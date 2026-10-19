Ce pregătesc elevii și studenții europeni pentru 20 noiembrie. Apel la greve și manifestații

O mobilizare internațională a elevilor, studenților și organizațiilor de tineret este anunțată pentru 20 noiembrie, când sunt prevăzute greve, manifestații și întreruperi ale cursurilor în mai multe țări europene. Participanții sunt chemați să se opună majorării bugetelor militare, reintroducerii sau extinderii serviciului militar obligatoriu și politicilor de austeritate asociate pregătirilor pentru război.

Inițiativa poartă numele International Youth Strike și este promovată sub mesajul „Luptăm pentru viitorul nostru, nu pentru războaiele lor!”. Campania reunește organizații studențești și grupuri de tineret care vor să coordoneze acțiuni publice în diferite state.

Apelul îi încurajează pe elevi și studenți să lipsească de la cursuri pentru a participa la manifestații, întâlniri și alte forme de protest. Acțiunile sunt programate în instituții de învățământ și în spații publice, iar organizarea concretă urmează să fie stabilită de grupurile participante din fiecare țară.

Demersul vizează atât politica de apărare și cheltuielile militare, cât și prioritățile bugetare ale guvernelor europene. Inițiatorii susțin că deciziile privind finanțarea serviciilor publice au efecte directe asupra condițiilor de viață și asupra perspectivelor generațiilor tinere, potrivit apnews.com.

Documentul care însoțește campania cuprinde mai multe revendicări legate de militarizare, protecție socială și accesul la servicii publice. Organizațiile participante solicită oprirea proceselor de reînarmare și renunțarea la formele de serviciu militar obligatoriu.

O altă cerință privește măsurile de austeritate adoptate sau justificate prin necesitatea pregătirii pentru război. Inițiatorii se pronunță împotriva reducerii resurselor destinate populației pentru susținerea cheltuielilor militare.

În locul creșterii finanțării pentru înarmare, organizatorii cer alocarea de fonduri pentru educație, sănătate, locuințe și servicii publice. Aceste domenii ocupă un loc central în revendicările campaniei, care pune accent pe nevoile sociale ale tinerilor.

Manifestul include, de asemenea, apărarea drepturilor democratice, combaterea discriminării și promovarea justiției sociale și climatice. Prin aceste solicitări, organizatorii încearcă să reunească mai multe categorii de nemulțumiri într-o mobilizare comună, cu participare internațională.

În Franța, Solidaires Étudiant·e·s a anunțat că se alătură inițiativei împreună cu Mouvement National Lycéen. Organizațiile îi îndeamnă pe elevi și studenți să participe la acțiunile din 20 noiembrie, printre formele de protest propuse numărându-se manifestațiile, adunările generale și blocajele.

În Marea Britanie, Socialist Students și coaliția Stop the War au publicat apeluri pentru participarea la mobilizarea internațională. Stop the War promovează greve și adunări publice prin care participanții să își exprime opoziția față de război și militarizare.

În Elveția, Tineretul Socialist a propus o perioadă mai extinsă de acțiuni, între 20 și 22 noiembrie, în sprijinul inițiativei europene. Organizația se opune proiectelor de consolidare a armatei elvețiene și solicită direcționarea resurselor către protecția socială, educație, sănătate, locuințe și mediu.

Mobilizarea este susținută și de liceeni din Germania, care au lansat un apel pentru o grevă internațională a tinerilor pe 20 noiembrie. Potrivit agenției Associated Press, inițiativa germană este legată de solidaritatea cu protestele desfășurate în Franța.

Calendarul mobilizării indică data de vineri, 20 noiembrie, pentru greve, întreruperi ale cursurilor, manifestații și întâlniri publice. În funcție de țară și de organizațiile implicate, acțiunile pot lua forme diferite.

Pe lângă participarea elevilor și studenților, apelul internațional urmărește atragerea sindicatelor și a mișcărilor sociale. Acestea sunt încurajate să susțină protestele și să se alăture mobilizărilor programate în intervalul 20–22 noiembrie.

Pe rețelele sociale a fost distribuit un afiș care menționează 48 de țări și capitale unde ar urma să se desfășoare acțiuni. Printre statele incluse în listă se află Franța, Italia, Germania, Spania, Croația și Slovenia.

Inițiatorii descriu ziua de protest drept un punct de plecare pentru dezvoltarea unei mișcări internaționale antimilitariste, formată din elevi, studenți și tineri. Numărul participanților și amploarea efectivă a manifestațiilor vor putea fi stabilite după desfășurarea evenimentelor.

În Franța, manifestațiile elevilor au început în septembrie, pe fondul problemelor legate de deficitul de profesori și de condițiile din școli. Ulterior, protestele s-au extins către nemulțumiri privind creșterea prețurilor și deteriorarea serviciilor publice.

În Italia, elevii au ieșit în stradă pentru a cere mai multe resurse pentru educație și reducerea cheltuielilor destinate înarmării. Unii dintre participanți au afirmat că mobilizările din Franța au reprezentat un exemplu pentru acțiunile lor.

În Belgia, protestele organizate la Liège și Bruxelles au vizat costurile tot mai ridicate ale educației și reformele despre care manifestanții susțin că ar limita accesul la învățământul superior. Unele dintre aceste acțiuni au fost însoțite de confruntări cu poliția.

În Albania, manifestațiile inițiate de studenți s-au extins din capitala Tirana către alte orașe. Participanții și-au exprimat nemulțumirea față de corupție, problemele sistemului educațional și numărul insuficient de locuri de muncă, solicitând totodată demisia premierului Edi Rama.

În Portugalia, zeci de mii de persoane au participat sâmbătă, 17 octombrie, la o manifestație organizată la Lisabona. Protestatarii au reclamat scumpirile, nivelul redus al salariilor și costurile locuințelor, teme care se află și în centrul altor mobilizări sociale din Europa.