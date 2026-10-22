Prețul petrolului crește după noi atacuri în Arabia Saudită. Washingtonul ia măsuri de securitate

Prețurile petrolului au crescut joi, după noi atacuri lansate de rebelii houthi în Arabia Saudită, care au determinat Statele Unite să ordone unor diplomați și membrilor familiilor acestora să părăsească misiunile americane din Regat.

Evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu amplifică îngrijorările privind aprovizionarea cu țiței, în condițiile în care atacurile asupra infrastructurii energetice și transporturilor maritime continuă să afecteze regiunea.

Contractele futures pentru petrolul Brent au avansat cu 1,29 dolari, echivalentul unei creșteri de 1,2%, până la 110,11 dolari pe baril, la ora 00:34 GMT. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) s-a scumpit cu 97 de cenți, respectiv 1%, ajungând la 98,12 dolari pe baril. În ședința de miercuri, cotația Brent s-a menținut în mare parte neschimbată, în timp ce WTI a înregistrat o scădere de 67 de cenți.

Departamentul de Stat al SUA intenționează să retragă membrii familiilor personalului diplomatic și din alte câteva misiuni americane din Orientul Mijlociu, au declarat oficiali americani pentru Reuters. Decizia vine după intensificarea atacurilor și într-un moment în care securitatea infrastructurii civile și energetice din regiune rămâne o preocupare majoră.

Mișcarea houthi din Yemen, aliniată cu Iranul, a atacat miercuri mai multe ținte din Arabia Saudită. Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar alte opt au fost rănite în urma unui atac asupra unui aeroport civil din Dammam. Totodată, două persoane au murit într-un atac cu drone care a vizat un câmp petrolier saudit.

În paralel, presa iraniană a relatat că miercuri au fost auzite explozii în Sirik, în sudul Iranului. Cauzele și originea acestora nu erau cunoscute la momentul relatării, potrivit informațiilor publicate de presa locală.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, a declarat miercuri pentru Financial Times că Iranul este pe deplin pregătit să se apere. La rândul său, președintele Masoud Pezeshkian a afirmat, pentru presa de stat, că Statele Unite nu se pot aștepta la dialog atât timp cât blochează și amenință Iranul.

Riscurile pentru aprovizionarea cu petrol sunt amplificate de intensificarea atacurilor asupra transportului maritim. Datele companiei Kpler arată că, în ultimele două săptămâni, au fost înregistrate cel puțin 18 atacuri asupra navelor, evoluție care evidențiază presiunile asupra rutelor comerciale din regiune.

Analiștii LSEG au avertizat că Iranul vizează petroliere inclusiv în zone aflate mult dincolo de Strâmtoarea Hormuz, atacurile ajungând până în Golful Oman. Aceste evoluții pun în pericol transporturile de țiței provenite din Golf, precum și operațiunile de transfer al petrolului de la o navă la alta, utilizate pentru susținerea încărcărilor regionale.

Strâmtoarea Hormuz reprezintă o rută esențială pentru comerțul mondial cu petrol, iar perturbările transportului maritim pot influența disponibilitatea livrărilor și evoluția cotațiilor internaționale. Extinderea riscurilor către Golful Oman adaugă presiuni asupra unei regiuni importante pentru exporturile energetice.

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, președintele rus Vladimir Putin l-a primit miercuri, la Sankt Petersburg, pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff. Întâlnirea a vizat discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina, în contextul eforturilor recente ale Washingtonului de a opri cel mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Kremlinul a anunțat că Putin a fost de acord cu reluarea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina, mediate de Statele Unite, chiar luna viitoare. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că susține negocierile și că speră ca acestea să înceapă cât mai curând posibil.

Evoluțiile diplomatice au loc într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice și de incertitudini privind securitatea energetică. Conflictul din Ucraina și războiul din Orientul Mijlociu se numără printre factorii care influențează piețele combustibililor și perspectivele privind aprovizionarea.

Datele publicate miercuri de Administrația pentru Informații Energetice din SUA (EIA) arată că stocurile americane de țiței au scăzut cu 3,06 milioane de barili în săptămâna precedentă, ajungând la 412,5 milioane de barili. Reducerea a fost mai mare decât cea anticipată de analiștii consultați de Reuters, care estimau o scădere de 820.000 de barili.

În schimb, stocurile de distilate, categorie care include motorina și păcura, au crescut cu 1,68 milioane de barili, până la 104,3 milioane de barili. Evoluția a fost diferită de estimările analiștilor, care prognozau o diminuare a rezervelor cu 1,16 milioane de barili, potrivit datelor EIA.

Administrația Trump oferă împrumuturi de combustibil de până la aproape o treime din rezerva de urgență a Statelor Unite destinată încălzirii, care însumează un milion de barili. Departamentul Energiei a anunțat miercuri măsura, menită să contribuie la limitarea prețurilor aflate în creștere.

Inițiativa vine pe fondul deficitului de motorină, care a determinat scumpiri ale combustibililor. Potrivit Departamentului Energiei, presiunile asupra prețurilor sunt legate de perturbările provocate de războaiele din Iran și Ucraina, care afectează piețele energetice și aprovizionarea cu produse petroliere.

Oferta de împrumuturi din rezerva de urgență urmărește să atenueze presiunile asupra pieței combustibilului pentru încălzire, într-o perioadă marcată de creșteri de preț și de incertitudini privind disponibilitatea produselor petroliere.