotațiile sunt deja sensibile la riscurile geopolitice.

Analiștii consultați de Reuters au estimat, în schimb, că stocurile americane de țiței au crescut cu aproximativ 15.000 de barili în aceeași perioadă. Diferența dintre scăderea indicată de datele API și avansul modest anticipat de analiști menține interesul pentru raportul oficial.

Publicarea datelor EIA era așteptată mai târziu miercuri, iar investitorii urmau să analizeze cifrele pentru a obține o imagine mai clară asupra evoluției stocurilor. Raportul poate oferi informații suplimentare despre disponibilitatea petrolului pe piața americană și despre direcția în care se modifică balanța dintre aprovizionare și consum.

Un alt punct urmărit de piață este reuniunea industriei petroliere programată pentru duminică, la care producătorii din alianța OPEC+ sunt așteptați să decidă menținerea obiectivelor de producție pentru luna decembrie. Potrivit unor persoane familiarizate cu subiectul, nu este anticipată o modificare a țintelor stabilite pentru această perioadă.

Deciziile alianței sunt importante pentru evaluarea ofertei globale de petrol, deoarece nivelurile de producție ale principalilor exportatori influențează cantitățile disponibile pe piață. Investitorii vor urmări eventualele semnale privind politica de producție și modul în care aceasta se raportează la evoluția cererii și la riscurile geopolitice.

Producția majorității celor șapte membri principali ai grupului menționați în informațiile disponibile — Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman — se situează sub obiectivele de producție stabilite.

Această situație reprezintă un element suplimentar în analiza ofertei, în condițiile în care piața urmărește atât capacitatea producătorilor de a-și respecta țintele, cât și perspectivele exporturilor.

În paralel, fluxurile comerciale de petrol din Rusia ar putea înregistra modificări în luna următoare. Traderii au declarat că exporturile de țiței prin porturile rusești de la Marea Baltică și Marea Neagră ar putea scădea, pe măsură ce rafinăriile interne își majorează producția de motorină.

Potrivit acestora, ajustarea activității rafinăriilor are loc după un acord încheiat cu Washingtonul în cursul acestei luni. O eventuală reducere a exporturilor de țiței prin cele două regiuni maritime ar putea modifica fluxurile comerciale rusești, în timp ce participanții la piață urmăresc simultan deciziile OPEC+, evoluția stocurilor din Statele Unite și situația de securitate din Orientul Mijlociu.