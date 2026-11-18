Tribunalul Ilfov a decis miercuri înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen. Cei doi sunt judecați într-un dosar privind presupusa înșelare a unui om de afaceri cu 1,1 milioane de euro. Hotărârea nu este definitivă și nici executorie, iar DIICOT o poate contesta în termen de 48 de ore.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu ar putea părăsi arestul preventiv, în urma unei hotărâri pronunțate miercuri de Tribunalul Ilfov.

Instanța a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Aceeași măsură a fost stabilită și pentru omul de afaceri Ionel Rusen.

Cei doi se află în Arestul Central al Capitalei din 29 septembrie 2026.

„Dispune înlocuirea măsurii arestării preventive luată faţă de inculpaţii Georgescu Călin şi Rusen Ionel cu măsura preventivă a arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive”, se arată în soluția instanței.

Hotărârea nu produce efecte imediat. Cei doi vor putea fi plasați în arest la domiciliu numai după ce decizia va rămâne definitivă.

DIICOT are posibilitatea să formuleze contestație în termen de 48 de ore de la comunicare.

Instanța a stabilit mai multe obligații pentru Călin Georgescu, care se vor aplica dacă măsura arestului la domiciliu devine definitivă.

Fostul candidat nu va putea părăsi locuința din comuna Mogoșoaia fără permisiunea autorității judiciare competente.

„Impune inculpatului Georgescu Călin obligaţia de a nu părăsi imobilul în care locuieşte, respectiv cel situat în comuna Mogoşoaia, fără permisiunea judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată”, precizează Tribunalul Ilfov.

Georgescu va fi obligat să poarte o brățară electronică de supraveghere.

De asemenea, acesta trebuie să comunice instanței informații relevante despre mijloacele sale de existență.

Judecătorul i-a interzis participarea la manifestări sportive, culturale și la alte adunări publice.

Fostul candidat nu va avea voie nici să dețină arme pe durata măsurii preventive.

Printre restricțiile stabilite se numără și interdicția de a comunica direct sau indirect cu anumite persoane implicate în dosar.

Măsura îl vizează în primul rând pe omul de afaceri Răzvan Leu, denunțătorul din cauză, și pe membrii familiei acestuia.

Călin Georgescu nu va putea lua legătura nici cu Ionel Rusen sau cu Massimiliano Arena.

Interdicția se aplică și martorilor Ion Negoescu, Vasile Moldoveanu, Patricia Eliza Rusen, Liliana Popescu, Samuil Petroi și Vasile Croitoru.

Potrivit hotărârii, Georgescu va fi eliberat din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu după rămânerea definitivă a deciziei.

Eliberarea este condiționată și de inexistența unei alte măsuri de reținere sau arestare într-un dosar separat.

Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată săptămâna trecută, într-un dosar pornit de la plângerea omului de afaceri Răzvan Leu.

Potrivit acuzațiilor, acestuia i-ar fi fost propusă o afacere cu metale prețioase, pentru care era necesară o finanțare de 6 milioane de euro.

Georgescu i-ar fi recomandat să ia legătura cu Ionel Rusen.

La rândul său, Rusen i l-ar fi prezentat pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, despre care se susținea că reprezenta o bancă elvețiană.

Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut plata unei garanții de un milion de euro.

Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să transfere încă 100.000 de euro.

În schimb, i s-ar fi promis majorarea liniei de credit de la 6 milioane la 15 milioane de euro.

Potrivit plângerii, finanțarea promisă nu s-a mai concretizat.

Răzvan Leu a solicitat restituirea celor 1,1 milioane de euro transferate drept garanție, însă nu și-ar fi recuperat banii.

Aceste acuzații au stat la baza dosarului în care Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată.

Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive privind acuzațiile formulate împotriva lor.