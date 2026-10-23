Prețurile petrolului stagnează după creșterea de 4%, pe fondul temerilor privind aprovizionarea globală

Prețurile petrolului au înregistrat variații reduse vineri dimineață, pe piețele asiatice, după ce cotațiile au crescut cu aproximativ 4% în ședința precedentă, atingând cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Evoluția vine pe fondul îngrijorărilor privind posibile noi întreruperi ale aprovizionării cu energie, după atacurile lansate de rebelii houthi asupra Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de țiței din lume.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 21 de cenți, echivalentul a 0,2%, până la 112,96 dolari pe baril, la ora 00:30 GMT. În același timp, cotația țițeiului american West Texas Intermediate (WTI) a coborât cu 27 de cenți, respectiv 0,3%, până la 98,12 dolari pe baril.

Evoluția săptămânală a celor doi indicatori de referință a fost diferită. Petrolul american WTI se îndrepta spre încheierea unei perioade de două săptămâni consecutive de creștere, cu o scădere la finalul săptămânii curente. În schimb, Brent, care a atins joi cel mai ridicat nivel din 4 mai, era pe cale să înregistreze a treia săptămână consecutivă de creștere.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au intensificat preocupările referitoare la securitatea aprovizionării cu țiței. Saudi Aramco (2223.SE) a ordonat joi evacuarea sediului său din Dhahran, situat în zona Golfului, în apropiere de Bahrain, a relatat Reuters. Decizia a fost luată pe fondul intensificării confruntărilor dintre Arabia Saudită și gruparea houthi, cu sediul în Yemen.

Arabia Saudită este cel mai mare exportator de țiței la nivel mondial, iar evoluțiile din regiune sunt urmărite îndeaproape de piețele energetice, în contextul riscurilor privind continuitatea livrărilor.

Confruntările dintre rebelii houthi și coaliția condusă de Arabia Saudită, care sprijină guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional, s-au intensificat după ce gruparea houthi, aliniată Iranului, a avansat spre strâmtoarea Bab el-Mandeb. Aceasta reprezintă un punct strategic pentru transportul maritim, situat la intrarea în Marea Roșie.

Importanța acestei rute pentru transporturile maritime face ca evoluțiile militare din zonă să reprezinte un factor de risc pentru fluxurile comerciale. În contextul atacurilor și al intensificării conflictului, traderii urmăresc posibilitatea apariției unor noi perturbări ale aprovizionării cu energie, care ar putea influența evoluția cotațiilor petrolului.

Presiunile asupra pieței petroliere au fost alimentate și de problemele de aprovizionare din Libia. O valvă a conductei care transportă petrol de la câmpurile Hamada și Tahara către portul Zawiya a fost închisă, provocând reducerea producției la ambele exploatări.

Informația a fost confirmată joi pentru Reuters de șeful Corporației Naționale de Petrol din Libia. Reducerea producției reprezintă un alt factor urmărit de participanții la piață, în condițiile în care evoluțiile din mai multe regiuni producătoare pot influența disponibilitatea țițeiului pe piețele internaționale.

Problemele din Libia se adaugă tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde riscurile asociate conflictelor și rutelor maritime strategice continuă să influențeze percepția investitorilor asupra ofertei globale de petrol.

Pe lângă evoluțiile din Orientul Mijlociu și Libia, piețele energetice urmăresc și perspectivele reluării negocierilor dintre Rusia și Ucraina. Moscova a declarat miercuri că este pregătită să reia luna viitoare discuțiile cu Kievul, mediate de Statele Unite.

Anunțul a venit după ce președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu emisarul american Steve Witkoff, la Sankt Petersburg, pentru discuții. Potrivit declarațiilor prezentate, negocierile ar urma să fie reluate după o pauză de mai multe luni.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că speră ca discuțiile să aibă loc la începutul lunii noiembrie. Acestea ar fi primele negocieri de acest tip din februarie încoace, potrivit informațiilor citate.

Evoluția conflictului dintre Rusia și Ucraina rămâne relevantă pentru piața petrolului, având în vedere poziția Rusiei în producția mondială de țiței și impactul măsurilor restrictive impuse după invazia din 2022.

Rusia s-a situat pe locul al treilea între cei mai mari producători de țiței din lume în 2025, după Statele Unite și Arabia Saudită, potrivit datelor privind energia din SUA.

După invazia rusă în Ucraina, în februarie 2022, sancțiunile menite să limiteze accesul energiei rusești pe piețele globale au contribuit la modificarea fluxurilor comerciale și la creșterea prețurilor petrolului.

Restricțiile aplicate sectorului energetic rus au reprezentat un element important pentru evoluția pieței internaționale, în condițiile în care Rusia ocupă un loc semnificativ în producția mondială de țiței. În paralel, tensiunile geopolitice și riscurile privind transportul și livrarea petrolului continuă să influențeze evoluția cotațiilor Brent și WTI.