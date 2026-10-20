Petrolul Brent urcă la cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Atacurile din Orientul Mijlociu alimentează temerile

Prețurile petrolului au crescut marți, iar cotația Brent s-a menținut aproape de cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni, în condițiile în care traderii au inclus în evaluările lor riscurile geopolitice generate de atacurile houthilor asupra infrastructurii saudite și de informațiile privind incidente navale în zona Golfului.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au avansat cu 55 de cenți, echivalentul unui plus de 0,50%, până la 110,10 dolari pe baril, la ora 03:19 GMT. În ședința precedentă, cotația urcase până la 110,70 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel înregistrat din 20 mai.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în noiembrie, au crescut cu 0,24%, ajungând la 103,91 dolari pe baril. Acest contract urma să expire marți. Între timp, contractul WTI cu livrare în decembrie, mai activ pe piață, a înregistrat un avans de 39 de cenți, respectiv 0,40%, până la 98,93 dolari pe baril.

„Prețurile petrolului rămân bine susținute… Acest lucru sugerează că piața include o primă de risc semnificativă, având în vedere volatilitatea situației”, au declarat analiștii ING într-o notă publicată marți.

Aceștia au atras atenția și asupra posibilității ca prima de risc să scadă treptat, dacă transporturile de petrol și alte fluxuri comerciale continuă fără întreruperi, în pofida tensiunilor geopolitice. „Totuși, dacă fluxurile continuă nestingherite în ciuda mediului geopolitic, prima de risc s-ar putea eroda lent. Evident, nu există încă semne în acest sens.”

Potrivit unei note publicate luni de compania de monitorizare a transporturilor maritime Kpler, cel puțin 18 nave ar fi fost atacate pe parcursul a două săptămâni. Incidentele mențin presiunile asupra pieței și susțin prima de risc asociată evoluțiilor din regiune.

Houthii din Yemen, aliați ai Iranului, au anunțat luni că au lansat mai multe atacuri asupra unor obiective energetice, aeroportuare și militare din Arabia Saudită. Printre țintele menționate s-au numărat un amplasament al companiei Aramco din Yanbu, câmpul petrolier Shaybah, Aeroportul Internațional King Khalid din Riyadh și aeroportul Abha.

Autoritățile saudite nu au confirmat imediat afirmațiile grupării. Agenția Reuters a precizat că nu a putut verifica independent informațiile referitoare la atacurile revendicate. Tot luni, un atac atribuit houthilor asupra unei tabere de antrenament destinată forțelor de securitate guvernamentale din provincia Shabwa, Yemen, s-a soldat cu 58 de morți și peste 200 de răniți, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Reluarea atacurilor a accentuat îngrijorările privind stabilitatea Orientului Mijlociu și a readus în atenție riscurile care vizează aprovizionarea cu energie din regiune. În acest context, prețurile petrolului s-au menținut peste pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul preocupărilor legate de eventuale perturbări ale infrastructurii și transporturilor.

Pe piața americană, estimările preliminare indicau o posibilă scădere a stocurilor de țiței în săptămâna precedentă, însoțită de un declin al rezervelor de produse petroliere. Informațiile au fost incluse într-un sondaj Reuters publicat luni, înaintea datelor oficiale privind stocurile.

În paralel, evoluțiile politicii americane privind Rusia au reprezentat un alt factor urmărit de participanții la piața petrolului. Un ordin executiv emis vineri de președintele Donald Trump a anulat principalele sancțiuni și tarife americane legate de Rusia, inclusiv taxe vamale aplicate mărfurilor și penalități asociate achizițiilor de energie ale SUA.

Cu toate acestea, Trump a declarat sâmbătă că nu a luat încă o decizie finală în această privință. Secretarul de stat Marco Rubio a precizat, la rândul său, că oficialii americani doresc mai mult timp pentru a evalua situația, potrivit informațiilor publicate de Reuters.

Datele privind producția rusă de petrol indică o creștere în luna septembrie. Producția de țiței a Rusiei a urcat cu 65.000 de barili pe zi, până la 8,43 milioane de barili pe zi, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Cu toate acestea, nivelul a rămas cu aproximativ 870.000 de barili pe zi sub cel înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent.

Evoluția producției rusești este urmărită de traderi în contextul evaluării disponibilității petrolului și a produselor petroliere pe piețele internaționale. Eventuala creștere a livrărilor de motorină din Rusia ar putea contribui la suplimentarea ofertei, însă atenția pieței rămâne concentrată și asupra riscurilor de securitate din zona Golfului.